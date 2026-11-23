Le Pen ʺTürkiye'nin Libya ile olan anlaşmasını kınıyorumʺ dedi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



Le Pen provokatif soruya provokatif bir yanıt verdi.

LE PEN'İ "MAVİ VATAN" HAZIMSIZLIĞI TUTTU



Aşırı sağcı Fransız, "Türkiye'nin Libya ile olan anlaşmasını kınıyorum. Deniz hukuku ihlal ediliyor ve diğer ülkelerin toprak bütünlüğüne zarar veriliyor, bu kabul edilemez" dedi.

Fransa'da iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Macron, gelecek yılki seçimlerde yeniden aday olamayacak. Ülkede, iki turlu cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunun 18 Nisan, ikinci turunun ise 2 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Fransa'da cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilirken, Le Pen 2012, 2017 ve 2022'de yapılan seçimlerde de aday olmuş, son iki seçimde ikinci tura kalmıştı. Le Pen 2017'deki seçim yarışını yüzde 34 ile 2022'deki seçimi ise yaklaşık yüzde 42 ile Cumhurbaşkanı Macron'a karşı kaybetmişti.



MISIR BASININ PROVOKASYONU VE KAHİRE'NİN TUTUMU



Mısırlı gazetecinin yönlendirilmiş sorusu tepki çekerken Kahire'nin tutumu ise yakından takip ediliyor.



Kahire, Türkiye-Libya anlaşmasına şerh koyarken Ankara, Mısır'la da aynı mutabakatı yapmaya hazırlanıyor.