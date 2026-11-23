Ada'da 18. tur! İmralı Heyeti "Barış ve Siyasallaşma Koordinatörü" dedi: Öcalan "Demokrasi dışı dinamikler" diyerek ne kastetti?
DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüştü. Heyet İmralı dönüşü yaptığı yazılı açıklamada Öcalan için "Barış ve Siyasallaşma Koordinatörü" deyip "Cezaevi yapısı içerisinde yeni inşa edilen mekana geçtiğini gözlemledik" ifadelerini kullandı. Elebaşı Öcalan ise "Pratik yönü güçlü ve Cumhuriyet tarihinde dönüm noktası oluşturacak bir eşikteyiz" şeklinde konuştu. Elebaşının "Demokrasi dışı dinamikler harekete geçebilir" sözleri kafalarda soru işareti bıraktı. 2025'teki "darbe mekaniği" tartışmasını anımsattı.
DEM Parti İmralı Heyeti, PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı Adası'nda 18. kez görüştü.
DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.
İMRALI HEYETİ "BARIŞ VE SİYASALLAŞMA KOORDİNATÖRÜ" DEDİ
Heyetten yapılan açıklamada "Öcalan'ın cezaevi yapısı içerisinde yeni inşa edilen mekana geçtiğini gözlemledik. Bu gelişmenin çalışma ve yaşam koşulları açısından olumlu bir gelişme olduğu açıktır. Öcalan da bu aşamada Barış ve Siyasallaşma Koordinatörü olarak çalışmalarını derinleştirerek sürdürme kararlılığındadır" denildi.
ÖCALAN: DÖNÜM NOKTASI EŞİĞİNDEYİZ
Elebaşı Abdullah Öcalan ise kendisini ziyaret eden heyete "Pratik yönü güçlü ve Cumhuriyet tarihinde dönüm noktası oluşturacak bir eşikteyiz" dedi.
"SÜREÇ BÖLGE İÇİN DÖNÜŞÜM POTANSİYELİ TAŞIYOR, BOZUCU PLANLAR DEVREYE SOKULABİLİR"
Öcalan, "Büyük bir titizlikle yürüttüğümüz bu sürecin ülke ve bölge için güçlü bir dönüşüm potansiyeli taşımasından dolayı, değişik odakların bozucu planları devreye sokma girişimleri hep olacaktır. Bunlara karşı en etkili tedbir, süreci demokratik hukuk ve özgür siyaset yoluyla güçlendirmektir" ifadelerini kullandı.
ÖCALAN "DEMOKRASİ DIŞI DİNAMİKLER" DİYEREK NE KASTETTİ?
Öte yandan Öcalan'ın açıklamalarındaki bir nokta hem kafalarda soru işareti bıraktı hem de geçen seneki "darbe mekaniği" sözlerini anımsattı.
Elebaşı, demokrasi dışı dinamiklerin harekete geçebileceğini öne sürüp şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de siyasetin tazyik, kışkırtma ve tepki denklemine sıkışmaması gerekir. Bu denklem Türkiye'deki siyasi alanı bloke ettiğinde, Cumhuriyet tarihi boyunca olduğu türden, demokrasi dışı dinamiklerin üzerinde hareket edebileceği bir zeminin oluşması ciddi bir ihtimaldir"
Öcalan, benzer bir değerlendirmeyi 24 Kasım 2025'te TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun İmralı'ya giden üyeleriyle yaptığı görüşmede de dile getirdi.
Elebaşı o dönem "Sürecin başarısız olması durumunda darbe mekaniği devreye girecektir ve bu en nihayetinde birçok kesime de yönelecektir" demişti.
"ARTIK SON MERHALE"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş geçtiğimiz günlerde "Önümüzdeki en kısa içerisinde komisyon çalışmalarına başlayacak. Artık son merhaleye geçiyoruz. Terörsüz Türkiye meselesi terörsüz bölgenin kurulması için çok önemli adım olacak. Bu adımların bir parçası da İzleme Komisyonu'nun kurulmasıdır" demişti.
Bilindiği üzere PKK/KCK'nın kendini feshedip silah bırakma sürecini takip etmek için İzleme Komisyonu oluşturulması Çerçeve Yasa ile hükme bağlanmıştı.
İMRALI'YA SON ZİYARET
DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı Adası'na son ziyaretini 22 Kasım 2026'da tarihinde gerçekleştirdi.
Söz konusu ziyaret, Meclis çatısı altında kurulacak olan İzleme Komisyonu'ndan hemen önce yapıldı. Heyet TBMM'den geçen "çerçeve yasa" düzenlemesinin ardından 13 Eylül 2026'da da İmralı'ya gitmişti. Bahse konu ziyaret çerçeve yasa" düzenlemesinin ardından yapılan ilk temas olarak kayda geçmişti.
SAHADAN GELEN SON VERİLER
PKK/KCK Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason isimli 4 barınma alanını 8 Ekim 2026 itibarıyla boşalttı.
PKK KARAKOÇAK'TAN ÇEKİLDİ... MAHMUR'A TEL ÖRGÜ
PKK'nın Suriye ve Irak arasındaki ana geçiş güzergahı olan Karaçok Dağı çevresindeki kamplar tamamen tasfiye edildi. Terörsüz bölge hedefi doğrultusunda teröristlerin tahliye ettiği 10 örgüt kampından 5'ine Irak ordusu, 5'ine ise Peşmerge birimleri yerleşti.
Güvenlik kaynakları, 1998 yılında kurulan Mahmur Kampı'nın çevresine polis kontrol noktaları kurulduğunu ve kamp içindeki terör hareketliliğinin tamamen sınırlandırıldığını duyurdu.
SİNCAR'DA 2 BİN PKK/YBŞ'Lİ IRAK GÜVENLİK GÜÇLERİNE KATILDI
Irak'ın Sincar bölgesinde PKK/YBŞ'li 2 bin örgüt üyesi Irak güvenlik güçlerine entegre oldu. Sincar'daki güvenlik yapılanması Irak merkezi hükümetinin kontrolüne geçeceği belirtildi.