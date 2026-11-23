Silahsızlanma sürecinde Metina’nın ardından somut gelişme: Hakurk’ta 14 barınma alanı daha boşaltıldı! MSB devrede
Münfesih terör örgütü PKK/KCK’nın Irak’ın kuzeyindeki Hakurk alanında bulunan 14 barınma alanını 18 Kasım 2026 itibarıyla boşalttığını bildirdi. Örgütün 8 Ekim 2026’da Metina alanı Baze bölgesinde 4 barınma alanını boşaltmasının ardından atılan bu adımın, silahsızlanma aşamasındaki ilerlemeyi gösterdiği kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılamaz hale getirilecek mağara ve sığınaklara ilişkin gelişmelerin, koordinasyon kurulu takibinde toplumsal bütünleşme ve ekonomik refah hedeflerine katkı sağlayacağı belirtildi.
Terörsüz Türkiye'nin saha yansımalarında bir bariyer daha aşıldı.
Münfesih terör örgütü PKK/KCK'nın, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk alanında bulunan 14 barınma alanını boşalttığı kayıt altına alındı.
METİNA'DAN SONRA HAKURK DA TAMAM
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin güvenliği açısından çatışma riski bulunan barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.
Örgütün 8 Ekim'de Irak'ın kuzeyindeki Metina alanı Baze bölgesinde yer alan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason isimli 4 barınma alanını boşaltmasının ardından yeni gelişme yaşandı.
18 Kasım'da Hakurk alanındaki Ciğer Tepe, Şerif, Alişer, Kendekola, PAJK, Baran Cephanelik, Hınere/Hastane, Terzihane, Mazlum Doğan, Pratik Yönetim, Cephanelik, Yusuf-Asayiş, Hemin ve Cesur barınma alanları boşaltıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu mağara ve sığınakları kullanılamaz hale getirecek.
SİLAHSIZLANMA AŞAMASINDA SOMUT İLERLEME
Sahada yaşanan olumlu gelişmelerin sürecin ilk ve en önemli safhalarından silahsızlanma aşamasının tamamlanmasında kaydedilen ilerlemeyi ülke kamuoyuna gösterdiğini belirten güvenlik kaynakları, bu adımların bölge ülkelerinin ulusal güvenlik ve siyasi istikrarına katkıda bulunduğunu ifade etti.
Kaynaklar, bugüne kadar çok sayıda kritik eşiğin aşıldığı, gerçekçi ve hassas anlayışla yürütülen sürecin selametinin, sahadaki çalışmalardan gelen somut, doğrulanabilir gelişmelere dayandığını vurguladı.
Bu gelişmelerin sürecin başarıyla tamamlanmasına yönelik iradenin tezahürü olarak görülebileceği kaydedildi.
BÜTÜNLEŞMEYE BİR ADIM DAHA
Güvenlik kaynakları, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun uyarınca faaliyetlerine başlayan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ve kurula bağlı alt komisyonların süreci sürekli takip ettiğini aktardı.
Kurulun takibindeki her müspet gelişmenin, ülkeye Kanunun belirlediği şartlarda dönecek kişilerin toplumla bütünleşmeleri amacını daha da yakınlaştırdığı belirtildi.
TOPLUMSAL UYUMLA EKONOMİK GÜÇ
Bölgenin güven, istikrar ve geleceğinin teminatı olmak üzere büyük özveri, kararlılık ve azimle yürütülen sürecin önemine dikkat çeken güvenlik kaynakları, demokrasi, kapsayıcılık ve uzlaşı ilkeleri etrafında şekillenecek toplumsal uyum sürecinin katkılarını değerlendirdi.
Kaynaklar, bu sürecin önceden yeterince yararlanılamayan güçlü insan potansiyelinin topluma kazandırılmasına ve geçmişte başka alanlarda sarf edilen büyük ekonomik kaynağın ülkenin refahına ve aydınlık yarınlarına seferber edilmesine imkan sağlayacağını bildirdi.
GÖRÜNTÜLER MASADA
Bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, terör örgütünün silah bırakmasına yönelik gelişmeler ile güvenlik birimlerince hazırlanan istihbarat raporlarını da masaya yatıracak.
Hakurk'ta boşaltılan mağaralara ilişkin görüntülerin kapsamlı şekilde Kabine'de ele alınması bekleniyor.