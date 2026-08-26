CANLI YAYIN
Geri

Ferencvaros-Trabzonspor maçı atv'de! İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan ekibi Ferencvárosi’ye konuk oluyor. Bordo-mavili ekibin Avrupa’daki kaderini belirleyecek ve gruplara kalma mücadelesine sahne olacak zorlu karşılaşma, 27 Ağustos Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak. Karadeniz devinin bu kritik sınavı, atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ferencvaros-Trabzonspor maçı atv'de! İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvarosi ile kozlarını paylaşıyor. Bordo-mavili ekibin lig aşamasına kalabilmek için çıkacağı kritik iki karşılaşma da futbolseverlerle atv ekranlarında buluşacak.

Ferencvaros-Trabzonspor maçı atv'de! İşte muhtemel 11'ler-2

KADER MAÇI 27 AĞUSTOS'TA
Avrupa macerasındaki rotayı belirleyecek rövanş mücadelesi, 27 Ağustos Perşembe günü Ferencvárosi'nin ev sahipliğinde oynanacak. İki maçlık seri sonunda rakibine üstünlük kuran taraf, adını UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına yazdıracak.

Ferencvaros-Trabzonspor maçı atv'de! İşte muhtemel 11'ler-3

Trabzonspor, Play-off turu ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu.

ATV'DE ŞİFRESİZ YAYINLANACAK
Karadeniz fırtınasının Avrupa sahnesindeki bu zorlu sınavı, canlı yayınla atv'den ekranlara gelecek. Futbol tutkunları, bordo-mavililerin tur mücadelesini naklen ve şifresiz olarak izleyebilecek.

Ferencvaros-Trabzonspor maçı atv'de! İşte muhtemel 11'ler-4

FERENCVAROS İLE 4. MAÇ


Trabzonspor, Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile 4. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 3 maçta bordo-mavililer 1, rakibi ise 2 kez galip geldi.

MUHTEMEL 11'LER

Ferencvaros: Dibusz, Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Zachariassen, O'Dowda, Yusuf, Joseph.

Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal, Ruslan Malinovskyi, Muhammed Salah, Ernest Muçi, Aral Şimşir, Paul Onuachu

Uydu değişimi kaosu için yol haritası: Sinyal yok hatası için ne yapmalı?Uydu değişimi kaosu için yol haritası: Sinyal yok hatası için ne yapmalı?
Uydu değişimi kaosu için yol haritası: Sinyal yok hatası için ne yapmalı?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ferencvaros-Trabzonspor maçı atv'de! İşte muhtemel 11'ler-6 Ferencvaros-Trabzonspor maçı atv'de! İşte muhtemel 11'ler-7 Ferencvaros-Trabzonspor maçı atv'de! İşte muhtemel 11'ler-8
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan tepki: Kimse bizimle kavga etmek istemesin
SONRAKİ HABER

Ertuğrul Doğan'dan tepki
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Trabzonspor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler