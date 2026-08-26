Önce Terörsüz Türkiye sonra Suriye! Başkan Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri gündemde: Bedeli ne olursa olsun!

"BEDELİ NE OLURSA OLSUN!"

Erdoğan, aynı gün resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör koridoru planlarına karşı Türkiye'nin net tutumunu şu sözlerle ilan etmişti:

"Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

Erdoğan'ın 26 Haziran 2015'te yaptığı paylaşım

Gelinen noktada, 11 yıl önce Haliç'ten verilen bu mesajın ve sahada uygulanan kesintisiz stratejinin, bölgedeki tüm gayrimeşru yapıların tasfiyesiyle sonuçlandığı değerlendiriliyor.

Başkan Erdoğan'ın 11 yıl önceki konuşması gerçek oldu!

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