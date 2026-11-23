Başbakan Nikol Paşinyan'ın daha önce duyurduğu değişikliklerin yer aldığı taslakta, ülkenin uluslararası alanda tanınan sınırlarına vurgu yapılırken mevcut anayasadaki Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi tasvirlerine ilişkin ayrıntılı düzenlemelere de yer verilmedi.

Söz konusu bildirgede, Türkiye ve Azerbaycan topraklarının bir kısmına yönelik hak iddialarıyla ilişkilendirilen ifadeler bulunuyor.

YENİ ANAYASADA ULUSLARARASI SINIRLAR VURGUSU

Yeni anayasa taslağının giriş bölümünde Ermenistan'ın uluslararası alanda tanınan toprakları üzerinde bağımsız ve barışçıl bir devlet inşa edilmesi hedefi öne çıkarıldı.

Taslakta şu ifadelere yer verildi:

"Biz, Ermenistan Cumhuriyeti halkı; devlet varlığımızın sürekliliği ve gelişimi uğruna, uluslararası alanda tanınan topraklarımız üzerinde bağımsız, barışçıl, güvenli ve müreffeh bir devlet inşa etme misyonuyla ve bu devleti nesilden nesle aktarma kararlılığıyla hareket ederek, Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası'nı kabul ederiz. Anayasa, Ermenistan Cumhuriyeti'nin iç ve dış ilişkilerinin temel ilkeleri hususundaki ortak mutabakatımızdır."

Mevcut anayasanın giriş bölümünde ise 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıf bulunuyor.