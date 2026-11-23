Casusluk skandalı unutuldu: Nvidia CEO'su Jensen Huang yeniden göreve getirildi
Nvidia yönetim kurulunun, Jensen Huang’ı başkan, CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak yeniden atadığı bildirildi.
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Çinli Alice Huang ile gayrimeşru ilişki yaşadığı iddialarının ardından görevinden ayrılan Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang, yeniden şirketin üst yöneticisi olarak atandı.
NE OLMUŞTU
Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Singapur merkezli Megaspeed'in eski yöneticisi Alice Huang'la yaşadığı ilişki nedeniyle şimşekleri üzerine çeken Nvidia CEO'su Jensen Huang hakkında FBI inceleme başlatımıştı.
Skandalın patlak vermesiyle teknoloji devi Nvidia'nın piyasa değerinden 250 milyar dolar silinmişti.
Şirkete karşı toplu dava açılırken ABD Kongresi Huang'ı ifade vermeye çağırmıştı.
Faruk Arslan Takvim.com.tr Dünya