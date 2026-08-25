Sosyal medyanın kirli yüzü: Suç içeriklerine reklam desteği

Sanal medya platformlarında dolaşıma sokulan şiddet, dolandırıcılık, çocuk istismarı, terör propagandası ve suç kültürünü öven görüntüler yalnızca bir içerik denetimi sorunu değil. Çünkü bu içeriklerin bulunduğu ekranlarda aynı zamanda reklam gösteriliyor, kullanıcı verisi toplanıyor ve milyarlarca dolarlık bir ekonomik düzen işliyor. Zincirin bir ucunda para, silah, lüks hayat ve güç gösterisiyle çocukları ağına düşürmeye çalışan suç örgütleri; diğer ucunda ise reklam bütçelerini bu platformlara aktaran şirketler bulunuyor. Aradaki görünmeyen bağı algoritmalar kuruyor.

SANAL ÇUKURA KİMLER NİYE REKLAM VERİYOR? Otomotivden gıdaya, bankacılıktan telekomünikasyona, giyimden teknolojiye kadar binlerce şirket, müşterisine ulaşmak için sanal medya platformlarına reklam veriyor. Markalar yaş, ilgi alanı, bölge ve kullanıcı profili gibi hedefleri belirliyor. Reklamın kime, hangi saniyede ve hangi içeriğin çevresinde gösterileceğine ise algoritmik açık artırmalar karar veriyor. Şirketler bu platformları geniş kitlelere hızlı ulaşmak, satışlarını artırmak ve marka görünürlüğü sağlamak için tercih ediyor. Ancak reklamveren çoğu zaman bütçesinin hangi paylaşımın önünde, arkasında veya yanında kullanıldığını ayrıntılı biçimde göremiyor. Böylece çocukların önüne düşen silahlı bir çete videosunun hemen ardından bir otomobil, banka veya giyim markasının reklamı belirebiliyor. Marka güven veren yüzünü ekrana taşımak isterken farkında olmadan suç kültürünün dolaştığı bir içerik zincirinin içine yerleşebiliyor. Bilişim Uzmanı Dinçer Karaca, sistemin işleyişini şöyle anlattı: "Bir marka, 'Ben şu yaş grubuna ulaşmak istiyorum, otomobille ilgilenenlere ulaşmak istiyorum, İstanbul'daki şu profildeki kullanıcılara ulaşmak istiyorum' diyor. Önce bütçesini ödüyor. Ardından algoritmik açık artırmalar, milisaniyeler içerisinde reklamı kimin göreceğine karar veriyor." Siber Güvenlik Uzmanı Özen Özer ise algoritmaları finanse eden bütçelerin kaynağına işaret etti: "Algoritmalara yatırılan paranın kaynağı, aslında tamamen kendi ürününü veya hizmetini ön plana çıkarmak isteyen firmalardan geliyor. Burada ciddi reklam gelirleri söz konusu."