Mağdurlar ve itirafçılar konuştu, yandaşlar sustu: İmamoğlu davasında rüşvet dekontları ve çarpıcı itiraflar

Asrın yolsuzluk davası başladığında algı operasyonuna girişen Ekrem İmamoğlu ve korosu, "iddianame boş", "siyasi dava", "hepsi gizli tanık", "kurgu" iddialarıyla rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını gölgelemeye çalıştı. Yeni Partili Özgür Özel ve ekibi de İmamoğlu'nun bu tezlerine destek verirken, davada son günlerde konuşan iş insanları ve sanıkların anlattıkları, koroyu susturdu. İş insanları ve Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer alan isimler, Beylikdüzü, İBB ve iştirakleri üzerinden dönen milyonlarca dolarlık kayıt dışı para trafiğini, rüşvet ve şantaj çarkını mahkemede tek tek ifşa etti. Duruşmada rüşvet dekontları ve ses kayıtlarının ortaya çıkmasıyla, başında Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu rüşvet çarkı bir kez daha belgelenmiş oldu.

SOMUT BELGELERLE KANITLANDI Birçok sanığın savunmasını tamamlamasının ardından devam eden dava sürecinde ortaya atılan iddialar dikkat çekti. Kayıt dışı finansman ile öncelikle kurultayda CHP yönetimini ele geçirmek, ardından cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde ihtiyaç duyulan maddi kaynağı sağlamak olan İmamoğlu, itirafçı beyanlarını iftira olarak nitelendirdi. Duruşmalarda kürsüye çıkanların hiçbirinin gizli tanık olmadığı, aksine İmamoğlu'nun yıllardır tanıdığı yakın arkadaşları, aile dostları ve mesai arkadaşları olduğu ortaya çıktı. Rüşvet veren iş insanlarının ve etkin pişmanlıktan faydalanan isimlerin kürsüye çıkmasıyla, İmamoğlu ve ekibinin şimdiye kadar yapmaya çalıştığı algı çalışması da yıkıldı. Mahkemede sunulan 84,8 milyon liralık dekontlar, HTS kayıtları, ses kayıtları ve itirafçı sanıkların elden para teslimatlarına dair verdikleri detaylı açıklamalar, İBB bünyesinde rüşvet ve kayıt dışı finansman çarkının işlediği iddialarını destekledi. Dava, açık tanıkların mahkeme huzurundaki çarpıcı yüzleşmeleri ve sundukları belgelerle derinleşti.