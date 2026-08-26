"1071" ruhu: Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te Terörsüz Türkiye vurgusu: Dost düşman herkes bilsin bölgemizde tarih yeniden yazılıyor

Malazgirt'in önemi, kendisinin başlı başına bir tarih olmasından kaynaklanır. 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan cuma namazını eda etti, askeriyle Allah'a dua etti ve ordusuna dönüp "Düşmanın üzerine atılmak istiyorum, galip gelmek istiyorum; ne âlâ, aksi takdirde şehit olup cennete gideceğiz. Bugün sizlerden biriyim, sizlerle kılıç sallayacağım. Gelmek isteyenler gelsin." dedi.

Bu toprakları savunmak için can almış ve can vermiş bir milletiz. Bayrağımızın göklerde dalgalanması için kahraman bir milletiz. Söz konusu vatan olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. Bundan sonra bükülmez bilekle, çelikten yürekle bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.

Bugün aynı zamanda Anadolu'nun harim-i ismetine uzanan kirli elleri topraklarımızdan söküp atmak üzere başlattığımız Büyük Taarruz'un 104. seneidevriyesini idrak ediyoruz. Bu vesileyle Millî Mücadele'de bağımsızlığımız için bedel ödeyen şehit ve gazilerimize de Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Kardeşlik tablosu için tebrik ediyorum, Rabbim sizleri korusun. Rabbim siz gençlere en güzel hizmetleri yapmayı nasip etsin.

Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı kutlu olsun. Sultan Alparslan'ı ve onun yiğitlerini yâd ediyorum. Bu meydanı tıka basa dolduran siz kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Beyaz başörtüleriyle burayı papatya bahçesine çeviren kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Savaşın sonunda ordusuyla birlikte tarihe geçen görkemli bir destan yazdı. Sadece Anadolu'nun kapısını açmadı; Kudüs'ün, İstanbul'un yolunu da açtı. Aynı zamanda gönüllere giden yolları da açtı. Ata yurdumuza giden yolları açtı.

Bin yıldır Şehitler Tepesi'ni boş bırakmayanların ruhları şad olsun. Tarihte bazı hakikatlerin inkar edilmesi mümkün değildir. Biz ne zaman birlik olduysak, ne zaman kenetlendiysek başarıdan başarıya zaferden zafere koştuk. Malazgirt Zaferi'ni böyle yazdık.

Çanakkale'de Büyük Taarruz'da 15 Temmuz'da zorlukları birlikte aştık. Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Biz bu topraklarda şerefimizle onurumuzla yaşıyoruz. Burada bir ve beraber olmaktan başka çaremiz yok.

Biz yüzünü bize çevirmiş kardeşlerimiz için de güçlü olmak zorundayız. Tüm alanlardaki çabamız güçlü Türkiye'yi inşa etmektir. Bu uğurda elimize birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş bulunmaktayız.

BÖLGEMİZDE TARİH YENİDEN YAZILIYOR

Bir sefere çıktığımız zaman bir yola çıktığımız zaman atımızın kuyruğunu bağlarız ve bunu sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık.

Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge için atımızın kuyruğunu bağladık. Kardeşliğimiz için bunu yaptık. Dost düşman herkes bilsin bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye barışçıl politikalarıyla bölgeye yön veriyor. Bunun önünü artık kimse kesemez.

Durduracaklarını hayal edenler yıkılacaktır. Birilerinin tahrikleriyle farklı yollara girmeyeceğiz. Azimle, sabırla ve kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi'nin 955 Yıl Dönümü bir kez daha kutlu olsun. Programa teşvik eden herkese teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum."