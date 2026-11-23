Olayın yeri, zamanı ve niteliği mümkün olduğunca net aktarılmalı. Görüntülerin olayla ilgili olması, yanıltıcı biçimde düzenlenmemesi ve başkalarının kişisel verilerinin gereksiz yere paylaşılmaması gerekiyor.

BİR FOTOĞRAFTA NELERE DİKKAT EDİLMELİ? İhbarın değerlendirilmesini kolaylaştırmak için olayın yaşandığı yerin açık adresi, tarih ve saat bilgisi ile aracın plakasının doğru şekilde belirtilmesi önem taşıyor. Yetkililere iletilecek ihbarlarda doğru ve açık bilgi verilmesi büyük önem taşıyor.

Yasak yere park eden sürücülere 1.246, engelli park alanını işgal edenlere 2.492 lira ceza uygulanıyor. (Foto: EGM-ekran görüntüsü)

FOTOĞRAF GÖNDERMEK CEZA İÇİN YETERLİ Mİ?

Burası en çok karıştırılan nokta. Cezayı vatandaş değil, görevli ekip yazıyor. İhbar polisin önüne düşüyor, ekip durumu değerlendirip işlem yapıyor. Yani fotoğraf "otomatik ceza" anlamına gelmiyor; ama denetimi o noktaya çeken şey çoğu zaman o fotoğraf oluyor.

BİR İHBAR, 55 CEZA Bunun en çarpıcı örneği eylül ayında İstanbul'da yaşandı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi önünde hatalı park yüzünden tekerlekli sandalyesiyle ilerleyemeyen bir vatandaş, yaşadığını telefonuyla kaydedip polise iletti. İlçe emniyetinin trafik ekipleri bölgede denetim başlattı; 55 araca toplam 68 bin 530 lira ceza kesildi

VATANDAŞLAR UYGULAMALARI NEREDEN İNDİREBİLİR?



EGM Mobil, Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi mobil uygulaması olarak hizmet veriyor. Android kullanıcıları uygulamaya Google Play üzerinden ulaşabiliyor.

Hayat 112 Acil ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi uygulama olarak Android ve iOS mağazalarında bulunuyor.

Vatandaşların uygulama indirirken yayıncı kurum bilgisini kontrol etmesi ve yalnızca resmi uygulama mağazalarını tercih etmesi önem taşıyor.