CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet düzenine neşter: Karı-koca servetleri devlete geçecek

Aziz İhsan Aktaş davasında en yüksek hapis cezasına çarptırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın milyonluk mal varlıkları için de dikkat çeken karar çıktı. Yolsuzluk ve rüşvet çarkı kuran iş adamı Aziz İhsan Aktaş ile birlikte 7 CHP'li belediye başkanının yargılandığı davada geçtiğimiz pazartesi günü karar verildi. 200 sanıklı davada kararını açıklayan mahkeme, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı 2 kez "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplam 23 yıl hapis cezasına çarptırdı.

23 yıl hapis cezasına çarptırdı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Lüks yaşamıyla bilinen Akpolat'ın milyonlarca liralık araç ve gayrimenkulleri doğrudan kendi üzerine kaydetmek yerine çocukluk arkadaşları ve eşinin akrabaları üzerine yaptığı, rüşvetle elde edildiği değerlendirilen gelirlerin bu yöntemle aklandığı iddia edilmişti. MÜSADERE KARARI



Mahkeme, dava kapsamında el konulan çok sayıda mal varlığı hakkında müsadere kararı, yani devlete geçirilmesine hükmetti.