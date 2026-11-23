SİLAHSIZLANMA AŞAMASINDA SOMUT İLERLEME Sahada yaşanan olumlu gelişmelerin sürecin ilk ve en önemli safhalarından silahsızlanma aşamasının tamamlanmasında kaydedilen ilerlemeyi ülke kamuoyuna gösterdiğini belirten güvenlik kaynakları, bu adımların bölge ülkelerinin ulusal güvenlik ve siyasi istikrarına katkıda bulunduğunu ifade etti. Kaynaklar, bugüne kadar çok sayıda kritik eşiğin aşıldığı, gerçekçi ve hassas anlayışla yürütülen sürecin selametinin, sahadaki çalışmalardan gelen somut, doğrulanabilir gelişmelere dayandığını vurguladı. Bu gelişmelerin sürecin başarıyla tamamlanmasına yönelik iradenin tezahürü olarak görülebileceği kaydedildi. Irak’ın kuzeyindeki Metina’da 4 barınma alanının boşaltılmasının ardından Hakurk’taki 14 barınma alanı da terk edildi.

BÜTÜNLEŞMEYE BİR ADIM DAHA Güvenlik kaynakları, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun uyarınca faaliyetlerine başlayan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ve kurula bağlı alt komisyonların süreci sürekli takip ettiğini aktardı. Kurulun takibindeki her müspet gelişmenin, ülkeye Kanunun belirlediği şartlarda dönecek kişilerin toplumla bütünleşmeleri amacını daha da yakınlaştırdığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı mağara ve sığınakları imha edecek.