Türkiye şehit öğretmenlerini unutmadı! 24 Kasım'da aileleri dinmeyen acılarını anlattı
Görev yaptıkları şehirlerde çocuklara umut ve gelecek olmaya çalışırken teröristlerce katledilen şehit öğretmenlerin aileleri, yıllar geçse de dinmeyen acılarını paylaştı. Evlatlarının ve eşlerinin ideallerini yaşatmaya çalışan aileler, onları hiç yalnız bırakmayan devlete ve millete teşekkür etti.
Türkiye, öğrencilerinin geleceği için görev yaparken terör saldırılarında hayatını kaybeden öğretmenlerini 24 Kasım'da bir kez daha andı. Şehit öğretmenlerin aileleri, yıllar geçmesine rağmen dinmeyen acılarını anlattı. Kimi evladının kokusunu taşıyan bir gömlekle teselli bulurken, kimi yarım kalan hayallerin hüznünü yaşadı.
Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre,1987'de Diyarbakır'da hayatını kaybeden Türkiye'nin şehit edilen ilk öğretmeni Asım Özdem'in eşi Mukaddes Özdem, "Ramazan ayının 27'nci günüydü. Kapı çaldı. Teröristler 'Hocayı götürüp konuşturup geri göndereceğiz' dedi. Yarım saat sonra dağın başından 'İki hocanın da cesedini bulduk' diye bağırışlar geldi. Yanlarına gittiğimde eşim dağ gibi serilmişti" dedi. Oğlu Mehmet Hakan Özdem de "Her zaman baba eksikliğini, 'baba' kelimesini söyleyememenin acısını yüreğimde yaşadım" diye konuştu.
MİLLETİMİZ BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI
2017'de Tunceli'de şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz:
"Ne mutlu ki bu milletin bir ferdiyiz. Milletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Oğlum öğretmen olduktan sonra bir kere Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ömrü fazlasına vefa etmedi. Oğlumuzun özlemini, yurdun dört köşesinden gelen mektup, mesaj ve telefonların yanı sıra, ara tatilde giydiği ve yıkanmayan gömleğini koklayarak gidermeye çalışıyoruz."
Gümüşhane Üniversitesi Kızılay Kulübü öğrencileri, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti
HİLAL ÖĞRETMENSİZ İLK 24 KASIM
Afyonkarahisar'da, 5 Kasım'da Arif Sefa Özdemir'in gasp etmek istediği araçta öldürdüğü din öğretmeni Hilal Mete'nin eşi Şahin Mete, onsuz geçen ilk 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde konuştu:
"Hilal'in mesleğine ve öğrencilerine olan tutkusu son nefesine kadar sürdü. Çocukların görsel hafızasına hitap etmek için evde panolar hazırlardı. 20 Kasım'da oğlumuz Kerem'in doğum gününü kutlamak için plan yapmıştık. 'Pastayı da ben kendi elimle yapacağım' demişti. Oğlumun doğum gününü 20 Kasım'da eşimle planladığımız gibi gerçekleştirdik. Hayalleri yarım kaldı. Çocuğumuzu vatana, millete hayırlı, iyi bir evlat olarak yetiştirmek istiyorduk. Yaza doğru oğlumuza sünnet töreni yapacaktık. Birlikte Kâbe'ye gidecektik."
MEZARINDA OĞLUMLA KONUŞUYORUM
1993'te Bingöl'de şehit edilen öğretmen Selahattin Aysan'ın annesi Zehra Aysan:
"33 yıl sonra bile acısı dinmedi. Her zaman gece gündüz kalbimde. Sıkıldıkça mezarının başına geliyor, onunla konuşuyorum. Oğlumun yaşıtlarını gördüğüm zaman ciğerlerim eziliyor. Öğretmenliğinin ikinci yılında şehit düştü."
BENZER ACILAR TEKRARLANMASIN
2017'de Batman'da şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın:
"Benzer acıların tekrarlanmamasını diliyorum. Bizim yaşadığımız acıların yaşanmasını istemiyoruz. Milletimiz asil bir millet. Asaletini her zaman gösterdi, gösteriyor da. Aybüke bizim kızımızdı ancak bütün ülke sahip çıktı. Türk milletinin gönlünde yer etmesi gurur veriyor. Keşke çocuğumuz yanımızda olsaydı da onun neşeli, hayat dolu sevecenliğine, yapacağı programlara katılsaydık."