Terörsüz Türkiye'ye "Ekremci" nifak! Akademideki militan Berk Esen sistematik şekilde kaşıyor: Sabancıların suskunluğu ve SOROS-BND detayı
Terörsüz Türkiye yolunda tarihi eşikler geçilirken, "Ekremci" odaklar iç cepheye nifak tohumu ekme peşinde. Sinsi operasyonu Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Berk Esen yürütüyor. Süreci "otoriterleşme" kılıfıyla zehirlemeye çalışan Esen aynı zamanda cübbesini bir kenara bırakıp İmamoğlu'nun kurşun askeri gibi muhalefeti dizayn çabasına girişti. Cüneyt Özdemir'in "Sabancı'daki uyduruk akademisyen" olarak nitelediği Esen'in BND bağlantısını ise Takvim deşifre etti. Sabancı ailesinin akademideki militanlaşmaya karşı suskunluğu "göz yumma" olarak değerlendirilirken, üniversitedeki Sorosçu yapılanma da renk verdi.
Terörsüz Türkiye sürecinde Çerçeve Yasa ile beraber en hayati viraj geride kaldı. PKK/KCK'nın selasını okuyan ve Kandil'in lağvedilmesinin önünü açan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kardeşlik ikliminin tesis edildiği süreçte toplumsal mutabakatı zehirlemek isteyen "Ekremci" odaklar ise sistematik bir şekilde nifak tohumu ekiyor.
OPERASYONUN AKADEMİK AYAĞI: SABANCI VE BERK ESEN
Operasyonun akademik ayağını Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Berk Esen yürütüyor.
"İmamoğlu'nun kadrolu sözcüsü" olarak bilinen Esen, hem provokatif paylaşımlarda bulunuyor hem de yasaya "Evet" diyen YENİ Parti lider kadrosunun süreci yanlış okuduğunu iddia ediyor. Esen, isim vermeden Özgür Özel'i parti tabanının önüne atıp "Yetmez ama evetçi" örneği verdi.
İMAMOĞLU'NUN ÖZEL'İ TERS KÖŞE ETMESİ BOŞUNA DEĞİL!
Nitekim Dilek İmamoğlu'nun "Yüzümüzü millete dönelim" paylaşımı ile "Evet vereceğiz" diyen Özgür Özel'e ters köşe yapması bu süreçten bağımsız okunamaz. Silivri yönlendirmeli bu paylaşım sonucu YENİ Partili 54 milletvekili "hayır" oyu verdi. Özel kurduğu yeni partide azınlığa düştü, meşruiyeti sorgulandı.
Öte yandan Berk Esen'in Sabancı Üniversitesi çatısı altında Terörsüz Türkiye sürecini sistematik şekilde kaşıyan paylaşımları dikkat çekiyor.
SİSTEM'İN AKADEMİSYENİ SİSTEMATİK ŞEKİLDE KAŞIYOR
Esen 14 Ağustos'ta esas hedefi Terörsüz Türkiye olan yasayı "kalıcı bir otoriter rejimin inşası" olarak lanse edip mesnetsiz iftiralarda bulundu. Muhalif kamuoyunun yasaya karşı olduğunu öne sürdü. 16 Ağustos'ta yasaya evet diyen Yeni Partilileri ve Özgür Özel için "Stratejik vizyon geliştiremediler" diyen Berk Esen, Özel için "Kendi parlamentosunda azınlık" ifadesini kullandı. Muhalefeti iktidarın kurduğu denkleme hapsolmakla eleştirdi.
19 Ağustos'ta "İmralı süreci kalıcı bir otoriter rejim inşası için araçsallaştırılıyor" diyerek süreci akademik dille zehirlemeye kalktı. 20 Ağustos'ta Terörsüz Türkiye süreçi için "oyun" ifadesini kullanan Esen, "Yeni Parti liderliği de süreci yanlış okuduğu, evet-hayır ikileminin dışına çıkamadığı ve kendi alternatif stratejisini geliştiremediği için bu oyunu bozamıyor" dedi.
Berk Esen, 22 Ağustos'ta sürecin toplumsallaşmadığını iddia edip kendini entelektüel olarak konumlandırarak "Süreci hiçbir entelektüel sahiplenmek zorunda değil. Entelektüelin görevi siyasi aktörlerin üretemediği toplumsal rızayı üretmek değildir" paylaşımını yaptı.
CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN ESEN'E: "SABANCI ÜNİVERSİTESİNDE UYDURUK BİR AKADEMİSYENSİN"
Tüm bu yaşananlar sonrası gazeteci Cüneyt Özdemir, "çerçeve yasa"yı tartışmaya açıp Terörsüz Türkiye sürecine nifak tohumları eken Berk Esen'e sert sözlerle tepki gösterdi.
Esen'i "Sabancı Üniversitesi'nde uyduruk bir akademisyen" olarak tanımlayan Özdemir şu ifadeleri kullandı:
Bu ülkenin entel danteli Güney Doğu'yu bilmiyor, 90'ları bilmiyor, faili meçhulleri bilmiyor.
