Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz oğullarıyla Ahlat'ta ortaya çıktı! Birlikte dua ettiler

Hayranları, çocukların yıllar içindeki değişimine ve babalarına olan benzerliklerine vurgu yaparken, Şaşmaz'ın zaferin yıl dönümünde gösterdiği bu anlamlı duruşa takdir mesajları yağdırdı. Sosyal medyada "Polat Alemdar veliahtlarını yetiştiriyor", "Ecdat sevgisini çocuklarına aşılayan usta oyuncuya tebrikler", "Büyük oğul adeta babasının kopyası" yorumları yapıldı.

KUŞAK TRANSFERİ Kurtlar Vadisi döneminde ekran başında büyüyen bir nesil, bugün Polat Alemdar'ı kendi çocuklarıyla birlikte tarihi bir vizyonda görmenin heyecanını yaşadı. Televizyon ekranlarında bir döneme damga vuran karakterin ardından kendi kabuğuna çekilen ünlü oyuncunun, oğullarını ecdat mirasıyla buluşturması sosyal medyada adeta kuşak transferi olarak yorumlandı.

EKRANLARA DÖNÜŞ BEKLENTİSİ Yapımcılık projelerine odaklanan ve magazin dünyasından uzak bir yaşam tercih eden Necati Şaşmaz'ın bu paylaşımı, hayranlarının ekran özlemini bir kez daha gündeme taşıdı. Takipçileri, usta oyuncuyu yeniden iddialı bir projeyle televizyon ekranlarında görme isteklerini yorumlarda dile getirdi.