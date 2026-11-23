Erivan'da anayasa değişiyor... 1990 bildirgesine atıf artık yok: Paşinyan sınırı çizdi
Ermenistan hükümeti, Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarıyla ilişkilendirilen 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıf içermeyen yeni anayasa taslağını yayımladı. Başbakan Nikol Paşinyan'ın daha önce duyurduğu değişiklik kapsamında, mevcut anayasada yer alan Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi tasvirlerine ilişkin ayrıntılı hükümler de taslaktan çıkarıldı. Yeni metinde Ermenistan'ın uluslararası alanda tanınan sınırlarına vurgu yapılırken, laiklik ilkesi de anayasanın birinci maddesine eklendi.
Ermenistan hükümeti, Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarıyla ilişkilendirilen 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıf içermeyen yeni anayasa taslağını yayımladı.
Başbakan Nikol Paşinyan'ın daha önce duyurduğu değişikliklerin yer aldığı taslakta, ülkenin uluslararası alanda tanınan sınırlarına vurgu yapılırken mevcut anayasadaki Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi tasvirlerine ilişkin ayrıntılı düzenlemelere de yer verilmedi.
ERMENİSTAN'DAN YENİ ANAYASA HAMLESİ
Ermenistan hükümeti, hazırlanan yeni anayasa taslağını resmi internet sitesinde kamuoyuyla paylaştı.
Taslakta, Başbakan Nikol Paşinyan'ın daha önce değiştirileceğini açıkladığı mevcut anayasanın giriş bölümünde yer alan 23 Ağustos 1990 tarihli Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıf kaldırıldı.
Söz konusu bildirgede, Türkiye ve Azerbaycan topraklarının bir kısmına yönelik hak iddialarıyla ilişkilendirilen ifadeler bulunuyor.
Bildirge ayrıca 1915 Olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının uluslararası alanda tanınmasına yönelik çabaların desteklenmesini öngören ifadeler içeriyor.
YENİ ANAYASADA ULUSLARARASI SINIRLAR VURGUSU
Yeni anayasa taslağının giriş bölümünde Ermenistan'ın uluslararası alanda tanınan toprakları üzerinde bağımsız ve barışçıl bir devlet inşa edilmesi hedefi öne çıkarıldı.
Taslakta şu ifadelere yer verildi:
"Biz, Ermenistan Cumhuriyeti halkı; devlet varlığımızın sürekliliği ve gelişimi uğruna, uluslararası alanda tanınan topraklarımız üzerinde bağımsız, barışçıl, güvenli ve müreffeh bir devlet inşa etme misyonuyla ve bu devleti nesilden nesle aktarma kararlılığıyla hareket ederek, Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası'nı kabul ederiz. Anayasa, Ermenistan Cumhuriyeti'nin iç ve dış ilişkilerinin temel ilkeleri hususundaki ortak mutabakatımızdır."
Mevcut anayasanın giriş bölümünde ise 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıf bulunuyor.
AĞRI DAĞI AYRINTISI TASLAKTAN ÇIKARILDI
Yeni anayasa taslağında dikkati çeken bir diğer değişiklik, Ermenistan'ın devlet sembollerine ilişkin düzenlemelerde yapıldı.
Mevcut anayasanın 21. maddesinde ülkenin bayrağı, arması ve marşına ilişkin hükümler bulunurken armada yer alan Nuh'un Gemisi ve Ağrı Dağı tasvirleri de ayrıntılı biçimde belirtiliyor.
Yeni taslakta ise bu ayrıntılara yer verilmedi.
Devlet sembollerine ilişkin maddede yalnızca şu ifadeler kullanıldı:
"Ermenistan Cumhuriyeti'nin sembolleri arma, bayrak ve marştır. Armanın ve bayrağın tanımı ile marş, referandumla kabul edilen kanunla belirlenir."
Böylece yeni anayasa taslağında devlet armasının içeriğine ilişkin ayrıntılı tanımlar yerine, sembollerin ayrı bir kanunla düzenlenmesi öngörüldü.
ANAYASAYA LAİKLİK İLKESİ EKLENDİ
Taslakta yapılan değişiklikler arasında devletin temel niteliklerine ilişkin düzenleme de yer aldı.
Yeni anayasanın birinci maddesine laiklik ilkesi eklendi.
Söz konusu madde şu şekilde düzenlendi: "Ermenistan Cumhuriyeti egemen, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."
PAŞİNYAN'DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda yeni anayasa taslağını kamuoyuna sunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Paşinyan, vatandaşların hükümetin internet sitesinden taslağı inceleyebileceğini ve değişiklik önerilerini iletebileceğini bildirdi.