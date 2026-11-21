Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü ocak zammında. Ocakta yüzde 5 zam ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark alacak olan memurlar ve memur emeklileri için yeni ipucu geldi.

Dört aylık enflasyona, yani temmuz-ekim dönemine göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1,21 fark oluşmuş, ocak zammı bu farkla şimdiden yüzde 6,27'ye ulaşmıştı.