İmamoğlu'nun kamera bantlattığı otelin sahibi Çebi sanık sandalyesinde... Le Meridien'deki bantı da rantı da anlattı

SORUMLULUĞU OTEL YÖNETİMİNE ATTI: "BEN SADECE MAL SAHİBİYİM" Otel giriş çıkışlarında jammer cihazlarının içeri sokulmasına dair güvenlik zafiyetleri duruşmada gündeme geldi. Savcının, "herkesin jammer ile otele girip giremeyeceği" sorusunu cevaplayan Çebi, "Tabii ki öyle bir şey söz konusu olamaz." diye konuştu. İmamoğlu Suç Örgütü yöneticileri kısa sürede servet sahibi oldu İmamoğlu Suç Örgütü yöneticileri kısa sürede servet sahibi oldu

Güvenlik prosedürlerinin tamamen Le Meridien grubunun sorumluluğunda olduğunu iddia eden Çebi, "Ben otel binasının sadece mal sahibiyim." diyerek topu işletmeci şirkete attı.