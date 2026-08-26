TFF'den yabancı kuralında yeni düzenleme! Süper Lig ve 1. Lig'de listeye giremeyene kupada şans

LİSTEYE GİREMEYEN KUPADA SAHAYA İNECEK Yapılan açıklamaya göre kulüpler, A takım listesine dâhil edemedikleri Türk ve yabancı uyruklu futbolcularını belirli şartlar doğrultusunda Türkiye Kupası maçlarında oynatabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüplerinin Türkiye Kupası müsabakalarındaki oyuncu kullanımına ilişkin geçici bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Düzenlemenin yeni transferleri kapsamayacağı bildirildi. GEÇİCİ DÜZENLEME Federasyon, bu geçici düzenlemenin yalnızca 26 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla kulüplerin kadrosunda yer alan ve sözleşmesi devam eden futbolcuları kapsadığını bildirdi.

SÜPER LİG EKİPLERİNE 10+4 KOTASI AYNEN DEVAM

TFF'nin açıklaması şöyle:

"Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig Kulüplerinin A takım listesine yazamadıkları Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu ve/veya yabancı uyruklu futbolcularını aşağıdaki koşullar dahilinde Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabilirler:

(a) Trendyol Süper Lig Kulüpleri tarafından müsabaka isim listesine 14'den fazla yabancı uyruklu futbolcu yazılamaz.

(b) Trendyol 1. Lig Kulüpleri tarafından sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 6'sının bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilir.

(2) İşbu geçici madde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig Kulüplerinin 26.08.2026 tarihi itibariyle kadrosunda bulundurduğu ve sözleşmeleri devam eden futbolcuları için geçerlidir.