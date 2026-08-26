SDG'yi fesih yoluna sokan devlet aklı! Türkiye adım attı bölge kazandı: Kıblesini İsrail'e çevirenler kaybetti
Ankara'nın "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" politikasının bir sonucu olarak PKK'dan sonra SDG(YPG) fesih kararı aldı. Böylelikle İsrail'in bölge üzerindeki Arz-ı Mev'ud emelleri boşa çıktı. "Teröristan" planı da çöktü. Terörsüz bölgenin yeşermesiyle Başkan Erdoğan'ın 2025'te Malazgirt'te çizdiği çerçeve de hayata geçmiş oldu. Erdoğan, "Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak" demişti. Bugün kazanan Türk-Kürt-Arap oldu. Kıblesini İsrail'e çevirenler ise kaybetti.
Terörsüz Türkiye süreci, bölgede domino etkisi yaptı.
Kandil'in boşaltılmasına dönük hazırlıklar sürerken, çerçeve yasanın TBMM'den geçmesiyle eş güdümlü olarak Suriye'deki entegrasyon süreci tamamlandı.
YPG VE YPJ ŞAM'A TESLİM OLDU: ABDİ'DEN "FESİH" DUYURUSU
Sürece müteakip PKK/KCK'nın Suriye kanadı SDG (YPG) feshedip Şam'daki otoriteye teslim olmak zorunda kaldı. "Mazlum Abdi" kod adlı elebaşı Ferhat Abdi Şahin "Bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz" dedi. Örgütün kadınlardan oluşan kolu YPJ için de formül bulundu. YPJ'nin Suriye İçişleri Bakanlığına entegre olacağı bildirildi.
PYD DE LAĞVOLUYOR
Sadece SDG değil, PYD'nin de kendini feshedip değişime gitmesi bekleniyor. Bahse konu yapının yeni bir siyasi parti kurup, tek çatı altında birleşerek varlık sürdüreceği söyleniyor.
ŞAM'DA "BİRLİK" HAVASI
Suriye'de SDG'nin feshedilmesi ve unsurlarının devletin askeri ve sivil kurumlarına entegre edilmesi kararı, Şam yönetimi tarafından "ulusal birlik ve toprak bütünlüğü" yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi. Suriyeli bakanlar, kararın istikrar, güvenlik ve yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacağını vurguladı.
BAŞKAN ERDOĞAN: BÖLGEMİZDE TARİH YENİDEN YAZILIYOR
SDG'nin feshedilmesi sonrası Başkan Erdoğan, İsrail'e mesajı kitabın ortasından verdi. Erdoğan, "Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın: Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez" dedi.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE, İSRAİL'İN PLANLARINI ÇÖKERTTİ
Gelinen bu noktada Türkiye, yeni Sykes-Picot düzenini, Balfour'daki sinsi planları 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle bozmuş oldu. Terörsüz bölgenin yeşermesiyle İsrail'in bölge üzerindeki Arz-ı Mev'ud emelleri de boşa çıktı. Tel Aviv'in masasındaki Davut Koridoru planı Ankara eliyle çöktü.
BAŞKAN ERDOĞAN ÇERÇEVEYİ MALAZGİRT'TE ÇİZDİ
Nitekim Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Ağustos 2025'te, Malazgirt'te yaptığı tarihi uyarı bölgenin kaderini şekillendirdi.
O dönem "Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir" diyen Erdoğan, "Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak" sözleriyle çerçeveyi belirlemişti. Başkan Erdoğan, "Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz. Kıblesini şaşıranlar kaybedecektir" uyarısında bulunmuştu.
ANKARA VE ŞAM KAZANDI, İSRAİL KAYBETTİ
Bugün, yönünü Ankara ve Şam'a çevirenler kazanırken, kıblesini İsrail'e çeviren ayrılıkçı yapılar kaybetti.
BAŞKAN ERDOĞAN: SAVAŞTAN ÇEKİNMEYİZ
"Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" hedefinin İsrail'in sinsi planlarını bozduğu aşikar. Ankara'nın tutumu ise kararlı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye üzerinden Türkiye'nin sabrını sınayan İsrail'e mesajı kitabın ortasından verdi. Netanyahu'yu açık bir dille uyardı. Erdoğan, Katar merkezli Al Jazeera'da "Türkiye'ye savaş için saldıracak olanlar olursa biz bu savaştan çekinmeyiz, kaçmayız. Bunu da çok açık ve net bir şekilde söylüyorum" dedi.