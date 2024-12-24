Fenerbahçe'den "Adaletsizliğe yeter! Çözüm istiyoruz" açıklaması!

Ligde 17.haftanın bitmesinin ardından F.Bahçe, "Adaletsizliğe yeter! Çözüm istiyoruz" başlıklı bir açıklama yaptı. Bildiride özetle şunlar belirtildi: "Bu sezon özellikle takımımızın maçları başta olmak üzere yaşanan hakem kararlarıyla rezil bir tiyatroya döndü.

Türk futbolu özellikle VAR hakemleri aracılığıyla sistematik bir şekilde katledilmektedir. Eyüp maçında tartışmasız 2 penaltımız VAR hakemleri tarafından es geçildi. F.Bahçe olarak bu rezaleti kabul etmiyoruz. Adalet istiyoruz. Yabancı hakemler en kısa sürede derhal göreve gelmelidir."