Yeni Parti'de MYK savaşı! Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği paralel listeye şerh düştü açıklama ertelendi
Yeni Parti'de kongre sonrası oluşturulacak 17-20 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) öncesinde Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında liste krizi yaşanıyor. İmamoğlu cephesinin hazırladığı alternatif listenin Genel Merkez'e ulaştığı, ancak Özel ve ekibinin isimlerin büyük bölümüne şerh koyduğu bildirildi. Parti kulislerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle MYK açıklamasının ertelendiği belirtildi. Böylece partideki Terörsüz Türkiye süreci ve cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin görüş ayrılıklarına bir yenisi daha eklendi.
17-20 kişilik Merkez Yönetim Kurulu'nu açıklamaya hazırlanan Yeni Parti'de liste krizi patlak verdi. Özgür Özel'in tutuklu Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmeden MYK hazırlıklarını sürdürmesi parti içinde rahatsızlığa neden oldu. İmamoğlu ekibinin hazırladığı alternatif listenin Genel Merkez'e ulaştığı, Özel ve ekibinin ise listedeki isimlerin büyük bölümüne şerh koyduğu öğrenildi. Kriz nedeniyle bugün sabah açıklanması beklenen MYK listesinin ertelendiği belirtildi.
YENİ KRİZ
Yeni Parti'de kongre sonrası oluşturulacak 17-20 kişilik Merkez Yönetim Kurulu öncesinde parti içi güç mücadelesi yeniden gün yüzüne çıktı.
Genel Başkan Özgür Özel'in MYK listesini şekillendirdiği süreçte tutuklu Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmemesi, İmamoğlu cephesinde rahatsızlığa yol açtı. İmamoğlu ekibinin, parti yönetiminin süreçteki tutumuna tepki göstermeye başladığı öğrenildi.
İMAMOĞLU'NUN LİSTESİNE ŞERH
Öte yandan İmamoğlu'nun hazırladığı alternatif MYK listesinin hafta sonu Genel Merkez'e ulaştırıldığı belirtildi. Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgiye göre, söz konusu listeyi Özgür Özel ve yakın ekibinin incelediği, ancak listedeki isimlerin büyük bölümüne şerh koyduğu ifade edildi.
MYK LİSTESİ ERTELENDİ
Parti kulislerinde konuşulanlara göre bugün sabah açıklanması beklenen MYK listesi, iki kanat arasındaki anlaşmazlık nedeniyle krize dönüştü. Liste üzerindeki uzlaşmazlık sonucunda açıklamanın ertelendiği öğrenildi.
İmamoğlu cephesinin kendi kadrolarının yönetimde temsil edilmesini istediği, Özel yönetiminin ise MYK üzerindeki belirleyici pozisyonunu korumaya çalıştığı değerlendiriliyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE ADAYLIK ÇATLAĞI
Yeni Parti'de MYK pazarlığı sürerken, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin görüş ayrılıkları ve cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları da parti içindeki gerilimi artırıyor.
Özgür Özel'in süreç konusundaki tutumuyla Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşımı arasındaki farklılıklar, parti yönetimindeki güç mücadelesine yeni bir boyut kazandırıyor.
MYK listesi üzerinden yaşanan son gelişmeler, Yeni Parti'de kongre sonrasında beklenen birlik görüntüsünün henüz sağlanamadığını ortaya koyuyor. Parti yönetiminin önündeki en büyük sınav ise farklı güç odaklarını tek bir yönetim çatısı altında buluşturabilmek olacak.
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