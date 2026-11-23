Genel Merkez Salıcı için ʺII. İmamoğlu vakasıʺ benzetmesi yaptı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)





"BAŞIMIZA İKİNCİ EKREM KESİLME" MESAJI: CHP TABANI SALICI'NIN ÇAPINI BİLİR



CHP Genel Merkezi'nden ise Oğuz Kaan Salıcı'ya Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel benzetmesi geldi.



CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, "Benden daha iyi kimse yönetemez" diyen Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in partiyi ve ülkeyi getirdikleri hâle bakın. CHP tabanı kimin ne olduğunu, ne kadar çapı olduğunu bilir." diyerek Salıcı'ya göndermede bulundu.

CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat ʺManifesto ile genel başkan olunmazʺ diyerek Salıcı'ya rest çekti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

FIRAT'TAN SALICI'YA HODRİ MEYDAN: MANİFESTO İLE GENEL BAŞKAN OLUNMAZ



"Bu partinin genel başkanlık sorunu yoktur" diyerek deklarasyoncu ekibe ve üçüncü yolculara net mesaj veren Fırat, Salıcı'ya da "hodri meydan" resti çekti.



CHP İletişim Koordinatörü şu ifadeleri kullandı:



Yarın Sayın Kılıçdaroğlu görevi bıraktığında bu parti, kimi genel başkan seçeceğini bilir. Sosyal medyadan birtakım kişisel manifestolar yayımlayarak genel başkan olamazsınız. CHP'de bir tartışma yoktur. CHP'nin kurultay süreci başlamıştır. Arkadaşlar gitsinler, rüştlerini orada ispat etsinler.