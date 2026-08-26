Petro İsrail'i sorumlu tuttu: Kolombiya'daki yangınlar "Büyük İsrail Projesi"nin bir parçası mı?
Kolombiya'nın eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Tolima bölgesindeki büyük orman yangınlarının "Büyük İsrail Projesi" kapsamında kasıtlı olarak çıkarıldığını öne sürdü. İsrail'in mevcut Kolombiya hükümeti üzerinde tam kontrole sahip olduğunu savunan Petro, yangınların yabancı şirketlerin doğal kaynak arayışına hizmet ettiğini belirtti.
Kolombiya'nın eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkenin Tolima bölgesinde bir süredir etkisini sürdüren orman yangınlarının "Büyük İsrail Projesi" kapsamında gerçekleştiğini iddia etti.
ORMAN YANGINLARINDA İSRAİL PARMAĞI MI VAR?
Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın orman yangınlarının "kasıtlı çıkarıldığı" iddiasına değinen Petro, bu değerlendirmeyi ABD merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında dile getirdi.
Haberlere göre Petro, Kolombiya hükümetinin öne sürdüğü gibi orman yangınlarının "solcu teröristler" tarafından çıkarılmadığının altını çizerek yabancı şirketlerin niyetlerine dikkat çekti.
YANGINLAR "BÜYÜK İSRAİL PROJESİ"NİN BİR PARÇASI MI?
Orman yangınlarına ilişkin İsrail'i işaret eden Petro; "Arjantin'deki amaç; toprakları yabancıların, özellikle de 'karanlığın entelektüellerinden' biri olarak anılan megamilyarder Peter Thiel ve şirketi tarafından yönetilen, insanlığı tamamen kontrol altına almayı hedefleyen 'Palantir' projesinin kullanımına açmaktır. Bu durum, kendi ülkesinde doğal kaynak bulunmadığını bilen İsrail hükümetinin dünya genelinde toprak ve doğal kaynak arayışına girdiği "Büyük İsrail Projesi"nin bir parçasıdır." dedi.
"KOLOMBİYA'YI İSRAİL KONTROL EDİYOR"
İsrail'in Kolombiya Cumhurbaşkanı De la Espriella hükümeti üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu savunan Petro, şu sözlerle devam etti: "İsrail'in Kolombiya toprağındaki askeri varlığının istihbarat amaçlı olduğu; bunun 'Büyük İsrail Projesi'ni genişletmek amacıyla toprak ve doğal kaynak arayışından kaynaklandığı iddia ediliyor. Bu doğrultuda, Tolima Valisi'nin yangınları söndürmeye gelen gençleri fail olmakla suçlayarak, yangınlara neden olan asıl etkenlerin hükümet ile İsrail arasındaki bu ittifaktan kaynaklandığı gerçeğini gizlemeyi hedeflediği savunuluyor."
YANGINLAR BÖLGEDE CİDDİ TAHRİBAT YARATTI
Tolima'da 11 Ağustos'tan beri 25 bin hektardan fazla araziyi kül eden orman yangınları büyük bir çevre felaketine neden oluyor. San Luis, Guamo, Coyaima, Chaparral ve Coello gibi yerleşim yerlerini şiddetli şekilde vuran bu yangınlar, bölgede ciddi tahribat yarattı.
De la Espriella, Tolima'da 205 itfaiyeci, yaklaşık 20 destek birimi ve hava unsurlarıyla orman yangınlarına müdahale ettiklerini belirterek, "Alevlerle savaşarak hayatlarını riske atıyorlar. Söndürme çalışmalarını engellemeye çalışan kişilere dair ihbarlar alınıyor. Motosikletli bazı şahısların Suarez, Coello ve San Luis'de yangınları kasten çıkardığı bildiriliyor." demişti.
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