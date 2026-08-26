İsrail'in Kolombiya Cumhurbaşkanı De la Espriella hükümeti üzerinde " tam kontrole " sahip olduğunu savunan Petro, şu sözlerle devam etti: " İsrail'in Kolombiya toprağındaki askeri varlığının istihbarat amaçlı olduğu; bunun 'Büyük İsrail Projesi'ni genişletmek amacıyla toprak ve doğal kaynak arayışından kaynaklandığı iddia ediliyor. Bu doğrultuda, Tolima Valisi'nin yangınları söndürmeye gelen gençleri fail olmakla suçlayarak, yangınlara neden olan asıl etkenlerin hükümet ile İsrail arasındaki bu ittifaktan kaynaklandığı gerçeğini gizlemeyi hedeflediği savunuluyor. "

ʺAlevlerle savaşarak hayatlarını riske atıyorlar.ʺ

YANGINLAR BÖLGEDE CİDDİ TAHRİBAT YARATTI

Tolima'da 11 Ağustos'tan beri 25 bin hektardan fazla araziyi kül eden orman yangınları büyük bir çevre felaketine neden oluyor. San Luis, Guamo, Coyaima, Chaparral ve Coello gibi yerleşim yerlerini şiddetli şekilde vuran bu yangınlar, bölgede ciddi tahribat yarattı.

De la Espriella, Tolima'da 205 itfaiyeci, yaklaşık 20 destek birimi ve hava unsurlarıyla orman yangınlarına müdahale ettiklerini belirterek, "Alevlerle savaşarak hayatlarını riske atıyorlar. Söndürme çalışmalarını engellemeye çalışan kişilere dair ihbarlar alınıyor. Motosikletli bazı şahısların Suarez, Coello ve San Luis'de yangınları kasten çıkardığı bildiriliyor." demişti.

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