Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'i eleyen Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda lig aşamasında mücadele etme hakkı kazandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda play-off turunun tamamlanmasının ardından kura öncesindeki torbalar da netleşti.

Beşiktaş'ın rakipleri arasında çok sayıda önemli kulüp bulunuyor

8 MAÇ OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında 36 takım mücadele edecek.

Kura sonucunda her takım, 1, 2, 3 ve 4. torbadan 2'şer rakiple eşleşecek. Böylece takımlar lig aşamasında toplam 8 farklı rakiple karşılaşacak.

Beşiktaş da her torbadan 2'şer rakip çekecek. Siyah-beyazlılar, her torbadan belirlenen rakiplerinden biriyle iç sahada, diğeriyle deplasmanda oynayacak.