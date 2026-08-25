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Lyon'u böyle vuracak! Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

İlk maçta orta alanda yaşanan sıkıntıları dikkate alan tecrübeli hocanın, sakatlığı bulunan Asensio'nun yerine İsmail'i koyup merkezi 3'lemesi bekleniyor. İsmail Kartal'ın en uçta Talisca'yı, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine ise sol kanatta Nene'yi oynatacağı belirtiliyor.

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Lyon'u böyle vuracak! Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Yarın 18 yıldır hasret olduğu Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için tarihi bir sınava çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. 1-1 biten ilk maçın ardından Lyon'la Fransa'da karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal adeta bu maçla yatıp bu maçla kalkıyor.

Tecrübeli hocanın hem Kadıköy'deki karşılaşmada yaşananlardan çıkardığı dersler hem de eksikler nedeniyle farklı bir plan üzerinde durduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, ilk maçta Lyon'a orta alan üstünlüğünün kaybedilmesi sonrası dikkatini merkeze çeviren Kartal'ın, sakatlığı bulunan Asensio'nun yerine İsmail Yüksek'e şans vereceği belirlendi.

Başarılı teknik adamın böylece Kante ve Guendouzi ile beraber fiziksel olarak çok daha dirençli ve enerjik bir üçlü oluşturmak istediği ifade edildi. İsmail Kartal'ın Lyon deplasmanında en uçtaki tercihinin ise Talisca olacağı gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA)Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA)

Henüz fiziksel anlamda yüzde yüze ulaşmayan Vedat Muriç ve Lukaku'nun ise kulübede oturması bekleniyor. Konyaspor maçında yaşadığı kafa travması nedeniyle Lyon önünde forma giyemeyecek olan Kerem'in yerine ise Nene formaya en yakın isim durumunda.

HATA YAPMA ŞANSI YOK!

Son dönemde bir hayli eleştiri alan İsmail Kartal, Lyon önünde kötü bir skor gelirse sıkıntı yaşayacak. Tecrübeli hoca bu nedenle Fransa deplasmanına özel hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Greenwood, Nene, Talisca

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Simla Öğütcü
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Fenerbahçe

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