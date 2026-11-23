AB Komisyonu şişeyi çevirdi: Coca-Cola’nın şirketine rekabet soruşturması... Pazar hakimiyeti incelemede
Avrupa genelinde faaliyet gösteren en büyük Coca-Cola şişeleme şirketlerinden CCEP, AB Komisyonu’nun rekabet incelemesine takıldı. Habersiz denetimlerin ardından başlatılan soruşturmada, şirketin rekabete aykırı uygulamalarla içeceklerin ülkeler arası ticaretine engel koyduğu iddiaları değerlendiriliyor. Komisyon, ispatlanan rekabet ihlalleri durumunda Coca-Cola şirketine yüksek para cezaları uygulama yetkisini elinde bulunduruyor.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Coca-Cola markalı içeceklerin Avrupa'daki en büyük iki şişeleme şirketinden biri olan Coca-Cola Europacific Partners'a (CCEP) yönelik rekabet soruşturması başlattığını duyurdu.
PAZAR HAKİMİYETİNİ İSTİSMAR MI ETTİLER
AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, İngiltere merkezli CCEP şirketinin gazlı alkolsüz içecekler ve sporcu içeceklerinin üye ülkeler arasındaki ticaretini kısıtlayarak AB rekabet kurallarını ihlal edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla resmi soruşturma süreci başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, şirketin süpermarketler ve diğer perakendecilere yönelik toptan satış faaliyetlerinde sahip olduğu hakim konumu kötüye kullanma olasılığının değerlendirileceği kaydedildi.
TİCARETİ KISITLAMAKK İÇİN AMBALAJ OYUNU
Soruşturmanın ana eksenini, şirketin toptan fiyat indirimlerini ürünlerin diğer AB ülkelerine ihraç edilmemesi şartına bağlayıp bağlamadığı oluşturuyor.
Ayrıca şirketin, sınır ötesi ticareti kısıtlamak amacıyla gazlı içecekleri ülkelere göre farklı boyutlardaki ambalajlarda satışa sunduğu iddiası inceleniyor.
Komisyon, şirketin perakendecilere İspanya'ya yönelik gazlı içecek ithalatını sınırlamaları için teşvik verip vermediği ve bazı müşterilerin birden fazla ülkeyi kapsayan ortak alım görüşmeleri yapmasını engelleyip engellemediğini de mercek altına alıyor.
AĞIR PARA CEZASI GELEBİLİR
The Coca-Cola Company'nin azınlık hissedarı olduğu CCEP, Belçika, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç gibi birçok ülkede gazlı alkolsüz içeceklerin en büyük tedarikçisi olarak faaliyet gösteriyor.
AB Komisyonu, konuyla ilgili ilk somut adımı 2025 yılı Mart ayında şirketin bazı ülkelerdeki tesislerine düzenlediği habersiz denetimlerle atmıştı.
AB hukukuna göre, rekabete aykırı durumların tespiti halinde Komisyon, bu uygulamalara son verilmesini sağlama ve şirketlere yüksek para cezaları uygulama yetkisine sahip bulunuyor.