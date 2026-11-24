Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz faturalarına bu yıl 1 trilyon liralık destek verdiklerini, elektrikte faturanın yüzde 55'inin, doğal gazda ise yüzde 64'ünün devlet tarafından karşılandığını kaydetti. Bayraktar, bakanlığının TBMM'deki bütçe görüşmelerinde akaryakıtta devreye alınan "eşel mobil" uygulamasının başlangıcından bugüne kadar akaryakıta yaklaşık 400 milyar TL'lik destek sağladıklarını belirtti.

Enerji desteklerinin 2026 yılında 1 trilyon TL'yi aşması bekleniyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

GENÇ ÇİFTLERE 30,8 MİLYAR TL

Geçen yıl vatandaşlara 655 milyar TL elektrik ve doğal gaz desteği sağladıklarını anlatan Bayraktar, "2026 yılında ise bu tutarın 1 trilyon TL'yi aşmasını öngörüyoruz. Hâlihazırda meskenlerde kullanılan elektriğin yaklaşık yüzde 55'i, doğal gazın yüzde 64'ü devletimizce karşılanmaktadır. Petrol, doğal gaz ve maden üretiminden toplam 30,8 milyar TL'lik kaynağı Aile ve Gençlik Fonuna aktararak bugüne kadar 136 bini aşkın genç çiftimize destek olduk" dedi.

100 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Bayraktar, yaklaşık 45 bin megavat seviyesinde olan güneş ve rüzgâr enerjisi kurulu gücünü, 100 milyar dolarlık yatırımla dört katına çıkararak 2040 yılında 175 bin megavata ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Elektrik dağıtım sektörüne ilişkin de konuşan Bayraktar, "2025 döneminde elektrik dağıtımında bugünkü fiyatlarla 783 milyar TL yatırım ve bakım bütçesi kullanılmıştır. 2026-2030 döneminde ise bu bütçeyi yüzde ellinin üzerinde artırarak 1 trilyon 256 milyar TL'ye çıkardık" diye konuştu.