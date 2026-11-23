Esenyurt'ta 5 yaşındaki kız çocuğuna evinin önünde taciz! O sapık ters kelepçeyle gözaltına alındı
İstanbul Esenyurt'ta 22 Kasım'da evinin önünde küçük bir kız çocuğunu taciz ettiği belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri C.K.'yi Yeşilkent Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 22 Kasım'da 5 yaşındaki bir kız çocuğunun evinin önünde taciz edilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada şüpheli yakalandı.
KÜÇÜK KIZI EVİNİN ÖNÜNDE TACİZ ETTİĞİ BELİRLENDİ
Olay, 22 Kasım'da Esenyurt ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi.
Küçük bir kız çocuğunun ikametinin önünde bir kişi tarafından taciz edildiğinin belirlenmesi üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtları ve yürütülen saha çalışmaları sonucunda şüphelinin C.K. olduğu tespit edildi.
YEŞİLKENT'TEKİ EVİNE OPERASYON
Şüphelinin izini süren emniyet ekipleri, C.K.'nin Yeşilkent Mahallesi'ndeki ikametini belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan C.K., gözaltına alındı.