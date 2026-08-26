Türkiye'nin kredi risk primi 6 ayın en düşüğünde... CDS 217 baz puana gerileyerek rekor kırdı

CDS (Credit Default Swap / Kredi Temerrüt Takası), bir ülkenin veya şirketin borcunu ödeyememe riskine karşı alınan sigortanın maliyetidir. Buna göre, CDS yükselirse risk algısı artar, CDS düşerse risk algısı azalır. Yani piyasa, Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılda borcunu ödeyememe ihtimalini geçmiş aylara göre daha düşük görüyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları başlamadan önce 235 baz puan seviyelerinde bulunan, mart ayında 327 baz puana kadar tırmanan CDS , son gelişmelerin ardından 6 ayın dibini gördü.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 217 baz puana inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ATEŞKES ETKİSİ

Bölgedeki riskleri azaltan en önemli gelişme, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i kapsayan geçici ateşkes oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin olumlu sonuç verdiğini bildirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in öncülüğündeki görüşmelere dikkat çeken Trump, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır." dedi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Orta Doğu'da azalan jeopolitik gerilimler ve Merkez Bankasının başarılı likidite yönetimi sayesinde 217 baz puana gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesine ulaştı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

UZUN VADELİ BARIŞ SİNYALİ

İran'daki askeri hedeflerini gerçekleştirdiğini savunan Trump, uzun vadeli barış konusunda anlaşmaya yakın olduklarını aktararak, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın açıklamaları, Pakistan'ın olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisinin kabul edildiğini ortaya koydu.