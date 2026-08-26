Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz oğullarıyla Ahlat'ta ortaya çıktı! Birlikte dua ettiler
Türk televizyon tarihinin efsane yapımı Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde çocuklarıyla birlikte Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti. Tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda dua edip poz veren ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Türk televizyon tarihinin en ikonik yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle dünya çapında dev bir hayran kitlesine ulaşan Necati Şaşmaz, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyordu. Ünlü oyuncu, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve dünya tarihinin seyrini değiştiren Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kapsamında oğullarıyla birlikte Bitlis'in Ahlat ilçesine gitti.
SELÇUKLU MEYDAN MEZARLIĞI'NDA ÇOCUKLARIYLA DUA ETTİ
Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın 26 Ağustos 1071'de Bizans ordusunu mağlup ederek kazandığı şanlı zaferin yıl dönümünde Ahlat'ı ziyaret eden Şaşmaz, ecdadın huzuruna çıktı.
Çocuklarıyla birlikte dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olan tarihi Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezen oyuncu, oğullarıyla birlikte ellerini açıp dua etti.
OĞULLARI BÜYÜDÜ, SOSYAL MEDYA O ANLARI KONUŞTU
Ahlat ziyaretinden kareleri kişisel sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Necati Şaşmaz, kısa sürede dijital platformların en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Mavi gömleği, şapkası ve spor tarzıyla dikkat çeken oyuncunun, oğullarına sarıldığı ve birlikte dua ettikleri fotoğraflar binlerce beğeni ve yorum aldı.
Hayranları, çocukların yıllar içindeki değişimine ve babalarına olan benzerliklerine vurgu yaparken, Şaşmaz'ın zaferin yıl dönümünde gösterdiği bu anlamlı duruşa takdir mesajları yağdırdı.
Sosyal medyada "Polat Alemdar veliahtlarını yetiştiriyor", "Ecdat sevgisini çocuklarına aşılayan usta oyuncuya tebrikler", "Büyük oğul adeta babasının kopyası" yorumları yapıldı.
KUŞAK TRANSFERİ
Kurtlar Vadisi döneminde ekran başında büyüyen bir nesil, bugün Polat Alemdar'ı kendi çocuklarıyla birlikte tarihi bir vizyonda görmenin heyecanını yaşadı. Televizyon ekranlarında bir döneme damga vuran karakterin ardından kendi kabuğuna çekilen ünlü oyuncunun, oğullarını ecdat mirasıyla buluşturması sosyal medyada adeta kuşak transferi olarak yorumlandı.
EKRANLARA DÖNÜŞ BEKLENTİSİ
Yapımcılık projelerine odaklanan ve magazin dünyasından uzak bir yaşam tercih eden Necati Şaşmaz'ın bu paylaşımı, hayranlarının ekran özlemini bir kez daha gündeme taşıdı. Takipçileri, usta oyuncuyu yeniden iddialı bir projeyle televizyon ekranlarında görme isteklerini yorumlarda dile getirdi.