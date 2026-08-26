Önce Mekke Anlaşması, şimdi de terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin kendini feshetmesinin ardından İsrail'in adeta gözü döndü. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'in Suriye'de işgal altında tuttuğu bölgeye gitti ve Suriye ile Türkiye'yi tehdit etmeye kalkıştı.

İsrailli Bakan Katz’dan Şam ve Ankara’yı hedef alan açıklamalar

ÇELİK YELEK GİYDİ HERMON DAĞI'NA ÇIKTI

Katz, Suriye'nin güneyinde İsrail işgali altındaki bölgeye giderek askerlerle bir araya geldi ve üzerine çelik yelek giyip tehditler savurdu.

Burada yaptığı açıklamada Suriye yönetimini tehdit eden Katz, "İsrail devletine yönelik tehdit" sürdüğü müddetçe Hermon Dağı'nı ve işgal ettikleri bölgeyi terk etmeyeceklerini savundu.