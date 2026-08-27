İmamoğlu'nun kamera bantlattığı otelin sahibi Çebi sanık sandalyesinde... Le Meridien'deki bantı da rantı da anlattı
Ekrem İmamoğlu'nun İBB'yi ahtapot gibi saran rüşvet ve yolsuzluk şebekesine yönelik davada hakim karşısına çıkan Makyol Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi, İmamoğlu'nun Le Meridien Oteli'ndeki gizli toplantılarını anlattı. Savcının ısrarlı soruları neticesinde, 14 yıllık otel tarihinde hiçbir resmi veya sivil grubun güvenlik kameralarını bantlamadığını söyleyen Çebi, bu yasadışı karartma işleminin sadece İBB korumaları tarafından dışarıdan getirilen peçete ve bantlarla yapıldığını belirtti. Jammer kullanılarak iletişimin engellenmesi, oteldeki şaibeli nakit para trafiği, örgüte finansman sağlandığı iddia edilen 4,7 milyon TL tutarındaki ödemeler Çebi'ye tek tek soruldu. Çebi, sorumluluğu otelin işletmeci firmasına atarak sadece mal sahibi olduğunu iddia etti.
İmamoğlu'nun gizli toplantı skandalının merkezindeki Le Meridien Oteli'nin mal sahibi Makyol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi, hakkındaki örgüte finansman sağlama ve yardım iddialarına karşı mahkemede savunma yaptı.
İstanbul'da görülen "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında Makyol Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi sanık kürsüsünde ifade verdi.
EKREM'DEN BAŞKA KAMERA BANTLAYAN OLDU MU
Duruşmada Le Meridien Oteli'nde gerçekleştirilen şaibeli toplantılar, kameraların bantlanması ve jammer kullanımı üzerine savcılık makamı Çebi'ye çeşitli sorular yöneltti.
Otelin 2012 yılından beri faaliyette olduğunu belirten Çebi, savcının 14 yıllık süreçte başka kişi veya grupların güvenlik kameralarını bantlayıp bantlamadığı sorusunu, "Bilgim dahilinde denk gelmedim." diyerek cevapladı.
Resmi kurumların ziyaretlerinde benzer uygulama yaşanıp yaşanmadığı sorusuna dikkat çeken Çebi, "Benim kulağıma gelen herhangi bir şey yok efendim." dedi.
Çebi'nin cevapları, İmamoğlu ekibinin oteldeki kamera bantlama olayının rutin dışı karanlık bir operasyon olduğunu ortaya koydu.
BANTI GETİRENLER BELEDİYECİ
Kameraların kapatılmasının İBB koruma personeli tarafından gerçekleştirildiğini itiraf eden Çebi, karartma işleminde kullanılan peçete ve bant gibi malzemelerin İBB personeli tarafından dışarıdan getirildiğini söyledi.
Oteldeki toplam kamera sayısını açıklayan Çebi, "Zira birlikte hareket etmiş olsaydık kameraları kapatma ihtiyacı hissetmeyebilirlerdi. Otelde bulunan 323 tane kameranın sadece bir tanesinin uzun uğraşlar sonucu kapatılması diğerlerinin faaliyet göstermeye devam ettiğini dikkatlerinize sunuyorum." dedi.
İmamoğlu'nun yer aldığı hiçbir toplantıya katılmadığını öne süren Çebi, görüşmeleri organize etmediğini savundu.
Çebi, toplantılarla bağlantılı faturaların Makyol'a yönlendirildiği yönündeki iddiaları da reddetti.
O dönemde Cem Alkaya isimli kişinin Makyol çalışanı değil, Le Meridien Oteli çalışanı olduğunu savunan Çebi; otel genel müdürü Sinan Udil'in de Alkaya'nın amiri olduğunu belirterek, Makyol üzerinden talimat verildiği iddiasının kendi içinde çelişkili olduğunu iddia etti.
Toplantılarla bağlantılı faturaların Makyol'a yönlendirildiği iddialarına karşı çıkan Çebi, ödemelerin nakit tahsil edildiğini saptadığını belirterek otel çalışanı Cem Alkaya'nın şahit olarak dinlenmesini talep etti.
SORUMLULUĞU OTEL YÖNETİMİNE ATTI: "BEN SADECE MAL SAHİBİYİM"
Otel giriş çıkışlarında jammer cihazlarının içeri sokulmasına dair güvenlik zafiyetleri duruşmada gündeme geldi.
Savcının, "herkesin jammer ile otele girip giremeyeceği" sorusunu cevaplayan Çebi, "Tabii ki öyle bir şey söz konusu olamaz." diye konuştu.
Güvenlik prosedürlerinin tamamen Le Meridien grubunun sorumluluğunda olduğunu iddia eden Çebi, "Ben otel binasının sadece mal sahibiyim." diyerek topu işletmeci şirkete attı.
KREŞ KILIFLI 4,7 MİLYON
Örgütü finanse etmek amacıyla, itirafçı Adem Soytekin'in sahibi olduğu Asoy İnşaat'a gönderildiği belirtilen 4,7 milyon TL tutarındaki ödeme de duruşmada Çebi'ye soru olarak yöneltildi.
Çebi parayı gönderdiğini kabul etti.
Paranın kreş inşaatı için hak ediş usulü ödendiğini ileri süren Çebi, "Söz konusu kreşin yapımı için gönderdiğimiz 4 milyon 700 bin TL'lik meblağ hayır bütçemiz içinde çok sembolik bir rakam olup tamamen eğitime katkı sunmak maksadıyla yaptığımız bir bağıştır." dedi.
İMAMOĞLU DÖNEMİNDE TASFİYE EDİLEN PROJELER
Örgüte yardım suçlamalarını reddeden Çebi, Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde İBB'den yeni iş almadıklarını öne sürdü.
Kadir Topbaş döneminden kalan yaklaşık 1 milyar 500 milyon dolar değerindeki iki projeyi tasfiye ettiklerini dile getiren Çebi, İBB ile aralarında yüz milyonlarca liralık ecrimisil davaları bulunduğunu iddia etti.