"YAVŞAK YAVŞAK ÜSTTEN BAKIYORLAR"
O yüzden de böyle yavşak yavşak şey yapıyorlar "barış geliyor da nereye geliyor yani" böyle üstten bakmacı bir şeydeler.
Ya da diyorlar ki Erdoğan yapıyorsa kötü yapıyor.
Güney Doğu'daki değişimi, dönüşümü yaşayan bilir ya. Oradaki entel dantele beğendiremiyorsun. İyi de kardeşim silahlar susmuş böyle bir sürece girilmiş ne istiyorsun kardeşim?
Bu adamlara hiçbir şeyi beğendiremiyorsun. Berk Esen diyorum çok önemli bir insan olduğu için değil de Türkiye'deki yeni entel karikatürü adam.
"Cüneyt Özdemir böyle tweet atmamalı" Sana ne ulan, sen kimsin seni referans alalım? Sabancı Üniversitesinde uyduruk bir tane akademisyensin.
DEVŞİRME SÖYLEM: HER PAYLAŞIMDA AYNI EZBER
Esen'in akademik çalışmalarının kökeninde, %100 devşirme bir kavram olarak Batı'dan ithal ettiği "otoriter" kavramı yer alıyor. Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan paylaşımlarının her birinde de "otoriter" ifadesini kullanması şaşırtmıyor.
AKADEMİDE "MİLİTANLAŞMIŞ AKADEMİSYENLER" SORUNU
Kamuoyuna yansıyan bu tartışmalar akademide yaşanan büyük bir soruna da ışık tutuyor: "Militanlaşmış akademisyenler"
Son zamanlarda bir grup akademisyen eğitimci kimliklerini bir kenara bırakıp siyasi parti rozetleriyle hareket eder hale geldi. Bu isimleri kimi zaman CHP içindeki iç çekişmelere taraf olup partiyi dizayn etme çabası içerisinde gördük, kimi zaman da Yeni Parti Sözcüsü gibi hareket ederken...
SABANCI'NIN ARKA BAHÇESİNDE SOROS CİRİT ATIYOR
Ve bu isimlerin çoğu Sabancı Üniversitesi cübbesi giyiyor. Üniversitenin İstanbul Politikaları Merkezi (Istanbul Policy Center) enstitüsünün düzenlediği etkinliklerde "Türkiye'de diktatörlük var" algısı işleniyor, Başkan Erdoğan, AK Parti ve milli irade hedef alınıyor. Üstelik İPM, Soros'un Açık Toplum Vakfı ve TESEV ile kurduğu sıkı bağlarıyla ön planda.
DİPNOT
Soros'un Sabancı Üniversitesi ile olan akademik işbirliğini daha iyi anlamak için yakın geçmişi hatırlamakta fayda var. Soros, Türkiye'de adını ilk kez 1999 yılında Sabancı ailesinin davetlisi olarak ülkeye geldiğinde duyurdu. Bu ziyarette Soros, "Açık Toplum" projesini ve vakıflarını tanıttı. Soros'un "küresel çapta eğitime önem verdiği" vurgusuyla, kurucusu olduğu Orta Avrupa Üniversitesi (CEU) ile Sabancı Üniversitesi arasında ortak girişimler yapıldı. Soros bu ortak girişimin mütevelli heyeti başkanı oldu. 1 Mart 2002'de Güler Sabancı'nın konuğu olduğu ve Türkiye'de kurduğu vakıf üyeleriyle Bebek'te bir araya geldi Soros.
YAPININ MEDYA AYAĞI MEDYASCOPE
Yapının medya ayağında İBB, ABD ve Soros'un fonladığı Medyascope var. Medyascope, FETÖ'nün düzenlediği Abant Toplantılarının müdavimlerinden olan Ruşen Çakır'ın kanalı.
Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) birimi ise sapkın akımların ve LGBT'nin propagandasını yapıyor.
SABANCILAR MI GÖZ YUMUYOR?
Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ve Sabancı ailesi konuya karşı kayıtsızlığı da dikkatlerden kaçmıyor. Kamuoyu özellikle akademideki bu "trolleşme"ye Sabancı ailesi mi göz yumuyor merak ediyor.
Ayrıca Berk Esen bir dönem "Gazetecileri not ettik" diyerek milli medyaya tehditler savurmuştu. Cüneyt Özdemir de "FETÖ mü bunların kucağında bunlar mı FETÖ'nün?" diye tepki göstermişti.
KAVALA'YI FONLAYAN MERCATOR BERK ESEN'E BURS VERDİ! BND DETAYI
Esen'in Osman Kavala'yı fonlayan Mercator'dan burs aldığı, BND'ye bağlı enstitüde çalışmalar yaptığı ortaya çıktı.
Esen, Eylül 2021-Ağustos 2022 döneminde İPM-Mercator burslusu olarak Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü'nde (SWP) çalışmalar yürüttü.
SWP'nin 1962'de Alman Federal İstihbarat Servisi'nin (BND) bir girişimi olarak kurulduğu biliniyor. Alman hükümetine ve parlamentosuna dış/güvenlik politikalarında danışmanlık sağlayan SWP, uluslararası ilişkiler, NATO ve AB konularında analizler üretiyor. Türkiye ve Orta Doğu çalışmaları yapıyor.