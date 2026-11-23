Refüje, kaldırıma park edene cepten ihbar: EGM Mobil ile hatalı parkı bildirmek için 5 adım yeterli
Kaldırımları işgal eden, engelli rampalarını kapatan ve yaya geçişini engelleyen araçlara karşı vatandaşlar artık cep telefonlarından ihbarda bulunabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) EGM Mobil uygulamasındaki Online İhbar hizmeti sayesinde hatalı park ve trafik ihlalleri yetkililere bildirilebiliyor. Üstelik uygulama indirmeden internet üzerinden de ihbar yapılabiliyor. İşte adım adım dijital ihbar rehberi...
Kaldırımları işgal eden araçlar, engelli rampalarının önüne park edilen otomobiller, yaya geçitlerini kapatan sürücüler ve refüj aralarında yolu tıkayan hatalı parklar...
Kentlerde sıkça karşılaşılan hatalı park sorunu, yalnızca trafik akışını aksatmakla kalmıyor. Özellikle engelli rampalarının, hissedilebilir yürüme yüzeylerinin ve kaldırım geçişlerinin önüne bırakılan araçlar, tekerlekli sandalye kullanan bireylerin güvenli ve bağımsız hareket etmesini engelleyebiliyor.
Yaya geçitlerinin önüne park edilen otomobiller görüş alanını daraltırken, kavşaklarda ve refüj aralarında bırakılan araçlar da sürücülerin manevra yapmasını güçleştirebiliyor.
YOLU KAPATAN ARAÇLAR ARTIK CEP TELEFONUNDAN İHBAR EDİLEBİLİYOR
Bu tür ihlallerle karşılaşan vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğünün EGM Mobil uygulamasındaki Online İhbar hizmeti üzerinden durumu yetkililere bildirebiliyor.
EGM MOBİL UYGULAMASI NEDİR?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen EGM Mobil, vatandaşların çeşitli emniyet hizmetlerine cep telefonlarından erişmesini sağlayan resmi uygulama.
Uygulamada Online İhbar dışında otopark sorgulama, bilgi edinme, en yakın polis merkezini bulma, insan hakları ihlali başvurusu ve EGM sınav sonuçlarını sorgulama gibi hizmetler de bulunuyor.
ADIM ADIM HATALI PARK EDEN ARAÇ NASIL İHBAR EDİLİR?
Trafikte yolu kapatan veya geçişi engelleyen bir araçla karşılaşan vatandaşlar, EGM Mobil uygulamasındaki Online İhbar bölümünü kullanarak durumu yetkililere bildirebiliyor.
HANGİ TRAFİK İHLALLERİ BİLDİRİLEBİLİR?
EGM Mobil'in Online İhbar hizmetine ilişkin yayımlanan bilgilendirmelerde hatalı park, kırmızı ışık ihlali, şerit ihlali ve tehlikeli sürüş gibi durumların emniyete bildirilebildiği aktarılıyor.
- Hatalı park ve kaldırım işgali
- Kırmızı ışık ihlali
- Makas atma, şerit ihlali
- Trafiği tehlikeye düşüren diğer davranışlar
BİR FOTOĞRAFTA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
İhbarın değerlendirilmesini kolaylaştırmak için olayın yaşandığı yerin açık adresi, tarih ve saat bilgisi ile aracın plakasının doğru şekilde belirtilmesi önem taşıyor. Yetkililere iletilecek ihbarlarda doğru ve açık bilgi verilmesi büyük önem taşıyor.
Olayın yeri, zamanı ve niteliği mümkün olduğunca net aktarılmalı. Görüntülerin olayla ilgili olması, yanıltıcı biçimde düzenlenmemesi ve başkalarının kişisel verilerinin gereksiz yere paylaşılmaması gerekiyor.
FOTOĞRAF GÖNDERMEK CEZA İÇİN YETERLİ Mİ?
Burası en çok karıştırılan nokta. Cezayı vatandaş değil, görevli ekip yazıyor. İhbar polisin önüne düşüyor, ekip durumu değerlendirip işlem yapıyor. Yani fotoğraf "otomatik ceza" anlamına gelmiyor; ama denetimi o noktaya çeken şey çoğu zaman o fotoğraf oluyor.
BİR İHBAR, 55 CEZA
Bunun en çarpıcı örneği eylül ayında İstanbul'da yaşandı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi önünde hatalı park yüzünden tekerlekli sandalyesiyle ilerleyemeyen bir vatandaş, yaşadığını telefonuyla kaydedip polise iletti. İlçe emniyetinin trafik ekipleri bölgede denetim başlattı; 55 araca toplam 68 bin 530 lira ceza kesildi
VATANDAŞLAR UYGULAMALARI NEREDEN İNDİREBİLİR?
EGM Mobil, Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi mobil uygulaması olarak hizmet veriyor. Android kullanıcıları uygulamaya Google Play üzerinden ulaşabiliyor.
Hayat 112 Acil ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi uygulama olarak Android ve iOS mağazalarında bulunuyor.
Vatandaşların uygulama indirirken yayıncı kurum bilgisini kontrol etmesi ve yalnızca resmi uygulama mağazalarını tercih etmesi önem taşıyor.
UYGULAMA İNDİRMEDEN DE İHBAR YAPILABİLİYOR
Ayrıca söz konusu uygulamayı vatandaşların telefonlarına uygulama indirmesi de şart değil. Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde bulunan Online İhbar hizmeti üzerinden de yetkililere başvurulabiliyor.
Böylece vatandaşlar, EGM Mobil uygulamasını kullanmadan da internet tarayıcıları aracılığıyla ihbarlarını iletebiliyor. İhbar sırasında olayın gerçekleştiği konumun, tarih ve saatin, varsa araç plakasının doğru belirtilmesi, bildirimin değerlendirilmesini kolaylaştırıyor.
ENGELLİ PARK YERİNİ İŞGAL EDENE 2 BİN 492 TL CEZA
Emniyet Genel Müdürlüğünün 2026 yılı trafik cezası rehberine dayandırılan güncel tutarlara göre, park yasağını ihlal eden sürücülere 1.246 TL, engellilerin araçları için ayrılan park alanlarını işgal edenlere ise 2.492 TL idari para cezası uygulanıyor.
Cezanın yasal süresi içerisinde yüzde 25 indirimle ödenmesi halinde tutar 934,50 TL'ye düşüyor. İhlalin niteliğine göre sürücü belgesine 10 veya 15 ceza puanı işlenebiliyor.