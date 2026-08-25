Terörsüz Türkiye'ye "Ekremci" nifak! Akademideki militan Berk Esen sistematik şekilde kaşıyor: Sabancıların suskunluğu ve SOROS-BND detayı





CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN ESEN'E: "SABANCI ÜNİVERSİTESİNDE UYDURUK BİR AKADEMİSYENSİN"



Tüm bu yaşananlar sonrası gazeteci Cüneyt Özdemir, "çerçeve yasa"yı tartışmaya açıp Terörsüz Türkiye sürecine nifak tohumları eken Berk Esen'e sert sözlerle tepki gösterdi.



Esen'i "Sabancı Üniversitesi'nde uyduruk bir akademisyen" olarak tanımlayan Özdemir şu ifadeleri kullandı:

Bu ülkenin entel danteli Güney Doğu'yu bilmiyor, 90'ları bilmiyor, faili meçhulleri bilmiyor.

"YAVŞAK YAVŞAK ÜSTTEN BAKIYORLAR"



O yüzden de böyle yavşak yavşak şey yapıyorlar "barış geliyor da nereye geliyor yani" böyle üstten bakmacı bir şeydeler.

Ya da diyorlar ki Erdoğan yapıyorsa kötü yapıyor.

Güney Doğu'daki değişimi, dönüşümü yaşayan bilir ya. Oradaki entel dantele beğendiremiyorsun. İyi de kardeşim silahlar susmuş böyle bir sürece girilmiş ne istiyorsun kardeşim?

Bu adamlara hiçbir şeyi beğendiremiyorsun. Berk Esen diyorum çok önemli bir insan olduğu için değil de Türkiye'deki yeni entel karikatürü adam.

"Cüneyt Özdemir böyle tweet atmamalı" Sana ne ulan, sen kimsin seni referans alalım? Sabancı Üniversitesinde uyduruk bir tane akademisyensin.



DEVŞİRME SÖYLEM: HER PAYLAŞIMDA AYNI EZBER



Esen'in akademik çalışmalarının kökeninde, %100 devşirme bir kavram olarak Batı'dan ithal ettiği "otoriter" kavramı yer alıyor. Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan paylaşımlarının her birinde de "otoriter" ifadesini kullanması şaşırtmıyor.