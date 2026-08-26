Mavi vatana dev filo: 71 savaş gemisi inşa sürecinde
Türkiye, denizcilik alanındaki savunma sanayii hamlesini büyütüyor. İlk millî uçak gemisi MUGEM’in inşası sürerken, bu ay 10 yeni platformun daha üretim sürecine alınmasıyla Türk tersanelerinde eş zamanlı inşa edilen savaş gemisi sayısının 71’e ulaşması bekleniyor. 60 bin tonluk MUGEM’in ise 27 Eylül 2027’de denizle buluşturulması planlanıyor.
Türkiye'nin savunma sanayisindeki denizcilik hamlesi hız kesmeden devam ediyor. Türk tersanelerinde aynı anda çok sayıda askerî platformun inşa edilmesi, Türkiye'nin savaş gemisi üretim kapasitesindeki artışı bir kez daha gündeme taşıdı.
Türkiye'nin ilk millî uçak gemisi olarak geliştirilen MUGEM'in inşası, İstanbul Tersanesi Komutanlığında başlatıldı. MUGEM'in 60 bin tonluk stratejik bir platform olarak TDK'nın gelecekteki deniz gücünde önemli bir rol üstlenmesi hedefleniyor.
MUGEM'in 27 Eylül 2027'de denizle buluşturulmasının planlandığı belirtiliyor. Bu ay Türk Deniz Kuvvetleri için 10 yeni platformun daha inşa sürecine alınmasıyla birlikte toplam 71 savaş gemisinin eş zamanlı olarak üretimde olacağı ifade ediliyor.
Bu tablo, Türk tersanelerinin yalnızca tek bir büyük projeye değil, farklı sınıflardaki savaş gemilerinin aynı dönemde üretimine odaklandığını ortaya koyuyor.
YÜZEN KALE
Milli Uçak Gemisi (MUGEM), millî imkânlarla baştan bir uçak gemisi (Aircraft Carrier) olarak inşa ediliyor. İçinde havuz veya tank garajı yok.
Görevi, Türkiye'nin hava gücünü okyanusların ortasına taşımaktır.
- Uçuş güvertesindeki hava aracı | 20 adet
- Hangardaki hava aracı | 30 adet
ÖZELLİKLERİ
|Özellik
|Değer
|Deplasman
|60.000 ton (tam yüklü ağırlık)
|Toplam Kapasite
|50 adet hava aracı
|Uçuş Güvertesi
|20 adet
|Hangar Bölümü
|30 adet
|Hava Filosu
|Hürjet, Bayraktar Kızılelma, ANKA-3 (derin darbe (Deep Strike) yetenekli insansız uçak)
|Mürettebat
|Yaklaşık 800-900 denizci
|Tam Kapasite Harekât Personeli
|1400'ün üzerinde personel
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