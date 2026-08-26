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Mobilin Akbanklısı dondurma makinesi çekilişi: Asil ve yedek talihliler

Mobilin Akbanklısı kampanyası kapsamında düzenlenen Ninja CREAMi Deluxe 10-in-1 Dondurma ve Frozen Makinesi çekilişinin sonuçları belli oldu. 20 Ağustos 2026 tarihinde yapılan çekilişe 2 milyon 877 bin 638 katılım gerçekleşti.

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Mobilin Akbanklısı dondurma makinesi çekilişi: Asil ve yedek talihliler

MPİ'nin 15.05.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-90805 sayılı izniyle düzenlenen Mobilin Akbanklısı kampanyasında Ninja CREAMi Deluxe 10-in-1 Dondurma ve Frozen Makinesi kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlilerin 10 Eylül 2026'ya, yedek talihlilerin ise 25 Eylül 2026'ya kadar gerekli belgelerle başvuru yapmaları gerekiyor.

Ninja CREAMi Deluxe 10-in-1 Dondurma ve Frozen Makinesi

ASİL TALİHLİLER

SıraAd SoyadŞehir
1MUHAMMED ALİ KEMAL ÖZTAŞŞANLIURFA
2UĞURCAN GÖRECİİSTANBUL
3ADNAN KAYARANKARA
4ÖMER AKYOLANKARA
5YUSUF YILDIZİSTANBUL
6ÖMER FARUK İPEKÇİADANA
7YETİŞ ARMAĞANİSTANBUL
8NİLÜFER SÜMER DURSUNİSTANBUL
9ERCAN ÖZGÜNERADANA
10İKRAM ÖZTÜRKİSTANBUL
11NAMIK KEMAL YANBAKANKARA
12ÖMER FARUK KAYAAĞRI
13HULKİYE BİRDALİSTANBUL
14UĞUR ATABAYANKARA
15TÜLAY DENİZANTALYA
16ALİ BURAK GÜNDÜZİSTANBUL
17SERAP KARAANKARA
18ERKAN ARIKANİSTANBUL
19ŞAFİİ YİĞİTTEKİNADANA
20ERDEM GEBENİSTANBUL
21MUSTAFA FIRATMALATYA
22SERKAN ÇAKMAKANKARA
23BEKİM SADIKAYİSTANBUL
24SEDA GÖYLÜSÜNİZMİR
25ABDULLAH YILDIZTRABZON
26FERDİ BAŞERLİYALOVA
27YUNUS KORKMAZMANİSA
28ÖNDER MULAİSTANBUL
29SİNEM KÖKRAFGAZİANTEP
30İHSAN KARABUDAKAYDIN

Ninja CREAMi Deluxe 10-in-1 Dondurma ve Frozen Makinesi


YEDEK TALİHLİLER

SıraAd SoyadŞehir
1FIRAT KARAHANDİYARBAKIR
2UMUT ÇALIŞİZMİR
3EDA VATANSEVERBURSA
4BÜLENT KAYAİSTANBUL
5MELİS ÖZDEMİRİSTANBUL
6BURAK ÖĞÜTAYDIN
7ÇİÇEK EGİNİZMİR
8CEYHUN HİLÇANAKKALE
9YILMAZ EROĞLUİSTANBUL
10EMRE ERCANBALIKESİR
11ÇAĞLA GÜLSAMSUN
12ÜMÜT ALTUĞDENİZLİ
13YAKUP ERDOĞANANKARA
14OĞUZHAN YAZICIİSTANBUL
15HALİT KABİLAYADANA
16ABDURRAHMAN KATANBATMAN
17HÜLYA GÜLİSTANBUL
18YILDIRAY EKMEKCİKARABÜK
19KADRİYE UYMAZŞANLIURFA
20MERT UÇAKKIRKLARELİ
21İKBAL ÇEBİSAMSUN
22CİHAN AYBACI MERTMERSİN
23MEHMET ATUĞANKARA
24MUSTAFA ÜNALADANA
25BARIŞ ARASİSTANBUL
26MERVE BOYBEKADANA
27SAMET AKTAŞİSTANBUL
28YASEMİN TAŞMUŞ
29AYDIN YÖRÜKBOLU
30AYNUR ŞAHİNİSTANBUL

Bu kampanya MPİ'nin 15.05.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-90805 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 20.08.2026 tarihinde yapılan çekilişe 2.877.638 katılım gerçekleşmiştir.

İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 10.09.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin ise 25.09.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0 (212) 217 41 21 no.lu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4-A Beyoğlu/İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Akbank Türk A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir.

İkramiye son kullanım tarihi 31.10.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir.

Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

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