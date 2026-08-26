Miami'de adını değiştirmişti: Netanyahu'nun oğlu apar topar İsrail'e getirildi
Netanyahu'nun ortaya attığı "İran oğluma suikast düzenleyecek" iddiasının ardından Yair Netanyahu'nun, yaşamakta olduğu ABD'nin Miami kentinden apar topar İsrail'e getirildiği öne sürüldü. İddiaya göre Yair, eşyalarını bile almadan İsrail'e döndü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun, İran'ın suikast düzenleyeceği iddialarının ardından ABD'nin Miami kentinden gizlice İsrail'e getirildiği iddia edildi.
Adını bile değiştirmişti
Temmuz ayında Yair Netanyahu'nun adını yasal olarak "Yonatan Hun" şeklinde değiştirdiği ortaya çıkmıştı. Yair'in yeni kimliği sızan vergi belgeleriyle deşifre oldu. İsrail basını ise isim değişikliği ve kimlik gizlemenin Netanyahu ailesinde adeta bir gelenek olduğunu yazdı.
APAR TOPAR İSRAİL'E GETİRİLDİ
Yair Netanyahu'nun İran kaynaklı bir suikast planının tespit edilmesinin ardından Miami'den gizlice tahliye edilerek apar topar İsrail'e getirildiği öne sürüldü.
ABD merkezli Newsmax kanalının konuya yakın bir ABD kolluk kuvveti kaynağına dayandırdığı haberinde, İsrail istihbaratının Yair'i hedef alan suikast planını Aralık 2025'te öğrendiği iddia edildi.
Kaynak, İranlı ajanların Netanyahu'nun oğlunun kaldığı konutu ve hareketlerini izlemek üzere Miami'de sahada olduğunu öne sürdü.
Haberde, İsrail'in ABD makamlarını uyardığı, Yair'e Miami'yi derhal terk etmesi talimatı verildiği ve bunun üzerine Yair'in eşyalarını almadan apar topar İsrail'e döndüğü aktarıldı.
Netanyahu, 24 Ağustos'ta İsrail merkezli Kanal 14'e yaptığı açıklamada, oğullarından birinin İran'ın hedefi olduğunu ileri sürmüştü.
TEK DERDİ KOLTUĞUNU KAYBETMEMEK
İsrail genel seçimlere hazırlanırken koltuğunu kaybetme korkusu yaşayan Netanyahu, "İran oğluma suikast düzenleyecek" bahanesiyle İsraillilerin desteğini kazanmaya çalışıyor.
Netanyahu geçtiğimiz günlerde İran'ın oğullarından birini hedef aldığını öne sürdü ve "İran, oğullarımdan birini öldürmeye çalıştı. Bu nedenle aldıkları güvenlik koruması lüks değil." ifadelerini kullandı.
Netanyahu, koruma sağlanmaması hâlinde suikastı planlayanların amaçlarına ulaşabileceğini savundu.