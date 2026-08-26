Hızlı adım atılmalı

HIZLI ADIM ATILMALI

Deprem Güçlendirme Derneği Kurucu Başkanı Sinan Türkkan, riskli yapı tespitinin kesinleşmesinin ardından kat maliklerine 60 + 30 gün zaman verildiğini belirterek, "Bu sürede binaya ne yapılacağına karar verilmeli. Yıkıp yeniden yapma, kat karşılığı verme, müteahhit seçme gibi kararlar kat maliklerinin yüzde 50 + 1 onayıyla alınabilir. Bu aşamada binada güçlendirme yapma kararı da alınabilir. Bunun için yüzde 80 çoğunluk aranmaktadır. Bu zaman içinde bina sahipleri karar alamazlarsa veya yeterli çoğunluk sağlanamıyorsa belediye binanın doğal gaz, elektrik ve su bağlantısını kesmektedir. Bu duruma düşmemek için riskli yapı kararı alınmışsa hızlı karar verilmeli." ifadelerinde bulundu.

GÜÇLENDİRME DE YAPILABİLİR

Yapının teknik açıdan güçlendirmeye elverişli olması ve ilgili mevzuattaki şartların sağlanması hâlinde güçlendirme seçeneği değerlendirilebiliyor.

Bunun mümkün olup olmadığı, teknik incelemeler ve gerekli proje, ruhsat süreçleri sonucunda belirleniyor.

BUNLARA DİKKAT!

Uzmanlar, vatandaşların riskli yapı tespitinde mutlaka Bakanlık tarafından lisanslandırılmış kuruluşlarla çalışmasını, rapor ve tebligatları dikkatle takip etmesini ve özellikle 15 günlük itiraz süresini kaçırmamasını öneriyor.

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