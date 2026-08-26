Okullarda yeni dönem başlıyor! Telefon çantada kalacak: Yapay zeka derslere girecek

2026-2027 eğitim-öğretim yılı için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci 14 Eylül Pazartesi günü sıralarına dönecek. Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni eğitim yılı için belirlediği uygulamalar, öğrencinin sabah okul kapısından girdiği andan son zilin çalmasına kadar günlük hayatına da yansıyacak. Yeni eğitim yılının teması "Maarifin Kalbinde Oyun" olacak. Okullarda yaşa uygun oyun etkinliklerine yer verilecek, geleneksel çocuk oyunlarının eğitim sürecinde daha fazla kullanılması teşvik edilecek. Peki, ilk zilden son zile öğrencileri nasıl bir okul günü bekliyor? İşte tüm detaylar... SABAH: ÖNCE HAREKET SONRA DERS Öğrenci okul kapısından girdi. Ancak bazı okullarda gün doğrudan dersle başlamayacak. Fiziksel aktivite için uygun imkânı bulunan okullarda ilk dersten önce kısa süreli kültürfizik hareketleri yapılabilecek. Hareket yalnızca sabahla da sınırlı değil. Ortaokul ve liselerde "Fiziksel Uygunluk Karnesi" kapsamında öğrencilerin fiziksel gelişimleri yılda 2 kez ölçülecek ve sonuçlar e-Okul'a işlenecek. Böylece öğrencinin akademik başarısının yanında fiziksel gelişimi de okul tarafından takip edilecek.

2026-2027 eğitim-öğretim yılı için geri sayım başladı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)SINIF: TELEFON ÇANTADA KALACAK Zil çaldı, sıra derse geldi. Öğrencilerin sınıfta cep telefonu bulundurmamasına yönelik uygulama bu yıl da devam edecek. Öğretmenlerin de ders sırasında cep telefonu kullanmamaları konusunda gerekli tedbirler alınacak. Ödev ve bilgilendirmelerde bakanlığın belirlediği dijital platformların kullanılması esas olacak. Ancak dijital dünyaya ilişkin uygulamalar yasakla sınırlı kalmayacak. "Duygu-Değer Temelli Dijital Esenlik Projesi" kapsamında hazırlanan eğitim içerikleri okullarda kullanılacak. Öğrencilere çevrim içi haklardan dijital mahremiyete, siber güvenlikten dijital etiğe kadar pek çok konuda farkındalık kazandırılacak. Projenin odağında duygu farkındalığı, sınırlar, dijital mahremiyet, siber zorbalık ve güvenlik ile öğrencinin kendi dijital etik kurallarını oluşturması bulunuyor. DERS: YAPAY ZEKÂDAN AFET BİLİNCİNE Kitaplar açıldığında öğrencileri değişen içerikler karşılayacak. Yapay zekâ uygulamaları, robotik kodlama, dijital sanatlar, düşünme eğitimi, temel yaşam becerileri, afet bilinci, görgü kuralları ve nezaketin de aralarında bulunduğu 16 seçmeli dersin yeni programları kademeli uygulanacak. Çevre eğitimi ve iklim değişikliği, hukuk ve adalet, medya okuryazarlığı ile matematik ve bilim uygulamalarının da bulunduğu 10 ders ise yeni programlarıyla okutulacak. Yenilenen EBA'nın yanı sıra MEBİ, OGM Materyal ve yapay zekâ destekli yabancı dil öğrenme platformu DİLİM de öğrencilerin dijital eğitim araçları arasında olacak.