Türkiye'nin 1 Kasım'da yürürlüğe aldığı 15 yaş sınırı ve Yunanistan'ın benzer yöndeki kararının ardından, şimdi de Polonya 15 yaş altına TikTok, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarını kapatacak düzenleme için düğmeye bastı. Polonya'da hazırlanan yasa taslağına göre, 15 yaşını doldurmamış çocuklar kapsama giren sosyal ağlarda hesap açamayacak ve mevcut hesaplarını kullanamayacak. Polonya Dijital İşler Bakanlığı, 23 Kasım'da taslağın kamuoyu görüşüne ve bakanlıklar arası istişareye açıldığını duyurdu.



Polonya Dijital İşler Bakanlığının 23 Kasım 2026'da yaptığı duyuruya göre, 20 Kasım'da metni yayımlanan UD492 numaralı taslak kamuoyu görüşüne ve bakanlıklar arası istişareye açıldı. Henüz yasalaşmayan düzenlemenin, 2027 yılının ilk çeyreğinde hükümet onayına sunulması bekleniyor.

Polonya'nın yeni taslağı mesajlaşma uygulamalarını kapsam dışı tutarak çocuk hesaplarını sınırlandırıyor. | Görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.

YAŞI PLATFORM DOĞRULAYACAK

Yaş kontrolünden sosyal medya şirketleri sorumlu olacak. Kullanıcılar yaşlarını AB Dijital Kimlik Cüzdanı, Polonya'nın dijital kimlik uygulaması mObywatel veya onaylı başka bir yöntemle doğrulayabilecek. Bu işlem sırasında platforma yalnızca kullanıcının 15 yaşını doldurup doldurmadığı bilgisi iletilecek.

TÜRKİYE'DE YAŞ DOĞRULAMASI E-DEVLET ÜZERİNDEN

Türkiye'deki düzenleme de sosyal ağlar için 15 yaş sınırı koyuyor. Yönetmeliğe göre platforma iletilen e-Devlet doğrulaması, kullanıcının hangi yaş grubunda olduğunu gösteriyor. Bu doğrulamada platforma yalnızca kullanıcının 15 yaş altında, 15–17 yaş grubunda veya 18 yaş ve üzerinde olduğu bilgisi iletiliyor.

Platformların, yaş doğrulaması yapılmamış mevcut hesapları 31 Mart 2027'ye kadar kontrol etmesi gerekiyor. Kontrolde 15 yaşını doldurmadığı belirlenen çocukların hesapları, kendilerine bilgi verilerek kapatılacak.

15–17 yaş grubundaki çocukların hesapları gizli olacak. Bu çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek.

MESAJLAŞMA VE EĞİTİM UYGULAMALARI KAPSAM DIŞINDA

Polonya hükümeti TikTok, Facebook ve Instagram'ı düzenlemenin hedeflediği sosyal ağlara örnek gösteriyor. Mesajlaşma uygulamaları ile eğitim platformları kapsam dışında. Taslağın gerekçesinde siber zorbalık, çocukların tanımadıkları kişilerle temas kurabilmesi ve kullanıcıyı uzun süre ekranda tutan özellikler öne çıkıyor.

Platformlar kişisel veri toplamadan yalnızca dijital kimlik üzerinden yaş sınırı onayı alacak.

PLATFORMLARA YÜZDE 6'YA KADAR PARA CEZASI

Denetimi Elektronik İletişim Ofisi (UKE) başkanı yapacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara yıllık küresel cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezası kesilebilecek. Taslak, okullarda çevrim içi güvenlik ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin eğitimin güçlendirilmesini de öngörüyor.

Varşova'nın 1 Eylül 2027 hedefli adımı, Avrupa Birliği'ndeki ortak yasa tartışmasını derinleştirdi.

MEVCUT HESAPLAR İÇİN İKİ AYRI SÜRE

20 Kasım'da yayımlanan taslağın 2027'nin ilk çeyreğinde hükümetçe kabul edilmesi planlanıyor. Taslakta yürürlük tarihi 1 Eylül 2027 olarak yer alıyor.

Platformlara, mevcut hesaplarda gerekli yaş kontrollerini tamamlamak için hesabın açılış tarihine göre 6 ya da 18 ay verilecek. Süreler, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle başlayacak.

Denetimi üstlenen UKE, ihlallerde şirketlere küresel cironun yüzde 6'sına varan ceza kesebilecek.

BRÜKSEL 13 VE 14 YAŞ İÇİN SINIRLI HESAP ÖNERİYOR

Polonya taslağında 14 yaşındaki bir çocuk kapsama giren sosyal ağlarda hesap kullanamayacak. Avrupa Komisyonunun KIDS Act teklifinde ise 13 ve 14 yaşındakiler, ebeveynlerinin açıp yönettiği sınırlı hesabı günde en fazla bir saat kullanabilecek. Teklif, 13 yaş altında sosyal medya hesabını yasaklıyor ve bağımsız hesap açma yaşını 15 olarak belirliyor.

Komisyon, ülkeler arasında farklılaşan yaş kurallarını ortaklaştırmayı hedefliyor. Teknoloji sektöründen 13 kuruluş, 19 Kasım'da üye ülkelere yeni ulusal adımlardan önce ortak kurallarda uzlaşma çağrısı yaptı. AB ülkelerinin bakanları teklifi 20 Kasım'da ilk kez görüştü.