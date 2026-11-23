Yüceer, "Bu süreçte bir karar aldık. Bu kararımızın en büyük motivasyonu gerçekten Tekirdağ'ımıza daha fazla hizmet getirebilmek. Merkezi yönetimle iş birliğimizi güçlendirebilmek." ifadelerini kullandı.

AK Parti'ye katılma kararının arkasındaki gerekçeleri anlatan Yüceer, Tekirdağ'a daha fazla hizmet götürmek için merkezi yönetimle iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

"EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ TEKİRDAĞ'A DAHA FAZLA HİZMET"

Hizmet siyasetini seçerek AK Parti rozeti takan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. AK Parti'ye katılma kararının arkasındaki en büyük motivasyonun Tekirdağ'a daha fazla hizmet götürmek olduğunu belirten Yüceer, merkezi yönetimle iş birliğini güçlendireceklerini söyledi. Yüceer, "Daha çok çalışacağız" mesajı verdi.

Merkezi yönetimle kurulacak güçlü iş birliğinin hizmetlere katkı sağlayacağını belirten Yüceer, "Tekirdağ'ımıza hizmetler her anlamıyla gerek yerel yönetimler eliyle gerek merkezi yönetim güç birliğiyle inşallah Tekirdağ'ımız hak ettiği hizmetleri daha fazla alabilecek. 31 Mart 2024'te bu göreve geldiğimizde bazı hedeflerimiz vardı. Mavi gözlü Tekirdağ demiştiniz." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ için belirledikleri hedeflerden vazgeçmediklerini ifade eden Yüceer, 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından üstlendikleri görevde kentin sorunlarına çözüm üretmek için çalıştıklarını söyledi.

Parti yönetiminde gördüğü karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüceer, "Biraz önce il yönetimi toplantımıza katıldık milletvekillerimizle beraber. Onların bu sıcak karşılaması, ev sahipliği bu konuda bizlere olan desteği için yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreç Tekirdağ'ımız için hayırlı olacak." dedi.

"Tekirdağ'ın hakkını, hukukunu inşallah güç birliği içinde daha fazla hayata geçirebilmek. Hemşehrilerimizin taleplerini hiçbir beklemede olmadan tek tek hayata geçirebilmek. Bu noktada ben çok teşekkür ediyorum AK Parti ailesine."

Tekirdağ'ın hak ettiği hizmetlere kavuşması için çalışacaklarını vurgulayan Yüceer, AK Parti'ye katılmasının ardından katıldığı ilk yönetim toplantısındaki karşılamaya da değindi.

Yüceer, AK Parti'ye geçiş sürecini anlattı (Foto :Takvim Foto Arşiv)

"373 MAHALLEMİZE EŞİT BİR ŞEKİLDE HİZMET ETMEK İÇİN ÇABALADIK"

Görev süresi boyunca Tekirdağ'ın bütün ilçelerine ve mahallelerine eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını belirten Yüceer, yeni süreçte hedeflerini gerçekleştirmek için daha güçlü bir iş birliği oluşturacaklarını söyledi.

Yüceer, "Tabii bugüne kadar iki buçuk yıldır gerçekten gece gündüz demeden asla buna oy vermemiş ayrımında olmadan kimsenin kimliğine, yaşam şekline bakmadan 11 ilçemizi 373 mahallemize aynı şekliyle eşit bir şekilde hizmet etmek için çabaladık, çaba gösterdik." dedi.

Belediyenin imkânlarını daha etkin kullanmayı hedeflediklerini aktaran Yüceer, merkezi yönetimle birlikte hareket ederek Tekirdağ'ın ihtiyaçlarını karşılamak istediklerini dile getirdi.

"DAHA ÇOK ÇALIŞARAK BU SORUNLARIN BİRER BİRER İNŞALLAH ÇÖZECEĞİZ"

Tekirdağ'ın tarım, sanayi ve eğitim alanlarındaki potansiyeline işaret eden Yüceer, kentin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümünde iş birliğinin önemini vurguladı.

Tekirdağ'ın güçlü bir tarım ve sanayi şehri olduğunu belirten Yüceer, şöyle konuştu:

"Tarım ve sanayisi çok güçlü bir şehir. Çok hızlı aynı zamanda göç alan bununla beraber aslında sorunları da olan bir il. Altyapıdan içme suyuna, çevreden tarıma, sanayiden sosyal belediyeciliğe kadar gerçekten her alanda çok sorun olan ve çözüm bekleyen bir şehir."

AK Parti'ye katılmasının ardından bu sorunların çözümü için daha fazla çalışacaklarını belirten Yüceer, "İşte bu noktadaki bu birliktelik, bu güç birliği çok kıymetli. Ben kendi adıma bugünden sonra diyoruz ki daha çok çalışacağız inşallah. Daha çok çalışarak bu sorunların birer birer inşallah çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

TEKİRDAĞ İÇİN ALTYAPI VE ULAŞIM VURGUSU

Tekirdağ'ın öncelikli ihtiyaçlarına da değinen Yüceer, kentte hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Su ve altyapı çalışmalarının öncelikli başlıklar arasında yer aldığını belirten Yüceer, büyük projeler için merkezi yönetimle iş birliği yapmanın önemine işaret etti.

Yüceer, "Şimdi yeni süreçte projelerde bir değişiklik olacak, bir öncelik alacağımız bazı büyük projeler olacak. Tekirdağ'ımızın özellikle içme suyu başta olmak üzere altyapı sorunları, ulaşım sorunları, çevre sorunları var." sözleriyle kentin ihtiyaçlarını sıraladı.

"HEM TARIMI DESTEKLERİZ HEM SANAYİYİ"

Tekirdağ'ın tarım ve sanayi alanındaki gücüne değinen Yüceer, kentin ekonomik potansiyelini artıracak çalışmalar üzerinde durdu.

Yüceer, "Bir yandan sanayiyi seviyoruz, tarım şehriyiz. Hem tarımsal desteklerimiz, hem sosyal desteklerimiz, hem ulaşım başta olmak üzere biz bu bölgede iş birliğimizi, güç birliğimizi güçlendireceğiz." dedi.

Tekirdağ'ın göç alan bir şehir olduğunu hatırlatan Yüceer, yeni mahallelerin oluşmasıyla altyapı ve ulaşım ihtiyacının arttığını belirtti.

"TEKİRDAĞ'IN POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

Tekirdağ'ın eğitimden sanayiye kadar birçok alanda önemli imkânlara sahip olduğunu ifade eden Yüceer, kentin potansiyelini daha fazla değerlendirmek istediklerini söyledi.

Yüceer, "Aynı zamanda üniversite şehriyiz, genç nüfusu olan bir şehriyiz. Bir yandan sanayi şehriyiz, tarım şehriyiz. Hem tarımsal desteklerimiz, hem sosyal desteklerimiz, hem ulaşım başta olmak üzere sizlere dediğim gibi." ifadelerini kullandı.

Bakanlıklar ve merkezi yönetimle birlikte hareket ederek projeleri hayata geçirmeyi amaçladıklarını belirten Yüceer, şu değerlendirmede bulundu:

"Birçok alandaki projelerimizi inşallah merkezi yönetimimizle, güç birliğiyle, devlet eliyle, bakanlarımızın gücüyle inşallah hızlı çözeceğiz. Benim hayalim Tekirdağ'ın potansiyelini gerçekten çok güçlü bir il, çok güzel bir şehir öncelikle."