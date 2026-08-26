META'ya karşı tarihi dava: Çocukların ruh sağlığıyla oynuyor
ABD’de 29 eyaletin başsavcısı, çocukların ruh sağlığıyla oynayan sosyal medya devi Meta’yı tarihin en büyük davasında hakim karşısına çıkardı! "Bağımlılık çarkı" kurmakla suçlanan şirketin trilyonlarca dolarlık dev tazminatla sarsılması bekleniyor. Eski çalışanlar da tanıklık yaparken Instagram CEO’su Adam Mosseri mahkemede suçlamaları reddetti.
Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi META, çocukların ve gençlerin ruh sağlığına zarar verdiği, platformların kasıtlı olarak bağımlılık yaratacak şekilde tasarlandığı ve güvenlik önlemlerinin ihmal edildiği suçlamalarıyla ABD'de tarihin en büyük ve en kritik davalarından biriyle karşı karşıya.
ABD'DE META DAVASI BAŞLADI
ABD'de 29 eyaletin başsavcısı tarafından açılan dava, California, Oakland'da görülmeye başlandı. Davada, aralarında sosyal medya kullanımı yüzünden çocuklarını kaybettiklerini belirten ailelerin de bulunduğu pek çok mağdur yer alıyor.
ÇOCUKLARI BAĞIMLI HALE GETİRİYOR
Meta, iş modeli gereği çocukları ve gençleri Facebook ile Instagram'a kasıtlı olarak bağımlı hale getirmekle, algoritmalar aracılığıyla onları zararlı içeriklere maruz bırakmakla ve bu zararları bilmesine rağmen kamuoyundan gizlemekle suçlanıyor.
KAYBEDERSE 1,4 TRİLYON DOLAR ÖDEYECEK
Davacılar, Meta'dan devasa tazminatlar talep ediyor. Şirketin kendi hesaplamalarına göre, davanın aleyhe sonuçlanması durumunda 1,4 trilyon dolara varan astronomik cezalarla karşılaşabileceği, eyalet yetkililerinin ise bu miktarın 200 milyar dolar civarında olmasını öngördüğü belirtiliyor.
Savcılar ve aileler sadece para cezası değil, aynı zamanda Facebook ve Instagram'ın işleyiş biçimini tamamen değiştirecek yasal düzenlemeler ve kısıtlamalar talep ediyor.
ESKİ ÇALIŞANLAR DA TANIKLIK YAPTI
Dava sürecinde Meta'nın eski güvenlik mühendisleri gibi isimler tanıklık yaparak, şirketin çocuk güvenliğinden ziyade finansal çıkarları ve büyümeyi önceliklendirdiğini, güvenlik açıklarını bildikleri halde hızlı hareket etme mantığıyla ("hızlı hareket et ve işleri boz") önlem almadıklarını öne sürdü.
Ağustos 2026'nın başında New Mexico mahkemesi, Meta'nın "kamuya zarar" oluşturduğu ve çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle şirketi 567 milyon dolar ödemeye mahkum etmişti.
META YALANLIYOR
Meta suçlamaları reddediyor. Genç kullanıcıların korunması için ebeveyn denetimleri ve "genç hesapları" gibi önemli adımlar attıklarını savunan şirket avukatları, ergenlerin ruh hali ile sosyal medya kullanımı arasındaki bağın net olmadığını, platformları tehlikeli hale getirmek istemediklerini belirtiyor.
Emsal teşkil edecek
Bu davanın sonucunun yalnızca Meta'nın (Instagram ve Facebook) işleyişini kökten değiştirmekle kalmayıp, TikTok, YouTube ve Snapchat gibi diğer sosyal medya devleri için de küresel ölçekte emsal teşkil etmesi bekleniyor.
INSTAGRAM CEO'SU HALA REDDEDİYOR
Instagram CEO'su Adam Mosseri, ABD'de 29 eyaletin Meta'ya karşı açtığı davada şirketinin kamuoyundan olumsuz bilgileri sakladığı yönündeki iddiaları reddetti.
The Guardian'ın haberine göre Mosseri, California eyaletindeki federal mahkemede görülen davada ifade verdi.
Meta'nın ürünlerini gençlerde bağımlılık yaratacak şekilde tasarladığı ve bunun anksiyete, depresyon ve intihar dahil ruh sağlığı sorunlarına yol açtığı iddialarının ele alındığı davada Mosseri, şirketin olumsuz bilgileri kamuoyundan sakladığı yönündeki suçlamalara ilişkin soruları yanıtladı.
Mosseri, söz konusu iddiaları reddederek "Ekibimi herhangi bir şeyi saklamaya teşvik etmeye çalışmıyorum." ifadesini kullandı.
Instagram'ın gençlere yönelik güvenlik özelliklerinin kullanım oranlarının düşük olduğuna ilişkin verilerin neden kamuoyuyla paylaşılmadığı sorusunu cevaplayan Mosseri, bu soruya "Her bir istatistiği yayımlamıyoruz." şeklinde yanıt verdi.
ABD'de "çocukların ruh sağlığına zarar verdiği" suçlamasıyla Meta'ya karşı açılan dava sürerken, şirketin eski bir çalışanı, Meta'nın çocuk güvenliğinden ziyade finansal çıkarları önceliklendirdiği iddiasında bulunmuştu.