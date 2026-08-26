Mobilin Akbanklısı dondurma makinesi çekilişi: Asil ve yedek talihliler
Mobilin Akbanklısı kampanyası kapsamında düzenlenen Ninja CREAMi Deluxe 10-in-1 Dondurma ve Frozen Makinesi çekilişinin sonuçları belli oldu. 20 Ağustos 2026 tarihinde yapılan çekilişe 2 milyon 877 bin 638 katılım gerçekleşti.
MPİ'nin 15.05.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-90805 sayılı izniyle düzenlenen Mobilin Akbanklısı kampanyasında Ninja CREAMi Deluxe 10-in-1 Dondurma ve Frozen Makinesi kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlilerin 10 Eylül 2026'ya, yedek talihlilerin ise 25 Eylül 2026'ya kadar gerekli belgelerle başvuru yapmaları gerekiyor.
Ninja CREAMi Deluxe 10-in-1 Dondurma ve Frozen Makinesi
ASİL TALİHLİLER
|Sıra
|Ad Soyad
|Şehir
|1
|MUHAMMED ALİ KEMAL ÖZTAŞ
|ŞANLIURFA
|2
|UĞURCAN GÖRECİ
|İSTANBUL
|3
|ADNAN KAYAR
|ANKARA
|4
|ÖMER AKYOL
|ANKARA
|5
|YUSUF YILDIZ
|İSTANBUL
|6
|ÖMER FARUK İPEKÇİ
|ADANA
|7
|YETİŞ ARMAĞAN
|İSTANBUL
|8
|NİLÜFER SÜMER DURSUN
|İSTANBUL
|9
|ERCAN ÖZGÜNER
|ADANA
|10
|İKRAM ÖZTÜRK
|İSTANBUL
|11
|NAMIK KEMAL YANBAK
|ANKARA
|12
|ÖMER FARUK KAYA
|AĞRI
|13
|HULKİYE BİRDAL
|İSTANBUL
|14
|UĞUR ATABAY
|ANKARA
|15
|TÜLAY DENİZ
|ANTALYA
|16
|ALİ BURAK GÜNDÜZ
|İSTANBUL
|17
|SERAP KARA
|ANKARA
|18
|ERKAN ARIKAN
|İSTANBUL
|19
|ŞAFİİ YİĞİTTEKİN
|ADANA
|20
|ERDEM GEBEN
|İSTANBUL
|21
|MUSTAFA FIRAT
|MALATYA
|22
|SERKAN ÇAKMAK
|ANKARA
|23
|BEKİM SADIKAY
|İSTANBUL
|24
|SEDA GÖYLÜSÜN
|İZMİR
|25
|ABDULLAH YILDIZ
|TRABZON
|26
|FERDİ BAŞERLİ
|YALOVA
|27
|YUNUS KORKMAZ
|MANİSA
|28
|ÖNDER MULA
|İSTANBUL
|29
|SİNEM KÖKRAF
|GAZİANTEP
|30
|İHSAN KARABUDAK
|AYDIN
Ninja CREAMi Deluxe 10-in-1 Dondurma ve Frozen Makinesi
YEDEK TALİHLİLER
|Sıra
|Ad Soyad
|Şehir
|1
|FIRAT KARAHAN
|DİYARBAKIR
|2
|UMUT ÇALIŞ
|İZMİR
|3
|EDA VATANSEVER
|BURSA
|4
|BÜLENT KAYA
|İSTANBUL
|5
|MELİS ÖZDEMİR
|İSTANBUL
|6
|BURAK ÖĞÜT
|AYDIN
|7
|ÇİÇEK EGİN
|İZMİR
|8
|CEYHUN HİL
|ÇANAKKALE
|9
|YILMAZ EROĞLU
|İSTANBUL
|10
|EMRE ERCAN
|BALIKESİR
|11
|ÇAĞLA GÜL
|SAMSUN
|12
|ÜMÜT ALTUĞ
|DENİZLİ
|13
|YAKUP ERDOĞAN
|ANKARA
|14
|OĞUZHAN YAZICI
|İSTANBUL
|15
|HALİT KABİLAY
|ADANA
|16
|ABDURRAHMAN KATAN
|BATMAN
|17
|HÜLYA GÜL
|İSTANBUL
|18
|YILDIRAY EKMEKCİ
|KARABÜK
|19
|KADRİYE UYMAZ
|ŞANLIURFA
|20
|MERT UÇAK
|KIRKLARELİ
|21
|İKBAL ÇEBİ
|SAMSUN
|22
|CİHAN AYBACI MERT
|MERSİN
|23
|MEHMET ATUĞ
|ANKARA
|24
|MUSTAFA ÜNAL
|ADANA
|25
|BARIŞ ARAS
|İSTANBUL
|26
|MERVE BOYBEK
|ADANA
|27
|SAMET AKTAŞ
|İSTANBUL
|28
|YASEMİN TAŞ
|MUŞ
|29
|AYDIN YÖRÜK
|BOLU
|30
|AYNUR ŞAHİN
|İSTANBUL
Bu kampanya MPİ'nin 15.05.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-90805 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 20.08.2026 tarihinde yapılan çekilişe 2.877.638 katılım gerçekleşmiştir.
İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 10.09.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin ise 25.09.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0 (212) 217 41 21 no.lu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4-A Beyoğlu/İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Akbank Türk A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir.
İkramiye son kullanım tarihi 31.10.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir.
Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
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