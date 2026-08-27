Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
Kauno Zalgiris'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına yükselen Beşiktaş'ın kura öncesindeki muhtemel rakipleri netleşti. 4. torbada yer alan siyah-beyazlılar, lig aşamasında her torbadan 2'şer takımla karşılaşacak. Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? İşte tüm detaylar...
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'i eleyen Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda lig aşamasında mücadele etme hakkı kazandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda play-off turunun tamamlanmasının ardından kura öncesindeki torbalar da netleşti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak. Kura çekimi 28 Ağustos 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.
8 MAÇ OYNANACAK
UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında 36 takım mücadele edecek.
Kura sonucunda her takım, 1, 2, 3 ve 4. torbadan 2'şer rakiple eşleşecek. Böylece takımlar lig aşamasında toplam 8 farklı rakiple karşılaşacak.
Beşiktaş da her torbadan 2'şer rakip çekecek. Siyah-beyazlılar, her torbadan belirlenen rakiplerinden biriyle iç sahada, diğeriyle deplasmanda oynayacak.
DEV RAKİPLER 1. TORBADA
Beşiktaş'ın 1. torbadaki muhtemel rakipleri arasında Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, AC Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiakos, Real Sociedad ve Marsilya bulunuyor.
Siyah-beyazlılar bu torbadaki 9 takımdan 2'siyle lig aşamasında karşı karşıya gelecek.
1. TORBA
Bayer Leverkusen
Benfica
Juventus
AC Milan
Lyon
AZ Alkmaar
Olympiakos
Real Sociedad
Marsilya
2. TORBA
Ferencvaros
Viktoria Plzen
Union SG
Dinamo Zagreb
Salzburg
Celtic
Sparta Prag
Rennes
Anderlecht
3. TORBA
Sturm Graz
Lech Poznan
Crystal Palace
Bournemouth
Sunderland
Celje
Jagiellonia Bialystok
Omonoia
Celta Vigo
4. TORBA
Hoffenheim
Beşiktaş
Torreense
Hapoel Beer Sheva
NEC Nijmegen
OFI
Lillestrom
Levski Sofia
Ararat-Armenia