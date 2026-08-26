WhatsApp kurucusunun yüzen sarayı Bodrum'da! 95 milyon dolarlık sürpriz filo: İçinde yok yok

Milyarder iş insanı Jan Koum'un yatı (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

75 MİLYON DOLARLIK GÖRKEMLİ YAT

Günaydın'dan İlker Gezici'nin haberine göre iş insanı görkemli yatı Mogambo'nun yaklaşık 75 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

Altı süitte, 12 kişiye ve 19 mürettebata ev sahipliği yapan lüks yata, 20 milyon dolar değerindeki Power Play isimli ikinci bir gemi daha eşlik ediyor.