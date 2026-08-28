Türkiye'nin önde gelen kadın entelektüellerinden Şule Yüksel Şenler'in vefatının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen fikirleri, eserleri ve verdiği mücadele toplumun hafızasındaki yerini koruyor. Özellikle başörtüsü mücadelesinin sembol isimlerinden biri olan Şenler, bu uğurda karşılaştığı pek çok zorluğa rağmen çizgisinden taviz vermedi. Edebiyat alanında kaleme aldığı eserlerle de iz bırakan Şenler, hem kendi dönemindeki kadınları hem de sonraki nesilleri etkiledi.

Şule Yüksel Şenler, vefatının 7. yılında fikirleri ve eserleriyle anılıyor. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.) BÜYÜK BİR MÜCADELE VERDİ Sabah'tan Harun Sekmen'in haberine göre, Aslen Kıbrıs Türkü bir aileden gelen Şule Yüksel Şenler, 29 Mayıs 1938'de Kayseri'de dünyaya geldi. Hayatı boyunca pek çok alanda öncü bir rol üstlenen Şenler, genç yaşlardan itibaren yazarlıkla ilgilendi. İlk köşe yazılarını Kadın gazetesinde "Duyuşlar" başlığı altında yayımladı. Şenler'in hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri 1965 yılında tesettüre girmesi oldu. Bu tarihten sonra yazıları ve konuşmalarıyla başörtüsü meselesinin eğitimli Müslüman kadınların gündemine taşınmasında önemli bir rol üstlendi. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda kaleme aldığı yazılar ve verdiği konferanslarla geniş kitlelere ulaştı.