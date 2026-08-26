Aynı takımla eşleştiler! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve eşi Mesude Özbek kırmızı halıda görüntülendi.

FENERBAHÇE'YE BAŞARILAR DİLEDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu. Özbek, "Galatasaray'ın alışık olduğu zorluklardan... Daha önceki başarımızın üstüne çıkmak için gayret sarf edeceğiz. Bütün takımlara hayırlı olsun. Galatasaray en iyisini yapmak için elinden geleni ortaya koyacak. Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar Türk takımı gelirse, Türkiye'nin marka değeri yükselir. Fenerbahçe de bu sene geldi. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki takımlara da başarılar diliyorum. Onlar da ülke puanı için en iyisini yapacak." dedi.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK HASRETİYLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİRDİ"

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından transfer için konuştu. Çetin, "Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok güzel. yıllar sonra büyük bir başarı gösterdik. Her takım burada güçlü. Aynı bizim gibi... Hayırlısı olsun. Temel hedefimiz var. Sayın Başkan ve camianın tek bir hedefi var; kulübü ayağa kaldırmak. Takım yapılanması belli noktaya geldi ve hala devam ediyor. Asıl olan şampiyonluk hasretinin giderilmesi. Fenerbahçe bu sinerji ile Şampiyonlar Ligi'ne girdi." ifadelerini kullandı.