Kahramanmaraş'ta bir evden yükselen kötü kokular üzerine ortaya çıkan olay, yaşlı bir çiftin yaşadığı dramı gözler önüne serdi. 78 yaşındaki Sultan Kaplan'ın evinde hayatını kaybettiği, yatalak ve demans hastası olan aynı yaştaki eşi Hüseyin Kaplan'ın ise yardım isteyemediği için 3 gün boyunca eşinin cansız bedeniyle aynı evde kaldığı belirlendi. KÖTÜ KOKULAR ÜZERİNE YAKINLARINA HABER VERİLDİ Olay, akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin ve Sultan Kaplan çiftinin yalnız yaşadığı evden gelen kötü kokulardan rahatsız olan komşular, durumu çiftin yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine eve gelen yakınları, kapıyı açan olmayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Eve giren aile üyeleri, Sultan Kaplan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hüseyin Kaplan ise yardım isteyemediği için 3 gün boyunca eşinin cansız bedeniyle aynı evde kaldı (Foto: DHA) 3 GÜN BOYUNCA SESİNİ DUYURAMADI Olay yerine gelen ekipler, 78 yaşındaki Sultan Kaplan'ın yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Komşuları ise yaşlı kadını en son cuma günü gördüklerini söyledi. Yatalak ve demans hastası olduğu öğrenilen Hüseyin Kaplan'ın, eşinin ölümünün ardından yardım isteyemediği ve sesini kimseye duyuramadığı ortaya çıktı. Yaşlı adamın, 3 gün boyunca eşinin cansız bedeniyle aynı evde yaşamak zorunda kaldığı belirlendi.