CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet düzenine neşter: Karı-koca servetleri devlete geçecek
Aziz İhsan Aktaş davasında 23 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile eşi Yeşim Akpolat’ın, rüşvet gelirleriyle edinildiği villa, daire, araç, tekne ve banka hesabındaki paraya ilişkin mal varlıkları hakkında müsadere kararı verildi.
Aziz İhsan Aktaş davasında en yüksek hapis cezasına çarptırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın milyonluk mal varlıkları için de dikkat çeken karar çıktı.
Yolsuzluk ve rüşvet çarkı kuran iş adamı Aziz İhsan Aktaş ile birlikte 7 CHP'li belediye başkanının yargılandığı davada geçtiğimiz pazartesi günü karar verildi.
200 sanıklı davada kararını açıklayan mahkeme, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı 2 kez "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplam 23 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Lüks yaşamıyla bilinen Akpolat'ın milyonlarca liralık araç ve gayrimenkulleri doğrudan kendi üzerine kaydetmek yerine çocukluk arkadaşları ve eşinin akrabaları üzerine yaptığı, rüşvetle elde edildiği değerlendirilen gelirlerin bu yöntemle aklandığı iddia edilmişti.
MÜSADERE KARARI
Mahkeme, dava kapsamında el konulan çok sayıda mal varlığı hakkında müsadere kararı, yani devlete geçirilmesine hükmetti.
Bebek'te daire: Akpolat'ın 7 Aralık 2022'de Bebek'teki Maya Rezidans'ta kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç üzerine satın aldığı belirtilen milyonluk daire.
Yeşim Akpolat'ın Beykoz'daki dairesi: Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği değerlendirilen gelirlerle eşi Yeşim Akpolat'ın üzerine aldığı Beykoz'daki Mesa Orman 2 projesinde bulunan 24 milyon 800 bin liralık daire.
Ortaköy'deki daire: Akpolat'ın Amerika'da yaşayan arkadaşı sanık Rabil Aktan'ın üzerine Beşiktaş Ortaköy'de aldığı 29 milyonluk daire.
İki lüks araç: Akpolat'ın sürekli kullandığı, yine Rabil Aktan'ın üzerine kayıtlı Audi marka "34 RY" plakalı lüks aracı.
Yeşim Akpolat üzerine kayıtlı Range Rover marka araç.
Çorlu'da daire: Çorlu'daki Semilyon Sitesi'ndeki 4 daire.
Lüks tekne:"Consent 24" isimli tekne. Teknenin İngilizce isminin Türkçe karşılığının "Rıza", "24" sayısının ise Akpolat'ın memleketi Erzincan'ın plaka koduna işaret ettiği belirlenmişti.
Hesabındaki 28 milyon lira: Akpolat'a ait vadeli hesapta bulunan ve suçtan elde edildiği kabul edilen 28 milyon lira.
Haber: Deniz Yusufoğlu
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