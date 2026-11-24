Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinde yılın ikinci taksiti için son günlere girildi. Her yıl iki taksit olarak ödenen emlak vergisinin 2026 yılı ilk taksit ödeme dönemi 1 Haziran'da sona ermişti. İkinci taksit için cezasız ödeme dönemi de 30 Kasım günü bitecek. Ödemeler, vergiye konu taşınmazın kayıtlı olduğu belediyelerin internet siteleri veya belediyelerin vergi gişelerinden yapılabilecek. Ödemeyi geciktirenlere aylık yüzde 3,7 oranında gecikme faizi uygulanacak.

Bu yıl gayrimenkul alanların bu yıl sonuna kadar belediyeye bildirim yapması gerekiyor. Tapu tescil tarihinin yılın son 3 ayında olması durumunda tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bildirim yapılabiliyor. Bildirim, e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor. Süresinde beyan vermeyen mükelleflere usulsüzlük ve vergi ziyaı cezaları uygulanıyor.

Ödemeyi geciktirenlere aylık yüzde 3,7 gecikme faizi uygulanacak.

KİMLER MUAF OLABİLİR?

Bazı vatandaşlar ise emlak vergisinden muaf tutulacak. İşte muafiyetten yararlanabilecek ev sahipleri...

Tek konuta sahip olan; hiç geliri olmayan ev kadınları ve işsizler, SGK'dan aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri), engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri vergiden muaf.

Sahip olunan tek konutun 200 metrekareden küçük olması gerekiyor. Eğer bu tek konut sadece yılın bir döneminde oturulan yazlık, yayla evi gibi konut ise muafiyet kapsamında yer almıyor.

Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar muafiyet kapsamında. Ancak tek evini kiraya verip başka bir evde kira ödemeden oturanlar vergiden muaf olamıyor.

Emeklilerin muafiyet kapsamında olması için herhangi bir işte çalışmamaları şart. Emekli olup iş hayatında kalanlar çalıştıkları süre boyunca muafiyetten yararlanamıyor. Ancak çalışmayı bıraktıklarında muafiyet devreye giriyor.

Hiçbir geliri olmayanların ve emeklilerin muafiyetten yararlanmaları için geçen yılki mevduat faizi, temettü gibi gelirlerinin toplam tutarının da 330 bin lirayı aşmaması gerekiyor.