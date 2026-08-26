Miami'de adını değiştirmişti: Netanyahu'nun oğlu apar topar İsrail'e getirildi

Yair Netanyahu. Fotoğraflar: Takvim, Reuters

Adını bile değiştirmişti

Temmuz ayında Yair Netanyahu'nun adını yasal olarak "Yonatan Hun" şeklinde değiştirdiği ortaya çıkmıştı. Yair'in yeni kimliği sızan vergi belgeleriyle deşifre oldu. İsrail basını ise isim değişikliği ve kimlik gizlemenin Netanyahu ailesinde adeta bir gelenek olduğunu yazdı.