Fransız'da "Mavi Vatan" hazımsızlığı! Le Pen seçim öncesi "İsrail-Rum" tezlerine sığındı: Mısırlı provokatörden ısmarlama soru
Türkiye'nin Akdeniz'deki "Libya" hamlesi sadece 'Siyonist-Helenist' bloğu değil Batılı emperyalistlerin de sinsi planlarını bozguna uğrattı. Yaklaşan Fransa seçimleri öncesi Marine Le Pen, İsrail ve Yunanistan tezlerine sığındı. Mısırlı sunucunun ısmarlama sorusuna provokatif bir yanıt veren Le Pen, "Türkiye'nin Libya ile olan anlaşmasını kınıyorum. Deniz hukuku ihlal ediliyor ve diğer ülkelerin toprak bütünlüğüne zarar veriliyor, bu kabul edilemez" dedi. Mısır basını Libya meselesini bir tabu haline getirirken Ankara'da Kahire'nin tutumu yakından takip ediliyor.
Türkiye, Doğu Akdeniz'deki satranç tahtasında birbiri ardında stratejik adımlara imza atıyor.
Ankara'nın usta işi hamleleri başta "Siyonist-Helenist" blok olmak üzere Avrupa ve Batı'daki emperyalist odakların bölge üzerindeki maksimalist emellerini hüsrana uğrattı.
Özellikle Libya ile imzalanan Deniz Yetki Anlaşması'nın Hafter yönetimindeki Bingazi Meclisince onaylanması Akdeniz'de kartları yeniden dağıttı. Buna mukabil Ankara, Mısır'a da benzer bir anlaşma için açık kapı bıraktı.
Akdeniz'de sular ısınırken yaklaşan Fransa'dan da provokatif açıklamalar yükseliyor.
Fransa'da yaklaşan 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Ulusal Birlik (RN) Partisi adayı Marine Le Pen, İsrail ve Yunanistan tezlerini savundu.
MISIRLI SUNUCUDAN ISMARLAMA SORU
Le Pen, Mısır merkezli TeN TV'nin sorularını yanıtladı.
Programda Mısırlı sunucu "Türkiye, uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen Libya ile deniz sınırları çizdi. Marine Le Pen'in Türkiye'nin bu rolü ve özellikle bölünmüş bir ülke olan Libya'da yaşananlar hakkındaki görüşü nedir? Mevcut bölünme, uluslararası hukuka aykırı bir sınır çizilmesine mi yol açtı?" şeklinde ısmarlama bir soru yöneltti.
Le Pen provokatif soruya provokatif bir yanıt verdi.
LE PEN'İ "MAVİ VATAN" HAZIMSIZLIĞI TUTTU
Aşırı sağcı Fransız, "Türkiye'nin Libya ile olan anlaşmasını kınıyorum. Deniz hukuku ihlal ediliyor ve diğer ülkelerin toprak bütünlüğüne zarar veriliyor, bu kabul edilemez" dedi.
Fransa'da iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Macron, gelecek yılki seçimlerde yeniden aday olamayacak. Ülkede, iki turlu cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunun 18 Nisan, ikinci turunun ise 2 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Fransa'da cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilirken, Le Pen 2012, 2017 ve 2022'de yapılan seçimlerde de aday olmuş, son iki seçimde ikinci tura kalmıştı. Le Pen 2017'deki seçim yarışını yüzde 34 ile 2022'deki seçimi ise yaklaşık yüzde 42 ile Cumhurbaşkanı Macron'a karşı kaybetmişti.
MISIR BASININ PROVOKASYONU VE KAHİRE'NİN TUTUMU
Mısırlı gazetecinin yönlendirilmiş sorusu tepki çekerken Kahire'nin tutumu ise yakından takip ediliyor.
Kahire, Türkiye-Libya anlaşmasına şerh koyarken Ankara, Mısır'la da aynı mutabakatı yapmaya hazırlanıyor.
MISIR YA ANKARA İLE KAZANACAK YA DA İSRAİL-YUNAN'A UYUP KAYBEDECEK
Ankara ile Trablus arasında imzalanan ve Libya meclisinin onayladığı anlaşma, "adaların anakaralar kadar kıta sahanlığı veya münhasır ekonomik bölge (MEB) üretemeyeceği" tezine dayanıyor. Bu doğrultuda Mısır, Türkiye ile anlaşırsa 15 bin kilometrekare daha fazla deniz yetki alanına sahip olacak.
Ancak Sisi ve yönetimi, Yunan-İsrail bloğuna uyarsa Girit faktörüne takılacak ve Akdeniz'de büyük MEB alanı kaybedecek.
KAHİRE'DEN ATİNA'YA: TÜRKİYE DE MASAYA GELMELİ
Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Dimitris Kairidis, Atina'nın Doğu Akdeniz'de Mısır ile deniz yetki alanlarını genişletme girişimlerinin Kahire'nin "Türkiye de masaya gelmeli" şartına takıldığını itiraf etti.