Alihan Kuriş'e cinayet soruşturması! Arif Ahmet Denizolgun’un bilirkişi raporu TAKVİM'de: Göğse dizle basılıp nefessiz bırakılmış olabilir
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporundaki “şüpheli ölüm” tespiti yapıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında "adam öldürme" suçundan soruşturma başlattı. Takvim.com.tr, bilirkişi raporundaki korkunç detaylara ulaştı. Buna göre, Denizolgun’un göğsünde 4 ayrı ekimoz belirlendi. Bilirkişi, "Göğse dizle basılıp ağız ve burun kapatılmış olabilir" şeklinde tespitte bulundu. Otopsideki ağır metal bulgusu üzerine zehirlenme ihtimali yeniden araştırılacak.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü şüpheli bulundu.Denizolgun'un ölümünde bilirkişiden "şüpheli ölüm" raporu!
Otopsi video kaydı üzerinden hazırlanan 25 Ağustos 2026 tarihli Adli Tıp uzmanı bilirkişi raporunda ölümün "şüpheli" olduğunun tespit edilmesi üzerine, Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında 'Adam öldürme' suçundan soruşturma başlatıldı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 07/09/2016 tarihindeki vefatına ilişkin iddialar üzerine başlatılan tahkikatta;
Müteveffanın otopsisine ilişkin video kaydı üzerinden alınan 25/08/2026 tarihli ATK uzmanı prof. dr. bilirkişi raporundaki "şüpheli ölüm" tespiti karşısında;
Şikayet edilen Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında ilk etapta "Adam Öldürme" suçundan;
17/10/2016 tarih ve 70898959-101.02-16/76937/4012 sayılı, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin "beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm" raporu altında imzası bulunan doktorlar ile Cumhuriyet Başsavcılığımızın 24/02/2026, 01/06/2026, 14/07/2026 tarihli, otopsi video kaydının gönderilmesi yönündeki talep yazılarına, özü itibariyle "böyle bir kayıt yoktur" şeklinde cevap veren, ancak 18/08/2026 tarihinde kayıt vardır diyerek, gönderen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında ilk etapta "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan soruşturmaya devam edilmektedir.
Fethi kabir işlemi neticesi; Adli Tıp Kurumu ile yapılan yazışma neticesi; ölüm olayına ilk el koyan Riva Polis Merkezi ile yapılan yazışma neticesi; HTS kayıtları; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan yazışma neticesi; Sulh Hukuk Mahkemesindeki tereke dosyasına yazılan müzekkere cevabı; devam eden beyan işlemleri ile toplanacak diğer delillere göre soruşturma işlemleri hassasiyetle ve genişletilerek yürütülecektir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DETAYLARI TAKVİM'DE
Öte yandan Takvim.com.tr, 10 yıl sonra çıkan bilirkişi raporuna ulaştı.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Alkan, otopsiye ait 145 fotoğraf ile video görüntülerini inceleyerek Denizolgun'un sağ meme altından göğüs ortasına uzanan 4 ayrı ekimoz bulunduğunu belirledi. Bilirkişi, bu izlerin ölümden önce meydana geldiğini ve yerleşimleri dikkate alındığında göğse dizle basılarak ağız ve burnun yastıkla kapatılması suretiyle nefessiz bırakılma ihtimalinin mümkün olduğunu değerlendirdi. Raporda, ölümün "travmatik olmayan beyin kanaması" olarak kabul edilmesini sağlayacak yeterli objektif delil bulunmadığı da kayda geçirildi.
"GÖĞSE DİZLE BASILIP AĞIZ VE BURUN KAPATILMIŞ OLABİLİR"
Raporda en çarpıcı değerlendirme, söz konusu ekimozların oluşum mekanizmasına ilişkin yapıldı. Bilirkişi, lezyonların büyüklük ve göğüsteki yerleşimlerini dikkate alarak, bir kişinin Denizolgun'un göğsüne diziyle basarken ağız ve burnunu bir yastıkla kapatarak nefessiz bırakmasının mümkün olduğunu değerlendirdi.
Ancak rapor, bunun kesinleşmiş ölüm mekanizması olduğunu söylemedi. Bilirkişi, mevcut görüntüler üzerinden Denizolgun'un bu şekilde öldürüldüğünün bilimsel ve objektif olarak kesin biçimde dışlanamayacağını vurguladı ve yeni adli tıbbi incelemelere işaret etti.
10 YIL ÖNCEKİ "DOĞAL ÖLÜM" RAPORUNA KRİTİK ŞERH DÜŞÜLDÜ
Denizolgun'un 2016 yılında yapılan otopsisi sonucunda ölümünün "beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm" olduğu yönünde rapor hazırlanmıştı. Yeni bilirkişi raporu ise bu sonucun dayanağını sorguladı.
Bilirkişi, Denizolgun'un daha önce milletvekilliği ve bakanlık yapmış bir kişi olması ve şüpheli şekilde hayatını kaybettiğine yönelik iddiaların bulunması nedeniyle otopsinin ayrıntılı biçimde değerlendirilmesinin beklenmesi gerektiğini belirtti. Raporda, mevcut otopsi sonucunun "adli tıbbi bir eksiklik" içerdiği değerlendirmesine yer verildi. Daha da dikkat çekici olarak bilirkişi, ölüm nedeninin vücutta bulunan kimyasal maddeler veya bunların etkileri dışında gelişen travmatik olmayan beyin kanamasına bağlı olduğunun söylenebilmesi için yeterli objektif veri bulunmadığını kaydetti.
