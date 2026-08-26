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WhatsApp kurucusunun yüzen sarayı Bodrum'da! 95 milyon dolarlık sürpriz filo: İçinde yok yok

WhatsApp'ın kurucusu Jan Koum’un 75 milyon dolar değerindeki ultra lüks yatı 'Mogambo', Yalıkavak açıklarına demirledi. Ana yata eşlik eden 20 milyon dolarlık sinema, bovling ve golf salonlu 'Power Play' isimli dev destek gemisini görenler gözlerine inanamadı.

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WhatsApp kurucusunun yüzen sarayı Bodrum'da! 95 milyon dolarlık sürpriz filo: İçinde yok yok

Milyarder iş insanı Jan Koum'un yatı, Sardinya'daki Olbia Limanı'nın ardından Yalıkavak'a demirledi.

Milyarder iş insanı Jan Koum'un yatı (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)Milyarder iş insanı Jan Koum'un yatı (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

75 MİLYON DOLARLIK GÖRKEMLİ YAT

Günaydın'dan İlker Gezici'nin haberine göre iş insanı görkemli yatı Mogambo'nun yaklaşık 75 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

Altı süitte, 12 kişiye ve 19 mürettebata ev sahipliği yapan lüks yata, 20 milyon dolar değerindeki Power Play isimli ikinci bir gemi daha eşlik ediyor.

Jan KoumJan Koum

İKİNCİ GEMİ BİR EĞLENCE MERKEZİ

İkinci gemi, misafir taşımaktan çok ana yatın operasyon yükünü çekerken aynı zamanda eğlence merkezi olarak hizmet veriyor.

İçinde su oyuncakları, depo alanları, bovling ve sinema salonu, spa, küçük bir golf salonu ve oyun konsolları var. Milyarder iş insanı bir yandan tatil yaparken bir yandan da bu gemide eğlenceli zaman geçiriyor.

WhatsApp kurucusunun yüzen sarayı Bodrum'da! 95 milyon dolarlık sürpriz filo: İçinde yok yok-4

Gemide su sporları için gerekli tüm malzeme var.

WhatsApp kurucusunun yüzen sarayı Bodrum'da! 95 milyon dolarlık sürpriz filo: İçinde yok yok-5

İçeride oyun konsolları ve sinema salonu yer alıyor.

WhatsApp kurucusunun yüzen sarayı Bodrum'da! 95 milyon dolarlık sürpriz filo: İçinde yok yok-6

İkinci geminin içinde bovling ve mini golf sahası var.

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