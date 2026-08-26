Algoritma gençleri ölüme sürükledi!: Sosyal medyada beğeni bağımlılığı otoyolları kan gölüne çevirdi

TikTok gibi teknoloji devlerinin parlamento davetlerini reddederek sorumluluktan kaçması bardağı taşırırken, İngiltere ve Avrupa Birliği hükümetleri harekete geçti. (Fotoğraf: PA)

Olayda görevleri başındaki polis memurları Matthew Blades ile Tom Clough can verirken, araçtaki yaşları 17 ile 23 arasında değişen 5 genç hayatını kaybetti .

İngiltere'nin Middlesbrough ilçesinde 22 Agustos'ta yaşanan A66 faciası, tehlikenin boyutlarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Çevrimiçi Güvenlik Yasası ile Dijital Hizmetler Yasası kapsamında, tehlikeli içerikleri teşvik eden platformların cinayetlerin sivil ortağı sayılarak küresel cirolarının yüzde 10’una varan milyarlarca dolarlık cezalarla karşı karşıya kalacağı vurgulandı. (Fotoğraf: PA)

Sosyal medya şirketlerinin algoritmalarının tehlikeli sürüş videolarını yaymak üzere tasarlandığını belirten Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı Luke Pollard, " Bu içerikler izlenme aldıkça kullanıcılara finansal teşvikler sağlanıyor. Kendi kendilerini denetleme iddiaları çökmüştür ." ifadelerini kullandı.

TikTok'un tavrını eleştiren Komite Başkanı Alan Kelly, " Bu ret kararı, İrlanda halkının yüzüne indirilmiş bir tokattır ." diye konuştu.

Tehlikeli sürüşün sosyal medyada eğlence için yüceltilmesine tepki gösteren Başbakan Andy Burnham, " Bu durum tamamen utanç verici ve kınanası." dedi.

TikTok , yaşanan ölümlerin ardından İrlanda Parlamento Medya Komitesi'nin platformun çocuk güvenliği politikalarını açıklamak üzere yaptığı daveti polis soruşturmasını bahane ederek reddetti.

Tehlikeli sürüş alışkanlığının sosyal medya algoritmalarıyla ödüllendirildiğini aktaran eski emniyet mensupları, " Polis tarafından kovalanmak, içerik üreticileri için pastanın üzerindeki krema haline geldi ." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşananları hibrit davranış olarak tanımlayan Doğu Londra Üniversitesi Adli Siber Psikoloji Profesörü Mary Aiken , " Gençler aracı sürerken eş zamanlı olarak içerik kaydedip canlı yayın açıyor. Bir ayakları fiziksel dünyada, diğer ayakları sanal dünyada bulunuyor ." dedi.

Sosyal medyanın tehlikeli davranışları nasıl körüklediği siber psikoloji uzmanları tarafından mercek altına alındı.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformların, bağımsız denetleyici Ofcom tarafından 18 milyon sterline veya küresel yıllık cirolarının yüzde 10'una kadar para cezasına çarptırılabileceği duyuruldu. AB Digital Services Act kapsamında azami para cezası ise global yıllık cironun yüzde 6'sı oranında..

YASAĞA KADAR YOLU VAR

ALGORİTMALAR CİNAYETLERİN SİVİL ORTAĞI

Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası, çocukları hedef alan tehlikeli davranışlara yönlendirebilecek algoritmik içerik promosyonlarını kesinlikle yasakladı.

TikTok gibi aylık 45 milyondan fazla kullanıcısı olan Çok Büyük Çevrimiçi Platformların, sundukları ürünlerin çocukların fiziki sağlığı üzerindeki olumsuz tesirlerini yılda en az bir kez değerlendirmek zorunda olduğu hatırlatıldı.

Yasa dışı içerikleri kaldırmayan platformlara küresel yıllık cirolarının yüzde 6'sına kadar doğrudan idari para cezaları öngörüldü.

Hükümetler artık platformları sadece içerik taşıyıcısı olarak görmüyor. Kanunlarla platformlar bu cinayetlerin doğrudan sivil ortağı ilan ediliyor.