CHP-Yeni Parti arasında Mansur Yavaş düğümü! Müslim Sarı’dan olay iddia! Özel’e “tacizi bırak” mesajı
CHP'de patlak veren mutlak butlan krizinin ardından Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti ile CHP arasındaki "belediye başkanları ve Mansur Yavaş" gerilimi derinleşiyor. Özel'in Trabzon'da öne sürdüğü "Mansur Yavaş ziyaretime geldi" iddiası Yavaş cephesince yalanlanırken, kulislere Yavaş'ın Yeni Parti için "Ekrem İmamoğlu'nun şahıs partisidir" dediği bilgisi sızdı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise Yavaş'ın partide kalacağını vurgularken, Özel'e "Belediye başkanlarımızı taciz etmekten vazgeçsin" sözleriyle sert tepki gösterdi.
CHP'de yaşanan mutlak butlan krizinin ardından Özgür Özel ve ekibinin partiyi bölerek Yeni Parti'yi kurdu. Toplam 91 milletvekili ile bazı il ve ilçe belediyeleri Yeni Parti'ye katılırken "Mansur Yavaş" meselesi kördüğüme döndü.
Yavaş'ın Yeni Parti'ye mi geçeceği, CHP'de mi kalacağı kulislerde tartışılırken, geçtiğimiz hafta sonu ilginç gelişmeler yaşandı.
YAVAŞ'IN EKİBİ ÖZEL'İ YALANLADI
Trabzon'da konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Yavaş'ın kendisini ziyaret ettiğini ve Trabzonlulara selam söylediğini iddia etti. Özgür Özel'in "ziyaret" iddiası kısa sürede yalanlandı. Mansur Yavaş'ın ekibi yüz yüze bir görüşme olmadığını telefon görüşmesi gerçekletiğini duyurdu.
YARKADAŞ: "ORASI EKREM İMAMOĞLU'NUN ŞAHIS PARTİSİ"
Kulisleri hareketlendiren bir diğer iddia ise CHP'li Barış Yarkadaş'tan geldi. tv100 ekranlarında konuşan Yarkadaş, Mansur Yavaş'ın Yeni Parti'ye geçmeyi kesinlikle düşünmediğini ve partiyi Ekrem İmamoğlu'nun şahıs partisi olarak gördüğünü öne sürdü.
MÜSLİM SARI: "YAVAŞ CHP ÇATISI ALTINDA KALMAK İSTİYOR"
CHP-Yeni Parti hattında gerilim sürerken CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Aydınlık'a dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Mansur Yavaş ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Sarı, şu açıklamayı yaptı:
"Mansur Bey bizim büyükşehir belediye başkanımız. Sürekli konuşuyor, görüşüyoruz. Genel Merkez olarak bir problemimiz yok. Soğukluk da yok. Kendisi CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istediğini söyledi. Belediye Meclislerinde özgün ve hassas dengeler var. O bunları gözetiyor. Mansur Bey'e karşı özel bir talebimiz olmadı."
Belediye başkanlarına netleşme çağrısı yapan ve Eylül ayını işaret eden Sarı, "Biz bütün belediye başkanlarımızın ve belediye meclis üyelerimizin aidiyetlerini netleştirmelerini istiyoruz." dedi.
CHP'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E SERT İTHAM: "BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI TACİZ ETMEYİ BIRAK"
Öte yandan Habertürk'te yer alan habere göre CHP Sözcüsü Müslim Sarı, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert ifadeler kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin ziyareti sırasında Vahap Seçer'in kendisine eşlik etmesi ve sonrasında Özel'in Seçer ile temas kurmasına tepki gösteren Sarı, Özel'in artık başka bir partinin lideri olduğunu vurgulayarak şu sözleri kaydetti:
"Özgür Özel CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin. O artık başka bir partinin Genel Başkanı ve buna uygun davranmalı, siyasi etik de bunu gerektirir. Vahap Seçer safını belirlemiş, iş bitmiş, 'Atatürk'ün yolunda CHP'deyim' demiş. Neden mesaj atıyor? Artık bıraksın bu işleri."
BÜYÜKŞEHİRLERDE BÜYÜK DÜĞÜM
Özgür Özel'in partiyi böldükten sonra yaptığı "istifa" çağrıları büyükşehir belediyelerinde karşılık bulmadı. Yavaş CHP'de kalmayı sürdürürken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bağımsız olarak devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın CHP'de kalma kararı aldı. Ayrıca İstanbul, Antalya ve Adana'daki belediye başkan vekillerinin de Yeni Parti'ye geçmediği öğrenildi. Ortaya çıkan bu tablo, Özel'in CHP'yi bölmesine rağmen kritik büyükşehirleri kendi yanına çekemediğini gösterdi.