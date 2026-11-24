Elektrik ve doğal gazda vatandaşa dev destek! Bakan Bayraktar 1 trilyon TL'lik hedefi açıkladı
Enerji faturalarında vatandaşın yükünü hafifleten destekler sürüyor. Bakan Bayraktar, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde devletin karşıladığı payları ve yeni dönemin dev yatırımlarını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz faturalarına bu yıl 1 trilyon liralık destek verdiklerini, elektrikte faturanın yüzde 55'inin, doğal gazda ise yüzde 64'ünün devlet tarafından karşılandığını kaydetti. Bayraktar, bakanlığının TBMM'deki bütçe görüşmelerinde akaryakıtta devreye alınan "eşel mobil" uygulamasının başlangıcından bugüne kadar akaryakıta yaklaşık 400 milyar TL'lik destek sağladıklarını belirtti.
GENÇ ÇİFTLERE 30,8 MİLYAR TL
Geçen yıl vatandaşlara 655 milyar TL elektrik ve doğal gaz desteği sağladıklarını anlatan Bayraktar, "2026 yılında ise bu tutarın 1 trilyon TL'yi aşmasını öngörüyoruz. Hâlihazırda meskenlerde kullanılan elektriğin yaklaşık yüzde 55'i, doğal gazın yüzde 64'ü devletimizce karşılanmaktadır. Petrol, doğal gaz ve maden üretiminden toplam 30,8 milyar TL'lik kaynağı Aile ve Gençlik Fonuna aktararak bugüne kadar 136 bini aşkın genç çiftimize destek olduk" dedi.
100 MİLYAR DOLAR YATIRIM
Bayraktar, yaklaşık 45 bin megavat seviyesinde olan güneş ve rüzgâr enerjisi kurulu gücünü, 100 milyar dolarlık yatırımla dört katına çıkararak 2040 yılında 175 bin megavata ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Elektrik dağıtım sektörüne ilişkin de konuşan Bayraktar, "2025 döneminde elektrik dağıtımında bugünkü fiyatlarla 783 milyar TL yatırım ve bakım bütçesi kullanılmıştır. 2026-2030 döneminde ise bu bütçeyi yüzde ellinin üzerinde artırarak 1 trilyon 256 milyar TL'ye çıkardık" diye konuştu.
NİJER'DE ÜRETİM ARALIKTA
2001 yılında yıllık 1,4 ton olarak başlayan altın üretimini yıllık 42 ton seviyelerine kadar çıkardıklarını anlatan Bayraktar, "Son 24 yılda toplam 550 ton altın üretimi gerçekleştirdik. Hedefimiz yıllık 100 ton üretime ulaşarak bu alandaki 13 milyar dolarlık dış ticaret açığımızı kapatmak. Aramadan keşfe, keşiften üretime uzanan her aşamada kazanılan bu birikimle Türkiye, dünyanın her yerinde maden arayıp keşfedecek ve üretecek tecrübeye ulaşmıştır. Bu doğrultuda, Nijer'de ilk altın üretimini aralık ayı içerisinde gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.
Bakan Bayraktar, TPAO ile ilgili olarak, "Kara alanlarımız ile Mavi Vatan'ın yanı sıra, yurt dışında da arama ve üretime ağırlık veriyoruz. 2040 yılına kadar TPAO'yu günlük 1,7 milyon varil petrol ve doğal gaz üreten bir şirket konumuna getirerek bu alanda 'Tam Bağımsız Türkiye' hedefini gerçekleştireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
108 BİN İSTİHDAM HEDEFİ
Bayraktar, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerle ilgili olarak, "Kamu ve özel sektör olarak önümüzdeki 14 yılda toplam 500 milyar dolarlık yatırım yaparak millî enerji üretimimizi yüzde 92'ye, yenilenebilir kurulu gücümüzü yüzde 77'ye, elektrikleşme oranımızı yüzde 36'ya, petrol ve doğal gaz üretimimizi günlük 1,7 milyon varile, kişi başı elektrik tüketimimizi ise yıllık 7 bin 500 kilovatsaate çıkararak emisyon miktarını yüzde 40 azaltacağız. Bu yatırımlar sayesinde sadece enerji sektöründe 108 bin kişilik doğrudan kalıcı istihdam oluşturacağız" bilgisini verdi.
Bayraktar, bor madeni ile ilgili olarak, "Bor madeninde, 2025 yılında 1,2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik. 2026 yılı sonunda ise 1,6 milyar dolarlık rekor satış hedefliyoruz. Bor sıvı atıklarından yıllık 600 ton lityum karbonat üretebilir noktaya geleceğiz" dedi.
5'İNCİ BÜYÜK ÜRETİCİ
Bakan Bayraktar, nadir toprak elementlerine yönelik ayrıştırma ve saflaştırma teknolojilerini geliştirerek Eskişehir Beylikova'da bulunan kaynağı sanayinin hizmetine sunacaklarını söyledi. Bayraktar, "Bu doğrultuda, 2030 yılında yıllık 10 bin ton nadir toprak oksidi üretimi ile dünyada beşinci büyük üretici olmayı hedefliyoruz" dedi.
MADEN İHTİSAS ŞEHİRLERİ GELİYOR
Madencilik projelerinin yapıldığı bölgede kalkınmayı destekleyen yatırımlar olduğuna işaret eden Bayraktar, "Bu kapsamda, havza madenciliği uygulamalarıyla maden ihtisas bölgeleri oluşturacağız. Bugün nasıl Gabar'ı petrolle, Filyos'u doğal gaz ile anıyorsak önümüzdeki dönemde Hakkâri, Eskişehir başta olmak üzere bazı illerimizi de madencilikte birer ihtisas şehri olarak göreceğiz" diye konuştu.
GABAR REKORA KOŞUYOR
Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin 84 bin varili aştığını anlatırken, "Ülkemizin petrol üretimini artırmak için yürüttüğümüz yeni aramalar neticesinde, Gaziler ve Çardaklı sahalarında 135 milyon varillik yeni bir rezerv keşfettik. Bu keşiflerle günlük yurt içi üretimimizi 2027 yılında 160 bin varilin üzerine çıkararak cari açığımızın azaltılmasına yıllık 5,6 milyar dolarlık katkı sağlayacağız" diye konuştu.
AKKUYU DEVREYE ALINIYOR
Türkiye'nin nükleer enerjideki 70 yıllık hayalini Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile gerçekleştirdiklerini anlatan Bayraktar, "Hâlihazırda dört reaktörün inşası eş zamanlı olarak devam ederken tüm yetkilendirme, lisanslama ve denetim süreçleri ulusal mevzuatımız ve uluslararası nükleer güvenlik standartları çerçevesinde titizlikle yürütülmektedir. Nükleer Düzenleme Kurumunun denetiminde devam eden işletmeye alma testlerinin tamamlanmasının ardından, ilk üniteyi devreye alarak üretilen elektriği vatandaşlarımıza sunacağız. Diğer taraftan, 2040 yılında 10 bin megavat nükleer kapasiteye ulaşabilmek için Sinop ve Trakya'da nükleer güç santrallerini hayata geçirmek istiyoruz" dedi.
17 MİLYON HANEYE YERLİ GAZ
Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz üretimini Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin göreve başlamasıyla iki katına çıkaracaklarını söyleyen Bayraktar, "Hedefimiz, 2027 yılında 8 milyon hanenin, 2028 yılında ise 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılamaktır" dedi.
Haber:Barış Şimşek