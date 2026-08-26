Ferencvaros-Trabzonspor maçı atv'de! İşte muhtemel 11'ler
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan ekibi Ferencvárosi’ye konuk oluyor. Bordo-mavili ekibin Avrupa’daki kaderini belirleyecek ve gruplara kalma mücadelesine sahne olacak zorlu karşılaşma, 27 Ağustos Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak. Karadeniz devinin bu kritik sınavı, atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvarosi ile kozlarını paylaşıyor. Bordo-mavili ekibin lig aşamasına kalabilmek için çıkacağı kritik iki karşılaşma da futbolseverlerle atv ekranlarında buluşacak.
KADER MAÇI 27 AĞUSTOS'TA
Avrupa macerasındaki rotayı belirleyecek rövanş mücadelesi, 27 Ağustos Perşembe günü Ferencvárosi'nin ev sahipliğinde oynanacak. İki maçlık seri sonunda rakibine üstünlük kuran taraf, adını UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına yazdıracak.
Trabzonspor, Play-off turu ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu.
ATV'DE ŞİFRESİZ YAYINLANACAK
Karadeniz fırtınasının Avrupa sahnesindeki bu zorlu sınavı, canlı yayınla atv'den ekranlara gelecek. Futbol tutkunları, bordo-mavililerin tur mücadelesini naklen ve şifresiz olarak izleyebilecek.
FERENCVAROS İLE 4. MAÇ
Trabzonspor, Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile 4. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 3 maçta bordo-mavililer 1, rakibi ise 2 kez galip geldi.
MUHTEMEL 11'LER
Ferencvaros: Dibusz, Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Zachariassen, O'Dowda, Yusuf, Joseph.
Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal, Ruslan Malinovskyi, Muhammed Salah, Ernest Muçi, Aral Şimşir, Paul Onuachu