Lyon'u böyle vuracak! Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Yarın 18 yıldır hasret olduğu Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için tarihi bir sınava çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. 1-1 biten ilk maçın ardından Lyon'la Fransa'da karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal adeta bu maçla yatıp bu maçla kalkıyor.

Tecrübeli hocanın hem Kadıköy'deki karşılaşmada yaşananlardan çıkardığı dersler hem de eksikler nedeniyle farklı bir plan üzerinde durduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, ilk maçta Lyon'a orta alan üstünlüğünün kaybedilmesi sonrası dikkatini merkeze çeviren Kartal'ın, sakatlığı bulunan Asensio'nun yerine İsmail Yüksek'e şans vereceği belirlendi.

Başarılı teknik adamın böylece Kante ve Guendouzi ile beraber fiziksel olarak çok daha dirençli ve enerjik bir üçlü oluşturmak istediği ifade edildi. İsmail Kartal'ın Lyon deplasmanında en uçtaki tercihinin ise Talisca olacağı gelen bilgiler arasında.