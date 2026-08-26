Türkiye'nin kredi risk primi 6 ayın en düşüğünde... CDS 217 baz puana gerileyerek rekor kırdı
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, bölgesel çatışma risklerinin azalmasıyla 6 ayın dibine geriledi. ABD ve İran arasındaki gerilimin Pakistan'ın arabuluculuğunda askıya alınması, küresel finans sisteminde gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarını güçlendirdi. Merkez Bankasının piyasadaki Türk lirası sıkışıklığını önlemeye yönelik stratejik swap hamleleri, kredi koşullarını iyileştirirken Türkiye'nin risk priminin 217 baz puana kadar düşmesinde başrol oynadı. Uzmanlar, piyasaların olumlu gelişmeleri fiyatlamaya istekli olduğunu vurguluyor.
Küresel piyasalarda esen olumlu rüzgarlar Türkiye'nin finansal göstergelerinde iyileşmeleri beraberinde getiriyor. Orta Doğu'da azalan jeopolitik tansiyonun uluslararası tahvil piyasalarına getirdiği alıcılı seyir, Türkiye Cumhuriyet MerkezBankasının zamanında attığı likidite adımlarıyla birleşince Türkiye'nin borçlanma maliyetlerinde ciddi düşüşler kaydedildi.
RİSK PRİMİ DİPTE
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 217 baz puana inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları başlamadan önce 235 baz puan seviyelerinde bulunan, mart ayında 327 baz puana kadar tırmanan CDS, son gelişmelerin ardından 6 ayın dibini gördü.
Uluslararası piyasalarda tahvil faizlerindeki gerilemenin tesiriyle Türkiye'nin CDS'i istikrarlı düşüşünü sürdürdü.
CDS NEDİR
CDS (Credit Default Swap / Kredi Temerrüt Takası), bir ülkenin veya şirketin borcunu ödeyememe riskine karşı alınan sigortanın maliyetidir. Buna göre, CDS yükselirse risk algısı artar, CDS düşerse risk algısı azalır. Yani piyasa, Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılda borcunu ödeyememe ihtimalini geçmiş aylara göre daha düşük görüyor.
ATEŞKES ETKİSİ
Bölgedeki riskleri azaltan en önemli gelişme, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i kapsayan geçici ateşkes oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin olumlu sonuç verdiğini bildirdi.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in öncülüğündeki görüşmelere dikkat çeken Trump, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır." dedi.
UZUN VADELİ BARIŞ SİNYALİ
İran'daki askeri hedeflerini gerçekleştirdiğini savunan Trump, uzun vadeli barış konusunda anlaşmaya yakın olduklarını aktararak, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Trump'ın açıklamaları, Pakistan'ın olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisinin kabul edildiğini ortaya koydu.
KÜRESEL TAHVİL FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ
Ateşkes haberleri küresel finans sisteminin en kritik referans göstergelerine anında yansıdı.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 8 baz puan azalışla yüzde 4,24'e, 2 yıllık tahvil faizi 9 baz puan düşüşle yüzde 3,73'e, 5 yıllık tahvil faizi 9 baz puan düşüşle yüzde 3,86'ya geriledi.
Tahvil faizlerindeki bu gerilemeyle gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının güçleneceği öngörülüyor.
MERKEZ BANKASINDAN KRİTİK LİKİDİTE HAMLESİ
Savaş süresince döviz piyasalarında belirgin hareketleri önlemek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) etkili adımlar attı.
Rezerv yönetimi ve likidite araçları konusunda hızlı önlem alma kabiliyetini gösteren TCMB, bankalara Türk lirası likidite yönetiminde esneklik sağlamak amacıyla Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap işlemlerine başladı.
Bankaların TCMB ile swap işlemlerine yeniden yönelmesi, sistemde döviz likiditesi sıkıntısı olmadığını, uygulanan kur rejiminin sağlıklı işlediğini yansıttı.
KREDİ KOŞULLARI MAKUL HALE GELİYOR
TCMB'nin swap adımı, kredi ve faiz tarafında oynaklığı önlemeyi amaçlıyor.
Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap işlemleriyle Türk lirası üzerindeki baskının hafiflemesi hedefleniyor.
Alınan tedbirler piyasalardaki Türk lirası sıkışıklığını önlerken bankaların likidite sıkıntısı yaşamasının önüne geçiyor.
Kredi şartlarının daha makul hale gelmesini sağlayan bu strateji, bankacılık sistemindeki Türk lirası likiditesinin desteklenmesi ve döviz rezervlerinin güçlendirilmesi açısından kritik önem taşıyor.
TCMB, bankalardan döviz alıp karşılığında Türk lirası vererek piyasadaki likiditeyi artırmayı sürdürüyor.
Analistler, piyasaların pozitif gelişmeleri fiyatlamada oldukça istekli olduğunu belirtiyor.