SDG'yi fesih yoluna sokan devlet aklı! Türkiye adım attı bölge kazandı: Kıblesini İsrail'e çevirenler kaybetti





YPG VE YPJ ŞAM'A TESLİM OLDU: ABDİ'DEN "FESİH" DUYURUSU



Sürece müteakip PKK/KCK'nın Suriye kanadı SDG (YPG) feshedip Şam'daki otoriteye teslim olmak zorunda kaldı. "Mazlum Abdi" kod adlı elebaşı Ferhat Abdi Şahin "Bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz" dedi. Örgütün kadınlardan oluşan kolu YPJ için de formül bulundu. YPJ'nin Suriye İçişleri Bakanlığına entegre olacağı bildirildi.



PYD DE LAĞVOLUYOR



Sadece SDG değil, PYD'nin de kendini feshedip değişime gitmesi bekleniyor. Bahse konu yapının yeni bir siyasi parti kurup, tek çatı altında birleşerek varlık sürdüreceği söyleniyor.