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Martinelli hamlesi: Galatasaray, Fluminense'de oynayan Brezilyalı yıldızı yakın takibe aldı

Galatasaray’dan iki yetkili, devre arası orta alana takviye yapmak için Fluminense formasını giyen Martinelli’yi 3 maçta izleyip teknik heyete raporladı. 21 yaşındaki futbolcuyla ilgili ara transferde hamle yapılabileceği vurgulandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024
Martinelli hamlesi: Galatasaray, Fluminense’de oynayan Brezilyalı yıldızı yakın takibe aldı

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Yaz transfer döneminin sonunda orta alana takviye yapmak için çok büyük bir uğraş veren Galatasaray beklenen hamleyi gerçekleştirememişti. Artık planlarını ara transfer dönemi için yapan Sarı-Kırmızılılar'dan sürpriz bir hamle geldi.

GENÇ OYUNCULARA HÜCUM!
Bu sezon genellikle genç oyuncular üzerine yoğunlaşan yönetimin, Fluminense formasını giyen Matheus Martinelli Lima'yı yakın takibe aldığı öğrenildi. Scout ekibinden iki yetkilinin, yaklaşık 1 yıldır gözlem altında tutulan 21 yaşındaki Brezilyalı yıldızı canlı olarak izlediği belirlendi. Martinelli'nin 3 maçının takip edildiği ve genç futbolcuyla alakalı geniş bir raporun teknik heyete sunulduğu ifade edildi. Orta alanda 6 ve 8 numara pozisyonlarının yanı sıra stoper bölgesinde de forma giyebilen Martinelli'nin 2026 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Fluminense altyapısından çıkan Brezilyalı yıldızla ilgili devre arasında ya da sezon sonunda girişim olabileceği gelen bilgiler arasında.

3494 DAKİKA SAHADA KALDI
Bu sezon 44 maçta 3494 dakika forma giyerek çok istikrarlı bir görüntü çizen Martinelli 1 de gol kaydetti. Avrupa'da çok sayıda kulübün gözetimi altında olan Sambacı'nın mevcut piyasa değeri 9 milyon Euro. Ancak Fluminense'nin daha yüksek rakam isteyebileceği belirtiliyor.

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