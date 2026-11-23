17-20 kişilik Merkez Yönetim Kurulu'nu açıklamaya hazırlanan Yeni Parti'de liste krizi patlak verdi. Özgür Özel'in tutuklu Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmeden MYK hazırlıklarını sürdürmesi parti içinde rahatsızlığa neden oldu. İmamoğlu ekibinin hazırladığı alternatif listenin Genel Merkez'e ulaştığı, Özel ve ekibinin ise listedeki isimlerin büyük bölümüne şerh koyduğu öğrenildi. Kriz nedeniyle bugün sabah açıklanması beklenen MYK listesinin ertelendiği belirtildi.