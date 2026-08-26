CANLI YAYIN
Geri

Katz çelik yelekle Hermon Dağı'na çıktı! İşgal altındaki Suriye topraklarından Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, işgal altındaki Suriye topraklarına ve Hermon Dağı'na gitti ve Suriye ile Türkiye'yi tehdit etmeye kalkıştı. Üzerine çelik yelek giyen Katz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik tehdit içeren ifadeler kullanarak bölgeden çekilmeyeceklerini iddia etti. Mekke Anlaşması, YPG'nin kendini feshetmesi ve bölgedeki pek çok gelişme karşısında Tel Aviv çileden çıkarken Katz Türkiye'yi hedef gösterdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Katz çelik yelekle Hermon Dağı'na çıktı! İşgal altındaki Suriye topraklarından Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

Önce Mekke Anlaşması, şimdi de terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin kendini feshetmesinin ardından İsrail'in adeta gözü döndü. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'in Suriye'de işgal altında tuttuğu bölgeye gitti ve Suriye ile Türkiye'yi tehdit etmeye kalkıştı.

Video Oynatma İkonu İsrailli Bakan Katz’dan Şam ve Ankara’yı hedef alan açıklamalar

ÇELİK YELEK GİYDİ HERMON DAĞI'NA ÇIKTI

Katz, Suriye'nin güneyinde İsrail işgali altındaki bölgeye giderek askerlerle bir araya geldi ve üzerine çelik yelek giyip tehditler savurdu.

Burada yaptığı açıklamada Suriye yönetimini tehdit eden Katz, "İsrail devletine yönelik tehdit" sürdüğü müddetçe Hermon Dağı'nı ve işgal ettikleri bölgeyi terk etmeyeceklerini savundu.

Israel Katz. Fotoğraflar: TakvimIsrael Katz. Fotoğraflar: Takvim

Katz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı, "Şam'daki sarayında sabah uyandığında, Hermon Dağı'na bakıp İsrail ordusunu gördüğünde, sınırlarımızı korumak için burada olduğumuzu bileceksiniz." sözleriyle tehdit etti.

Israel Katz.Israel Katz.

TÜRKİYE'NİN VARLIĞI TEL AVİV'İ ÇİLEDEN ÇIKARIYOR

Türkiye'nin Suriye'de varlık kurma girişiminde olduğunu iddia eden Katz, bunun İsrail'in güvenlik çıkarlarını riske attığını ileri sürerek pozisyonlarını koruyacaklarını savundu.

İsrail Suriye'de askeri üsse saldırdı.İsrail Suriye'de askeri üsse saldırdı.

İSRAİL SURİYE'DE ASKERİ ÜSSE SALDIRDI

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin İdlib ilinde yer alan atıl durumdaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne 18 Ağustos'ta hava saldırısı düzenlemişti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını "gerekçesiz bir saldırı" ve bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden "tehlikeli bir tırmanış" şeklinde niteleyerek kınamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone, İsrail'in Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıya tepki göstererek, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yapmıştı.

Ebu Zuhur Türkiyeye mesajdı diyen Netanyahuya kitabın ortasından mesaj: Başkan Erdoğandan Savaştan çekinmeyiz uyarısıEbu Zuhur Türkiyeye mesajdı diyen Netanyahuya kitabın ortasından mesaj: Başkan Erdoğandan Savaştan çekinmeyiz uyarısı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katz çelik yelekle Hermon Dağı'na çıktı! İşgal altındaki Suriye topraklarından Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı-5 Katz çelik yelekle Hermon Dağı'na çıktı! İşgal altındaki Suriye topraklarından Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı-6 Katz çelik yelekle Hermon Dağı'na çıktı! İşgal altındaki Suriye topraklarından Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı-7

Nasır Hastanesi katliamının üzerinden 1 yıl geçti: 22 can kaybı cezasız kaldı
SONRAKİ HABER

Gazetecilerin öldürülmesinin üstünden 1 yıl geçti

 Algoritma gençleri ölüme sürükledi!: Sosyal medyada beğeni bağımlılığı otoyolları kan gölüne çevirdi
ÖNCEKİ HABER

Algoritma gençleri ölüme sürükledi!
Beyza Türkyılmaz
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler