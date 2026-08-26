Marco Rubio'dan mevkidaşlarına İran mesajı: İşte ABD'nin yeni politikası

Axios muhabiri Barak Ravid'in haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, son günlerde yabancı bir mevkidaşına ABD'nin şimdilik İran'a karşı yeni saldırılar başlatmayacağını söyledi. Ravid, Rubio'nun bu hafta açıklanan yaptırım girişimi de dahil olmak üzere baskı için farklı yöntemlere odaklanacağını söylediğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

RUBIO'DAN MEVKİDAŞLARINA İRAN TELEFONU

Axios, Rubio'nun müttefik ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde, ABD, Hürmüz Boğazı'nda petrol taşıyabildiği bir döneme gelmesine dikkat çekti. Ayrıca tüm bunların ABD Başkanı Donald Trump'ın savaştan bıkmış olduğunun ve "en azından şimdilik" bitmesini istediğinin bir işareti olduğunu belirtti.

ABD'li yetkili, Rubio'nun, Washington'ın İran'a yönelik büyük çaplı saldırılara dönmeyi planlamadığını açıkça belirttiğini ancak İran'ın saldırması durumunda karşılık verebileceğini söyledi.

Bir başka yetkili ise ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizlemesinin savaşta bir dönüm noktası olduğunu ve İran'ın başlıca kozlarından birini büyük ölçüde etkisiz hale getirdiğini iddia etti.