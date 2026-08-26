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CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet düzenine neşter: Karı-koca servetleri devlete geçecek

Aziz İhsan Aktaş davasında 23 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile eşi Yeşim Akpolat’ın, rüşvet gelirleriyle edinildiği villa, daire, araç, tekne ve banka hesabındaki paraya ilişkin mal varlıkları hakkında müsadere kararı verildi.

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CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet düzenine neşter: Karı-koca servetleri devlete geçecek

Aziz İhsan Aktaş davasında en yüksek hapis cezasına çarptırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın milyonluk mal varlıkları için de dikkat çeken karar çıktı.

Yolsuzluk ve rüşvet çarkı kuran iş adamı Aziz İhsan Aktaş ile birlikte 7 CHP'li belediye başkanının yargılandığı davada geçtiğimiz pazartesi günü karar verildi.

200 sanıklı davada kararını açıklayan mahkeme, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı 2 kez "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplam 23 yıl hapis cezasına çarptırdı.

23 yıl hapis cezasına çarptırdı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)23 yıl hapis cezasına çarptırdı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Lüks yaşamıyla bilinen Akpolat'ın milyonlarca liralık araç ve gayrimenkulleri doğrudan kendi üzerine kaydetmek yerine çocukluk arkadaşları ve eşinin akrabaları üzerine yaptığı, rüşvetle elde edildiği değerlendirilen gelirlerin bu yöntemle aklandığı iddia edilmişti.

MÜSADERE KARARI

Mahkeme, dava kapsamında el konulan çok sayıda mal varlığı hakkında müsadere kararı, yani devlete geçirilmesine hükmetti.

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İŞTE MÜSADERE KARARI VERİLEN MAL VARLIKLARI

5,2 milyon dolarlık villa: Rıza Akpolat'ın 23 Aralık 2024'te Beykoz Acarkent'te bulunan 5 milyon 250 bin dolar değerindeki villası. Akpolat'ın villayı, eşi Yeşim Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal üzerine satın aldığı ortaya çıkmıştı.

AcarkentAcarkent

Bebek'te daire: Akpolat'ın 7 Aralık 2022'de Bebek'teki Maya Rezidans'ta kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç üzerine satın aldığı belirtilen milyonluk daire.

CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet düzenine neşter: Karı-koca servetleri devlete geçecek-4

Yeşim Akpolat'ın Beykoz'daki dairesi: Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği değerlendirilen gelirlerle eşi Yeşim Akpolat'ın üzerine aldığı Beykoz'daki Mesa Orman 2 projesinde bulunan 24 milyon 800 bin liralık daire.

MesaMesa

Ortaköy'deki daire: Akpolat'ın Amerika'da yaşayan arkadaşı sanık Rabil Aktan'ın üzerine Beşiktaş Ortaköy'de aldığı 29 milyonluk daire.

CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet düzenine neşter: Karı-koca servetleri devlete geçecek-5

İki lüks araç: Akpolat'ın sürekli kullandığı, yine Rabil Aktan'ın üzerine kayıtlı Audi marka "34 RY" plakalı lüks aracı.

CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet düzenine neşter: Karı-koca servetleri devlete geçecek-6


Yeşim Akpolat üzerine kayıtlı Range Rover marka araç.

Semilyon Park ÇorluSemilyon Park Çorlu

Çorlu'da daire: Çorlu'daki Semilyon Sitesi'ndeki 4 daire.

Lüks tekneLüks tekne

Lüks tekne:"Consent 24" isimli tekne. Teknenin İngilizce isminin Türkçe karşılığının "Rıza", "24" sayısının ise Akpolat'ın memleketi Erzincan'ın plaka koduna işaret ettiği belirlenmişti.

CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet düzenine neşter: Karı-koca servetleri devlete geçecek-7

Hesabındaki 28 milyon lira: Akpolat'a ait vadeli hesapta bulunan ve suçtan elde edildiği kabul edilen 28 milyon lira.

Haber: Deniz Yusufoğlu

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CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet düzenine neşter: Karı-koca servetleri devlete geçecek-9 CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet düzenine neşter: Karı-koca servetleri devlete geçecek-10 CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet düzenine neşter: Karı-koca servetleri devlete geçecek-11

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