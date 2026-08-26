META'ya karşı tarihi dava: Çocukların ruh sağlığıyla oynuyor

META'ya karşı tarihi dava

KAYBEDERSE 1,4 TRİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Davacılar, Meta'dan devasa tazminatlar talep ediyor. Şirketin kendi hesaplamalarına göre, davanın aleyhe sonuçlanması durumunda 1,4 trilyon dolara varan astronomik cezalarla karşılaşabileceği, eyalet yetkililerinin ise bu miktarın 200 milyar dolar civarında olmasını öngördüğü belirtiliyor.

Savcılar ve aileler sadece para cezası değil, aynı zamanda Facebook ve Instagram'ın işleyiş biçimini tamamen değiştirecek yasal düzenlemeler ve kısıtlamalar talep ediyor.

Düzenleme Değişiklik Algoritma ve Akış Değişikliği Gençlere içerik öneren tavsiye algoritmalarının değiştirilmesi. Sonsuz Kaydırma ve Bildirimler Kullanıcıları ekranda tutan "sonsuz kaydırma" (infinite scroll) özelliğinin ve sürekli bildirimlerin kaldırılması. Etkileşim Kısıtlamaları Beğeni sayılarının gizlenmesi veya kaldırılması, fotoğraf filtrelerinin sınırlandırılması. Yaş ve Ebeveyn Doğrulaması 13 yaşından küçük çocukların platformlardan tamamen uzak tutulması, genç kullanıcılar için sıkı ebeveyn denetimleri ve süre sınırları getirilmesi.

ESKİ ÇALIŞANLAR DA TANIKLIK YAPTI

Dava sürecinde Meta'nın eski güvenlik mühendisleri gibi isimler tanıklık yaparak, şirketin çocuk güvenliğinden ziyade finansal çıkarları ve büyümeyi önceliklendirdiğini, güvenlik açıklarını bildikleri halde hızlı hareket etme mantığıyla ("hızlı hareket et ve işleri boz") önlem almadıklarını öne sürdü.

Ağustos 2026'nın başında New Mexico mahkemesi, Meta'nın "kamuya zarar" oluşturduğu ve çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle şirketi 567 milyon dolar ödemeye mahkum etmişti.



META YALANLIYOR

Meta suçlamaları reddediyor. Genç kullanıcıların korunması için ebeveyn denetimleri ve "genç hesapları" gibi önemli adımlar attıklarını savunan şirket avukatları, ergenlerin ruh hali ile sosyal medya kullanımı arasındaki bağın net olmadığını, platformları tehlikeli hale getirmek istemediklerini belirtiyor.

Emsal teşkil edecek Bu davanın sonucunun yalnızca Meta'nın (Instagram ve Facebook) işleyişini kökten değiştirmekle kalmayıp, TikTok, YouTube ve Snapchat gibi diğer sosyal medya devleri için de küresel ölçekte emsal teşkil etmesi bekleniyor.



INSTAGRAM CEO'SU HALA REDDEDİYOR

Instagram CEO'su Adam Mosseri, ABD'de 29 eyaletin Meta'ya karşı açtığı davada şirketinin kamuoyundan olumsuz bilgileri sakladığı yönündeki iddiaları reddetti.

The Guardian'ın haberine göre Mosseri, California eyaletindeki federal mahkemede görülen davada ifade verdi.

Meta'nın ürünlerini gençlerde bağımlılık yaratacak şekilde tasarladığı ve bunun anksiyete, depresyon ve intihar dahil ruh sağlığı sorunlarına yol açtığı iddialarının ele alındığı davada Mosseri, şirketin olumsuz bilgileri kamuoyundan sakladığı yönündeki suçlamalara ilişkin soruları yanıtladı.