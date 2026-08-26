Mobilin Akbanklısı dondurma makinesi çekilişi: Asil ve yedek talihliler

MPİ'nin 15.05.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-90805 sayılı izniyle düzenlenen Mobilin Akbanklısı kampanyasında Ninja CREAMi Deluxe 10-in-1 Dondurma ve Frozen Makinesi kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlilerin 10 Eylül 2026'ya, yedek talihlilerin ise 25 Eylül 2026'ya kadar gerekli belgelerle başvuru yapmaları gerekiyor.

Ninja CREAMi Deluxe 10-in-1 Dondurma ve Frozen Makinesi

ASİL TALİHLİLER

Sıra Ad Soyad Şehir 1 MUHAMMED ALİ KEMAL ÖZTAŞ ŞANLIURFA 2 UĞURCAN GÖRECİ İSTANBUL 3 ADNAN KAYAR ANKARA 4 ÖMER AKYOL ANKARA 5 YUSUF YILDIZ İSTANBUL 6 ÖMER FARUK İPEKÇİ ADANA 7 YETİŞ ARMAĞAN İSTANBUL 8 NİLÜFER SÜMER DURSUN İSTANBUL 9 ERCAN ÖZGÜNER ADANA 10 İKRAM ÖZTÜRK İSTANBUL 11 NAMIK KEMAL YANBAK ANKARA 12 ÖMER FARUK KAYA AĞRI 13 HULKİYE BİRDAL İSTANBUL 14 UĞUR ATABAY ANKARA 15 TÜLAY DENİZ ANTALYA 16 ALİ BURAK GÜNDÜZ İSTANBUL 17 SERAP KARA ANKARA 18 ERKAN ARIKAN İSTANBUL 19 ŞAFİİ YİĞİTTEKİN ADANA 20 ERDEM GEBEN İSTANBUL 21 MUSTAFA FIRAT MALATYA 22 SERKAN ÇAKMAK ANKARA 23 BEKİM SADIKAY İSTANBUL 24 SEDA GÖYLÜSÜN İZMİR 25 ABDULLAH YILDIZ TRABZON 26 FERDİ BAŞERLİ YALOVA 27 YUNUS KORKMAZ MANİSA 28 ÖNDER MULA İSTANBUL 29 SİNEM KÖKRAF GAZİANTEP 30 İHSAN KARABUDAK AYDIN

Ninja CREAMi Deluxe 10-in-1 Dondurma ve Frozen Makinesi



YEDEK TALİHLİLER

Sıra Ad Soyad Şehir 1 FIRAT KARAHAN DİYARBAKIR 2 UMUT ÇALIŞ İZMİR 3 EDA VATANSEVER BURSA 4 BÜLENT KAYA İSTANBUL 5 MELİS ÖZDEMİR İSTANBUL 6 BURAK ÖĞÜT AYDIN 7 ÇİÇEK EGİN İZMİR 8 CEYHUN HİL ÇANAKKALE 9 YILMAZ EROĞLU İSTANBUL 10 EMRE ERCAN BALIKESİR 11 ÇAĞLA GÜL SAMSUN 12 ÜMÜT ALTUĞ DENİZLİ 13 YAKUP ERDOĞAN ANKARA 14 OĞUZHAN YAZICI İSTANBUL 15 HALİT KABİLAY ADANA 16 ABDURRAHMAN KATAN BATMAN 17 HÜLYA GÜL İSTANBUL 18 YILDIRAY EKMEKCİ KARABÜK 19 KADRİYE UYMAZ ŞANLIURFA 20 MERT UÇAK KIRKLARELİ 21 İKBAL ÇEBİ SAMSUN 22 CİHAN AYBACI MERT MERSİN 23 MEHMET ATUĞ ANKARA 24 MUSTAFA ÜNAL ADANA 25 BARIŞ ARAS İSTANBUL 26 MERVE BOYBEK ADANA 27 SAMET AKTAŞ İSTANBUL 28 YASEMİN TAŞ MUŞ 29 AYDIN YÖRÜK BOLU 30 AYNUR ŞAHİN İSTANBUL

Bu kampanya MPİ'nin 15.05.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-90805 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 20.08.2026 tarihinde yapılan çekilişe 2.877.638 katılım gerçekleşmiştir.

İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 10.09.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin ise 25.09.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0 (212) 217 41 21 no.lu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4-A Beyoğlu/İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Akbank Türk A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir.

İkramiye son kullanım tarihi 31.10.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir.

Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.