Akın Akınözü’nün Aşk ve Taht hazırlığı: Sultan Alaeddin Keykubat geliyor!

Yalnızca fiziksel hazırlıkla sınırlı kalmayan Akınözü, karakterin dramatik derinliği üzerine de özel çalışmalar yaptı. Yönetmenler Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay ile karakterin duygu dünyası, dönüşümü ve hikâye içindeki yolculuğu üzerine çalışan başarılı oyuncu, ayrıca Aşk ve Taht'ın tarih danışmanlarından karakterin tarihi boyutu, dönemin sosyolojik haritası ve dönem sofra adabı üzerine eğitimler alarak Sultan Alaeddin Keykubat'ı yaşadığı çağın ruhuyla birlikte ekrana taşımak için titiz bir hazırlık süreci geçirdi.