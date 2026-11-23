İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 22 Kasım'da 5 yaşındaki bir kız çocuğunun evinin önünde taciz edilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada şüpheli yakalandı.

KÜÇÜK KIZI EVİNİN ÖNÜNDE TACİZ ETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay, 22 Kasım'da Esenyurt ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi.

Küçük bir kız çocuğunun ikametinin önünde bir kişi tarafından taciz edildiğinin belirlenmesi üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.



GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtları ve yürütülen saha çalışmaları sonucunda şüphelinin C.K. olduğu tespit edildi.

5 yaşındaki çocuğa taciz anı

YEŞİLKENT'TEKİ EVİNE OPERASYON

Şüphelinin izini süren emniyet ekipleri, C.K.'nin Yeşilkent Mahallesi'ndeki ikametini belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan C.K., gözaltına alındı.