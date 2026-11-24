Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi, cinayet davasındaki kararı istinafa taşıdı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

'SALDIRI PLANLI'

İstinaf dilekçesinde, saldırının anlık bir tartışma sonucu değil, önceden planlanarak gerçekleştirildiği savunuldu. Olaydan beş saat önce Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Aleyna Kalaycıoğlu arasında gerçekleşen 619 saniyelik telefon görüşmesi, araç takibi, konum paylaşımı ve olay yerine yönelik hazırlıkların bu planlamayı ortaya koyduğu belirtildi. Ayrıca, Kadayıfçıoğlu'nun durumdan haberdar olduktan sonra kolluk kuvvetlerine başvurmak yerine olay yerine gitmeyi tercih ettiği vurgulandı.

Olay öncesinde Zuhal Kalaycıoğlu'nun evinde Bertin Yıldız, Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Mustafa Rece ve Hüseyin Can Avci'nin bir araya geldiği, Kalaycıoğlu'nun olay yerinin konumunu Kadayıfçıoğlu'na ilettiği, Yıldız'ın ise olay yerine önceden giderek gözcülük yaptığı iddia edildi.