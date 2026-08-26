Önce Terörsüz Türkiye sonra Suriye! Başkan Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri gündemde: Bedeli ne olursa olsun!
“Terörsüz Türkiye” sürecinin ardından sınır ötesinde de tarihi bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK’nın ardından Suriye uzantısı SDG/YPG de Şam’da kendini feshetti. Elebaşı Mazlum Abdi’nin "bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz" sözleriyle duyurduğu fesih kararı, Türkiye'yi de hedef alan terör koridoru planlarını tamamen çökertti. Yaşanan gelişme, Başkan Erdoğan’ın 26 Haziran 2015’teki "Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" kararlılığını yeniden gündeme getirdi.
Türkiye'nin terörle mücadele tarihinde dönüm noktası olarak kaydedilen "Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik aşamalar geride kalırken, Suriye sahasında da tarihi gelişmeler yaşandı. PKK'nın silah bırakma kararı ve TBMM'de kabul edilen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" ile başlayan tasfiye süreci, sınırın diğer tarafına taşındı. Suriye'deki rejim değişikliğinin ardından Şam yönetimiyle entegrasyon sağlayan terör örgütü SDG/YPG, varlığına son verdiğini ilan etti.
ŞAM'DAKİ HALK SARAYI'NDA FESİH İLANI
25 Ağustos 2026 tarihinde Şam'daki Halk Sarayı'nda kameraların karşısına geçen elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, terör örgütü SDG/YPG'nin "bağımsız bir askeri güç olarak misyonunun sona erdiğini" duyurdu.
Yapının Suriye ordusu bünyesine katıldığını aktaran Abdi, "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılan anlaşmanın ardından güçlerimizin Suriye ordusunun tugayları bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, bugün büyük bir sorumlulukla bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu adım, Türkiye'nin güney sınırında paralel bir yapı kurulmasını engelleme hedefine ulaştığını gösteren somut bir tablo olarak kayıtlara geçti.
ERDOĞAN'IN 2015'TEKİ SÖZLERİ HAFIZALARDA YENİDEN CANLANDI
Terörsüz Türkiye sürecinin ardından Suriye sahasında yaşanan bu fesih gelişmesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015 yılında yaptığı tarihi uyarıyı ve takındığı tavrı yeniden gündeme getirdi.
Erdoğan, 26 Haziran 2015 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türk Kızılayı Madalya Programı ve İftar Gecesi'nde yaptığı konuşmada, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere dikkat çekerek Türkiye'nin sınır hattında hiçbir emrivakiye göz yumulmayacağını vurgulamıştı.
"BEDELİ NE OLURSA OLSUN!"
Erdoğan, aynı gün resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör koridoru planlarına karşı Türkiye'nin net tutumunu şu sözlerle ilan etmişti:
"Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz."
Gelinen noktada, 11 yıl önce Haliç'ten verilen bu mesajın ve sahada uygulanan kesintisiz stratejinin, bölgedeki tüm gayrimeşru yapıların tasfiyesiyle sonuçlandığı değerlendiriliyor.