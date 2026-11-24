Türkiye, öğrencilerinin geleceği için görev yaparken terör saldırılarında hayatını kaybeden öğretmenlerini 24 Kasım'da bir kez daha andı. Şehit öğretmenlerin aileleri, yıllar geçmesine rağmen dinmeyen acılarını anlattı. Kimi evladının kokusunu taşıyan bir gömlekle teselli bulurken, kimi yarım kalan hayallerin hüznünü yaşadı.

Şehit öğretmen Asım Özdem'in eşi Mukaddes Özdem, acı dolu günü anlattı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre,1987'de Diyarbakır'da hayatını kaybeden Türkiye'nin şehit edilen ilk öğretmeni Asım Özdem'in eşi Mukaddes Özdem, "Ramazan ayının 27'nci günüydü. Kapı çaldı. Teröristler 'Hocayı götürüp konuşturup geri göndereceğiz' dedi. Yarım saat sonra dağın başından 'İki hocanın da cesedini bulduk' diye bağırışlar geldi. Yanlarına gittiğimde eşim dağ gibi serilmişti" dedi. Oğlu Mehmet Hakan Özdem de "Her zaman baba eksikliğini, 'baba' kelimesini söyleyememenin acısını yüreğimde yaşadım" diye konuştu.