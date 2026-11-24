Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar istinafa taşındı! Aileden Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat kararına itiraz
Cinayete kurban giden Kubilay Kaan Kundakçı’nın ailesi, dava kararını istinafa taşıdı. Aile, beraat eden Aleyna Kalaycıoğlu’nun, Alaattin Kadayıfçıoğlu’na konum bilgisi göndererek yönlendirdiği, Kubilay ve arkadaşları için “Bağcılar çocuğu, dikkatli ol” dediği gerekçeleriyle cinayete azmettirme suçuyla cezalandırılmasını istedi. Aile, Kadayıfçıoğlu’nun ise “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin davada verilen karara tepki gösteren acılı aile, istinaf yoluna başvurdu.
'SALDIRI PLANLI'
İstinaf dilekçesinde, saldırının anlık bir tartışma sonucu değil, önceden planlanarak gerçekleştirildiği savunuldu. Olaydan beş saat önce Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Aleyna Kalaycıoğlu arasında gerçekleşen 619 saniyelik telefon görüşmesi, araç takibi, konum paylaşımı ve olay yerine yönelik hazırlıkların bu planlamayı ortaya koyduğu belirtildi. Ayrıca, Kadayıfçıoğlu'nun durumdan haberdar olduktan sonra kolluk kuvvetlerine başvurmak yerine olay yerine gitmeyi tercih ettiği vurgulandı.
Olay öncesinde Zuhal Kalaycıoğlu'nun evinde Bertin Yıldız, Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Mustafa Rece ve Hüseyin Can Avci'nin bir araya geldiği, Kalaycıoğlu'nun olay yerinin konumunu Kadayıfçıoğlu'na ilettiği, Yıldız'ın ise olay yerine önceden giderek gözcülük yaptığı iddia edildi.
SAVUNMAYA İTİRAZ
Dilekçede, Kadayıfçıoğlu'nun çakarlı araçlarla olay yerine geldiği, yaklaşırken çakarların açılmasına ilişkin talimat verdiği belirtildi. Herhangi bir tartışma yaşanmadan ateş edildiği ve silahın önceden atışa hazır hâle getirildiği savunuldu. Kadayıfçıoğlu'nun silahın arbede sırasında kazara ateş aldığı yönündeki savunmasına itiraz eden aile, tanık ifadelerinde sanığın araç kapısını açarak tehditte bulunduğunun ve ardından ateş ettiğinin anlatıldığını vurguladı.
Aile, Kadayıfçıoğlu'na ruhsatsız silah bulundurma suçundan verilen cezaya da itiraz etti. Dilekçede, sanığın yakalandığı adreste cinayette kullanılan Glock marka silaha ait yedek şarjörün yanı sıra ruhsatsız tabanca ve fişeklerin ele geçirildiği belirtildi. Aile, bu durumun dikkate alınarak cezanın artırılması gerektiğini söyledi. Dilekçede ayrıca Kadayıfçıoğlu'nun olay sırasında uyuşturucu madde etkisinde olduğunun ortaya konulduğuna yer verildi. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirilerek Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talep edildi.
'BAĞCILAR ÇOCUĞU, DİKKATLİ OL' DİYE UYARDI
Sanık Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan sorumlu olduğu belirtilerek yerel mahkemenin beraat kararına itiraz edildi. Kalaycıoğlu'nun, annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile birlikte hareket ederek Kadayıfçıoğlu'nu cinayete yönlendirdiği ileri sürüldü. Kalaycıoğlu'nun Kubilay ve arkadaşlarını hedef gösterdiği, hareketlerini takip ederek konum bilgilerini Kadayıfçıoğlu'na ilettiği ve tehdit ve yönlendirmelerde bulunduğu kaydedildi. Aleyna'nın gönderdiği konumun, Kadayıfçıoğlu'nun olay yerine ulaşmasını sağlayan temel veri olduğu savunuldu. Kalaycıoğlu'nun Kadayıfçıoğlu'na Kubilay ve arkadaşlarını "Bağcılar çocuğu, dikkatli ol" sözleriyle anlattığı ve tehlikeli kişiler olarak hedef gösterdiği belirtildi. Dilekçede, Kalaycıoğlu'nun "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan cezalandırılması gerektiği savunuldu. Azmettirmenin oluşmadığı kanaatine varılması hâlinde ise "suça yardım eden" sıfatıyla cezalandırılması talep edildi.
Haber: Nazrin Malikova