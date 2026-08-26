Mavi vatana dev filo: 71 savaş gemisi inşa sürecinde

Türkiye'nin savunma sanayisindeki denizcilik hamlesi hız kesmeden devam ediyor. Türk tersanelerinde aynı anda çok sayıda askerî platformun inşa edilmesi, Türkiye'nin savaş gemisi üretim kapasitesindeki artışı bir kez daha gündeme taşıdı.

Türkiye'nin ilk millî uçak gemisi olarak geliştirilen MUGEM'in inşası, İstanbul Tersanesi Komutanlığında başlatıldı. MUGEM'in 60 bin tonluk stratejik bir platform olarak TDK'nın gelecekteki deniz gücünde önemli bir rol üstlenmesi hedefleniyor.