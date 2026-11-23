CHP "II. İmamoğlu vakası" dedi! Salıcı vites yükseltti Genel Merkez el frenini çekti: Manifesto ile genel başkan olunmaz
CHP'de kurultay kavgası büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı vites yükseltti. Salıcı açık açık "Kılıçdaroğlu'nun demokratik meşruiyeti yok" dedi. Genel Merkez'den ise Salıcı'ya "II. İmamoğlu vakası" benzetmesi yapıldı. "Bu partinin genel başkanlık sorunu yoktur" diyen CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat ise "CHP tabanı kimin ne olduğunu, ne kadar çapı olduğunu bilir. Sosyal medyadan birtakım kişisel manifestolar yayımlayarak genel başkan olamazsınız" sözleriyle rest çekti.
CHP'de ertelenen kurultay takvimi tetiklenen bir taht kavgasını açığa çıkardı.
Daha önce Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç gibi deklarasyoncu ekibin başlattığı girişim başarısız olurken "üçüncü yolcular" adına İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı bayrak açtı.
Salıcı'ya PM üyesi Akif Hamzaçebi, Aytuğ Atıcı ve Atilla Sertel gibi isimlerin destek vermesi Genel Merkez cenahında "Kılıçdaroğlu'na karşı organize yapılanma" şeklinde yorumlandı.
GENEL MERKEZ'DE "SALICI" RAHATSIZLIĞI
Bu kapsamda Takvim.com.tr, CHP Genel Merkezi'nin nabzını tuttu.
Temas kurduğumuz CHP'li kurmaylar "Kılıçdaroğlu ile güvenli limana" derken, Salıcı ve Hamzaçebi için "İkisi de PM üyesi. Neden PM'de konuşmuyorlar da dışarıda çözüm arıyorlar?" eleştirisi getirdi.
SALICI VİTES YÜKSELTTİ: KILIÇDAROĞLU MEŞRU DEĞİL
CHP'de kurultay merkezli tartışmalar sürerken Oğuz Kaan Salıcı'dan "Kılıçdaroğlu'nun demokratik meşruiyeti yok" çıkışı geldi.
Sinan Burhan'ın haberine göre, CHP'li Salıcı "CHP'de yönetim tartışmalarının sona ermesi için kurultay bir an önce yapılmalı" açıklamasında bulundu.
"BAŞIMIZA İKİNCİ EKREM KESİLME" MESAJI: CHP TABANI SALICI'NIN ÇAPINI BİLİR
CHP Genel Merkezi'nden ise Oğuz Kaan Salıcı'ya Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel benzetmesi geldi.
CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, "Benden daha iyi kimse yönetemez" diyen Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in partiyi ve ülkeyi getirdikleri hâle bakın. CHP tabanı kimin ne olduğunu, ne kadar çapı olduğunu bilir." diyerek Salıcı'ya göndermede bulundu.
FIRAT'TAN SALICI'YA HODRİ MEYDAN: MANİFESTO İLE GENEL BAŞKAN OLUNMAZ
"Bu partinin genel başkanlık sorunu yoktur" diyerek deklarasyoncu ekibe ve üçüncü yolculara net mesaj veren Fırat, Salıcı'ya da "hodri meydan" resti çekti.
CHP İletişim Koordinatörü şu ifadeleri kullandı:
Yarın Sayın Kılıçdaroğlu görevi bıraktığında bu parti, kimi genel başkan seçeceğini bilir.
Sosyal medyadan birtakım kişisel manifestolar yayımlayarak genel başkan olamazsınız. CHP'de bir tartışma yoktur.
CHP'nin kurultay süreci başlamıştır. Arkadaşlar gitsinler, rüştlerini orada ispat etsinler.
ÇAPAN DA TOPA GİRDİ: CHP BİR İMAMOĞLU VAKASI DAHA KALDIRAMAZ
Nitekim CHP'li Çetin Çapan da "Bu ülkenin de, CHP'nin de bir Ekrem İmamoğlu vakası daha kaldıracak hâli yok. Bir an önce kendine gel. Rol kesmeyi bırak. Haddini bil, otur yerine!" paylaşımında bulunarak Oğuz Kaan Salıcı'ya sert tepki gösterdi.
TAKVİM.COM.TR YAZDI... SALICI'DAN BEKLENEN ÇIKIŞ GELDİ
Takvim.com.tr "deklarasyoncuların" planını satır satır yazmış, Kılıçdaroğlu'na alternatif arayan üçüncü yolcuların Oğuz Kaan Salıcı isminde uzlaşabileceğini okurlarına aktarmıştı.
Kurultay takviminin bir kez daha ertelenmesiyle Salıcı fiili olarak bayrak açtı, "Tüm örgütlerimizi kurultay hakkımıza sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.
CHP'DEKİ KAVGANIN SEBEBİ NE?
CHP'de 17 Kasım genelgesiyle il kongrelerinin bitişi 14 Şubat'tan 2 Mayıs 2027'ye kaydırılırken büyük kurultayın tarihi yine belirsiz kaldı. Parti içi muhalefette olası bir erken seçim halinde kurultayın yapılamayacağına dair endişe hakim.