OTOPSİDE AĞIR METALLER DE TESPİT EDİLDİ
Dosyada ortaya çıkan bir başka kritik başlık ise 2016 yılında gerçekleştirilen toksikolojik inceleme oldu. Bilirkişi raporuna göre Denizolgun'un otopsisinde gerek dokularda gerekse cenazenin çürüme sıvılarında; baryum, arsenik, kadmiyum, cıva ve nikel gibi ağır metallere rastlandı. Ancak raporda bu ağır metallerin seviyelerinin düzey olarak belirtilmediğine dikkat çekildi.
Bu nedenle bilirkişi, tespit edilen miktarların vücutta bulunabilecek seviyelerle uyumlu olup olmadığının değerlendirilemediğini; dolayısıyla Denizolgun'un ölümünün bu maddelerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı veya bu maddelerin beyin kanamasının gelişiminde etkili olup olmadığının mevcut verilerle objektif biçimde söylenemeyeceğini belirtti.
FETHİ KABİR SONRASI YENİ NUMUNELER KRİTİK ÖNEMDE
Denizolgun'un mezarı, ölümüne ilişkin yıllardır devam eden iddiaların ardından 19 Ağustos 2026 tarihinde fethi kabir işlemiyle açılmıştı. Bilirkişi, kesin değerlendirmeye ulaşılması için yeni incelemelerin zorunlu olduğuna dikkat çekti.
Raporda; Denizolgun'un tüm tıbbi öz geçmişinin, 8 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirilen otopsinin ve otopsi sırasında alınan dokulardan kalan şahit numunelerin yeniden analiz edilmesinin gerektiği belirtildi.
Fethi kabir sonrasında alınan numunelerin yapılacak yeni analizlerle birlikte değerlendirilmesinin, ölüm nedeninin ortaya çıkarılması açısından kritik olduğu vurgulandı.
"KASTEN ÖLDÜRÜLME İHTİMALİ BİLİMSEL OLARAK DIŞLANAMAZ"
Bilirkişinin sonuç bölümündeki değerlendirmesi soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte oldu.
Denizolgun'un otopsi tarihinde ileri derecede çürüme durumunda olduğuna dikkat çeken bilirkişi, bugünkü koşullarda yalnızca göğüsteki izlere bakılarak ağız ve burnun yastıkla kapatılması suretiyle kasten öldürülme ihtimalinin bilimsel ve objektif olarak dışlanmasının mümkün olmadığını kayda geçirdi.
Böylece 2016 yılında "doğal ölüm" olarak kayıtlara geçen olayda, başka bir ölüm mekanizmasının bulunabileceği ihtimali adli tıp açısından açık bırakıldı.
İKİ ADLİ TIP KURULUNDAN ORTAK DEĞERLENDİRME İSTENDİ
Bilirkişi, nihai ölüm nedeninin ortaya çıkarılması için dosyanın daha ileri düzeyde incelenmesi gerektiğini belirtti. Raporda, yapılacak yeni analizlerin ardından Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu ile 5. Adli Tıp İhtisas Kurulunun müşterek değerlendirme yapması gerektiği ifade edildi.
Bu ortak incelemeyle Arif Ahmet Denizolgun'un olay tarihinde neden ve ne şekilde öldüğünün net ve objektif biçimde ortaya konulmasının gerektiği kaydedildi.
Dosyada artık 10 yıl önce verilen "beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm" kararının yanı sıra; göğüsteki ölüm öncesi ekimozlar, ağır metal bulguları, otopsi görüntüleri, fethi kabirden elde edilen numuneler ve yeni tanık beyanları birlikte değerlendirilecek.
NE OLMUŞTU?
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından 18 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Eylül 2016'da vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu bildirilmişti.
Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alındığı belirtilmişti.
Karar doğrultusunda, Başsavcıvekili, cumhuriyet savcısı, İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri 19 Ağustos'ta Denizolgun'un kabrine gelmişti.
Görevlilerce açılan mezardan Denizolgun'un cesedine ait parçalar alınıp, incelenmek üzere nakil aracıyla Adli Tıp Kurumuna götürülmüş, mezardan çıkarılan örnekler işlemlerin ardından yeniden kabre konulmuştu.
TAKVİM DENİZOLGUN'UN ÖLÜMÜNDEKİ ŞÜPHEYİ YAZMIŞTI
TAKVİM, şüpheli ölümün ardındaki karanlık noktaları yazmıştı. Soruşturma dosyasındaki en kritik detaylardan biri olan Denizolgun'un Beykoz'daki çiftliğinde "36 saat boyunca görülmediği" kaydı ve olay günü şoförünün saatlerce bekledikten sonra aniden ayrılması dikkat çekmişti.
Polis tutanaklarında yer alan "ağzında kabarcıklı ve yoğun kan" bulgusuna karşın otopsi raporuna imza atan doktorun sonradan FETÖ'nün "Zafer" kod adlı kripto üyesi çıkması, Adli Tıp raporlarında arsenik, baryum ve cıva gibi zehirli kimyasalların tespit edilmesi ve ölümün hemen ardından Alihan Kuriş'in jet hızıyla liderliğe getirilmesi, olayın doğal bir vefat değil, organize bir müdahale olduğu şüphelerini kuvvetlendirmişti.