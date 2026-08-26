Marco Rubio'dan mevkidaşlarına İran mesajı: İşte ABD'nin yeni politikası
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, müttefik ülkelerden mevkidaşlarıyla İran konulu bir konuşma yaptığı iddia edildi. ABD basını Rubio'nun mesajında Washington'ın İran'a "şimdilik" yeni bir askeri saldırı planlamadığını belirttiğini yazdı. İşte ABD'nin yeni İran politikası...
ABD ile İran arasında gerilim devam ederken savaş ekonomik saldırılara dönüşüyor.
ABD'DEN EKONOMİK SAVAŞ
Axios muhabiri Barak Ravid'in haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, son günlerde yabancı bir mevkidaşına ABD'nin şimdilik İran'a karşı yeni saldırılar başlatmayacağını söyledi. Ravid, Rubio'nun bu hafta açıklanan yaptırım girişimi de dahil olmak üzere baskı için farklı yöntemlere odaklanacağını söylediğini aktardı.
RUBIO'DAN MEVKİDAŞLARINA İRAN TELEFONU
Axios, Rubio'nun müttefik ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde, ABD, Hürmüz Boğazı'nda petrol taşıyabildiği bir döneme gelmesine dikkat çekti. Ayrıca tüm bunların ABD Başkanı Donald Trump'ın savaştan bıkmış olduğunun ve "en azından şimdilik" bitmesini istediğinin bir işareti olduğunu belirtti.
ABD'li yetkili, Rubio'nun, Washington'ın İran'a yönelik büyük çaplı saldırılara dönmeyi planlamadığını açıkça belirttiğini ancak İran'ın saldırması durumunda karşılık verebileceğini söyledi.
Bir başka yetkili ise ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizlemesinin savaşta bir dönüm noktası olduğunu ve İran'ın başlıca kozlarından birini büyük ölçüde etkisiz hale getirdiğini iddia etti.
WASHINGTON'IN YENİ İRAN POLİTİKASI
Axios'a konuşan kaynaklar Rubio'nun mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde Trump yönetiminin mevcut İran politikasını şöyle özetlediğini söyledi:
- Şu an için İran'a karşı askeri eylemden kaçınmak.
- ABD deniz abluka operasyonu ve yeni Hazine Bakanlığı yaptırım hamlesiyle İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak.
- Boğazdan ve küresel enerji piyasalarına olabildiğince çok petrol sevkiyatı yapmak.
ARA SEÇİME KADAR DEVAM EDECEK
İkinci bir ABD yetkilisi, bu politikanın yeni bir askeri harekatın tekrar masaya gelebileceği ara seçimlerden sonrasına kadar sürmesinin beklendiğini söyledi.
Mevcut durumda ABD'li yetkililer, Hürmüz Boğazı'nın büyük bölümünden mayınların temizlenmesinin ve son haftalarda boğazın güney şeridinden giderek daha fazla tanker geçişinin, İran'ın küresel enerji piyasaları üzerindeki etkisini önemli ölçüde azalttığını söylüyor. Axios'a göre bir ABD yetkilisi "İranlılar boğaz üzerindeki kontrolü kaybetti. Artık boğazı ABD kontrol ediyor." dedi.
ABD'li yetkililer son iki haftadır İran'ın ana petrol ihracat merkezi olan Hark Adası'nda neredeyse hiç tanker görülmediğini söylüyor.
Bir diğer ABD'li yetkili "Şu anda İran ile müzakere etmiyoruz. Onlara baskı uyguluyoruz. Bu baskı İranlıları müzakere masasına geri döndürebilir." dedi.