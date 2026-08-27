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Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Kauno Zalgiris'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına yükselen Beşiktaş'ın kura öncesindeki muhtemel rakipleri netleşti. 4. torbada yer alan siyah-beyazlılar, lig aşamasında her torbadan 2'şer takımla karşılaşacak. Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? İşte tüm detaylar...

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Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'i eleyen Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda lig aşamasında mücadele etme hakkı kazandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda play-off turunun tamamlanmasının ardından kura öncesindeki torbalar da netleşti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak. Kura çekimi 28 Ağustos 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

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8 MAÇ OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında 36 takım mücadele edecek.

Kura sonucunda her takım, 1, 2, 3 ve 4. torbadan 2'şer rakiple eşleşecek. Böylece takımlar lig aşamasında toplam 8 farklı rakiple karşılaşacak.

Beşiktaş da her torbadan 2'şer rakip çekecek. Siyah-beyazlılar, her torbadan belirlenen rakiplerinden biriyle iç sahada, diğeriyle deplasmanda oynayacak.

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DEV RAKİPLER 1. TORBADA

Beşiktaş'ın 1. torbadaki muhtemel rakipleri arasında Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, AC Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiakos, Real Sociedad ve Marsilya bulunuyor.

Siyah-beyazlılar bu torbadaki 9 takımdan 2'siyle lig aşamasında karşı karşıya gelecek.

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1. TORBA

Bayer Leverkusen
Benfica
Juventus
AC Milan
Lyon
AZ Alkmaar
Olympiakos
Real Sociedad
Marsilya

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2. TORBA

Ferencvaros
Viktoria Plzen
Union SG
Dinamo Zagreb
Salzburg
Celtic
Sparta Prag
Rennes
Anderlecht

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3. TORBA

Sturm Graz
Lech Poznan
Crystal Palace
Bournemouth
Sunderland
Celje
Jagiellonia Bialystok
Omonoia
Celta Vigo

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4. TORBA

Hoffenheim
Beşiktaş
Torreense
Hapoel Beer Sheva
NEC Nijmegen
OFI
Lillestrom
Levski Sofia
Ararat-Armenia

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