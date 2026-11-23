Kahramanmaraş'ta komşuların şüphesiyle ortaya çıkan 3 günlük gerçek! Yaşlı adam eşinin ölümünü haber veremedi
Kahramanmaraş'ta 78 yaşındaki Sultan Kaplan'ın cansız bedeni, evden gelen kötü kokular üzerine yakınları tarafından bulundu. Yaşlı kadının 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlenirken, yatalak ve demans hastası olan eşi Hüseyin Kaplan'ın yardım isteyemediği için 3 gün boyunca eşinin cansız bedeniyle aynı evde yaşamak zorunda kaldığı ortaya çıktı.
Kahramanmaraş'ta bir evden yükselen kötü kokular üzerine ortaya çıkan olay, yaşlı bir çiftin yaşadığı dramı gözler önüne serdi.
78 yaşındaki Sultan Kaplan'ın evinde hayatını kaybettiği, yatalak ve demans hastası olan aynı yaştaki eşi Hüseyin Kaplan'ın ise yardım isteyemediği için 3 gün boyunca eşinin cansız bedeniyle aynı evde kaldığı belirlendi.
KÖTÜ KOKULAR ÜZERİNE YAKINLARINA HABER VERİLDİ
Olay, akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin ve Sultan Kaplan çiftinin yalnız yaşadığı evden gelen kötü kokulardan rahatsız olan komşular, durumu çiftin yakınlarına bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen yakınları, kapıyı açan olmayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Eve giren aile üyeleri, Sultan Kaplan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 GÜN BOYUNCA SESİNİ DUYURAMADI
Olay yerine gelen ekipler, 78 yaşındaki Sultan Kaplan'ın yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Komşuları ise yaşlı kadını en son cuma günü gördüklerini söyledi.
Yatalak ve demans hastası olduğu öğrenilen Hüseyin Kaplan'ın, eşinin ölümünün ardından yardım isteyemediği ve sesini kimseye duyuramadığı ortaya çıktı. Yaşlı adamın, 3 gün boyunca eşinin cansız bedeniyle aynı evde yaşamak zorunda kaldığı belirlendi.
YAŞLI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI
Ekipler tarafından evde bulunan Hüseyin Kaplan, sağlık kontrolü ve tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Doktorların yaptığı incelemede Sultan Kaplan'ın yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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