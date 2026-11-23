





"ARTIK SON MERHALE"



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş geçtiğimiz günlerde "Önümüzdeki en kısa içerisinde komisyon çalışmalarına başlayacak. Artık son merhaleye geçiyoruz. Terörsüz Türkiye meselesi terörsüz bölgenin kurulması için çok önemli adım olacak. Bu adımların bir parçası da İzleme Komisyonu'nun kurulmasıdır" demişti.

Bilindiği üzere PKK/KCK'nın kendini feshedip silah bırakma sürecini takip etmek için İzleme Komisyonu oluşturulması Çerçeve Yasa ile hükme bağlanmıştı.



İMRALI'YA SON ZİYARET



DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı Adası'na son ziyaretini 22 Kasım 2026'da tarihinde gerçekleştirdi.



Söz konusu ziyaret, Meclis çatısı altında kurulacak olan İzleme Komisyonu'ndan hemen önce yapıldı. Heyet TBMM'den geçen "çerçeve yasa" düzenlemesinin ardından 13 Eylül 2026'da da İmralı'ya gitmişti. Bahse konu ziyaret çerçeve yasa" düzenlemesinin ardından yapılan ilk temas olarak kayda geçmişti.