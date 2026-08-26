Katz çelik yelekle Hermon Dağı'na çıktı! İşgal altındaki Suriye topraklarından Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, işgal altındaki Suriye topraklarına ve Hermon Dağı'na gitti ve Suriye ile Türkiye'yi tehdit etmeye kalkıştı. Üzerine çelik yelek giyen Katz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik tehdit içeren ifadeler kullanarak bölgeden çekilmeyeceklerini iddia etti. Mekke Anlaşması, YPG'nin kendini feshetmesi ve bölgedeki pek çok gelişme karşısında Tel Aviv çileden çıkarken Katz Türkiye'yi hedef gösterdi.
Önce Mekke Anlaşması, şimdi de terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin kendini feshetmesinin ardından İsrail'in adeta gözü döndü. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'in Suriye'de işgal altında tuttuğu bölgeye gitti ve Suriye ile Türkiye'yi tehdit etmeye kalkıştı.İsrailli Bakan Katz’dan Şam ve Ankara’yı hedef alan açıklamalar
ÇELİK YELEK GİYDİ HERMON DAĞI'NA ÇIKTI
Katz, Suriye'nin güneyinde İsrail işgali altındaki bölgeye giderek askerlerle bir araya geldi ve üzerine çelik yelek giyip tehditler savurdu.
Burada yaptığı açıklamada Suriye yönetimini tehdit eden Katz, "İsrail devletine yönelik tehdit" sürdüğü müddetçe Hermon Dağı'nı ve işgal ettikleri bölgeyi terk etmeyeceklerini savundu.
Katz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı, "Şam'daki sarayında sabah uyandığında, Hermon Dağı'na bakıp İsrail ordusunu gördüğünde, sınırlarımızı korumak için burada olduğumuzu bileceksiniz." sözleriyle tehdit etti.
TÜRKİYE'NİN VARLIĞI TEL AVİV'İ ÇİLEDEN ÇIKARIYOR
Türkiye'nin Suriye'de varlık kurma girişiminde olduğunu iddia eden Katz, bunun İsrail'in güvenlik çıkarlarını riske attığını ileri sürerek pozisyonlarını koruyacaklarını savundu.
İSRAİL SURİYE'DE ASKERİ ÜSSE SALDIRDI
İsrail savaş uçakları, Suriye'nin İdlib ilinde yer alan atıl durumdaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne 18 Ağustos'ta hava saldırısı düzenlemişti.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını "gerekçesiz bir saldırı" ve bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden "tehlikeli bir tırmanış" şeklinde niteleyerek kınamıştı.
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone, İsrail'in Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıya tepki göstererek, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yapmıştı.
Gazetecilerin öldürülmesinin üstünden 1 yıl geçti
Algoritma gençleri ölüme sürükledi!