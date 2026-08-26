CHP'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E SERT İTHAM: "BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI TACİZ ETMEYİ BIRAK" Öte yandan Habertürk'te yer alan habere göre CHP Sözcüsü Müslim Sarı, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert ifadeler kullandı.

Belediye başkanlarına netleşme çağrısı yapan ve Eylül ayını işaret eden Sarı, "Biz bütün belediye başkanlarımızın ve belediye meclis üyelerimizin aidiyetlerini netleştirmelerini istiyoruz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin ziyareti sırasında Vahap Seçer'in kendisine eşlik etmesi ve sonrasında Özel'in Seçer ile temas kurmasına tepki gösteren Sarı, Özel'in artık başka bir partinin lideri olduğunu vurgulayarak şu sözleri kaydetti:

"Özgür Özel CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin. O artık başka bir partinin Genel Başkanı ve buna uygun davranmalı, siyasi etik de bunu gerektirir. Vahap Seçer safını belirlemiş, iş bitmiş, 'Atatürk'ün yolunda CHP'deyim' demiş. Neden mesaj atıyor? Artık bıraksın bu işleri."

BÜYÜKŞEHİRLERDE BÜYÜK DÜĞÜM

Özgür Özel'in partiyi böldükten sonra yaptığı "istifa" çağrıları büyükşehir belediyelerinde karşılık bulmadı. Yavaş CHP'de kalmayı sürdürürken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bağımsız olarak devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın CHP'de kalma kararı aldı. Ayrıca İstanbul, Antalya ve Adana'daki belediye başkan vekillerinin de Yeni Parti'ye geçmediği öğrenildi. Ortaya çıkan bu tablo, Özel'in CHP'yi bölmesine rağmen kritik büyükşehirleri kendi yanına çekemediğini gösterdi.

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