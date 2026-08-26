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Aynı takımla eşleştiler! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşanıyor. Yıllar sonra iki kulübümüzün mücadele edeceği organizasyonda rakiplerimiz belli oldu. Süper Lig'in iki dev ekibi birbirinden güçlü takımlarla puan savaşı verecek.

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Aynı takımla eşleştiler! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesinin ardından Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yıllar sonra iki takımla temsil edilecek. Sarı-lacivertliler ile turnuvaya doğrudan katılan Galatasaray, 2026-2027 sezonunda Türkiye adına Devler Ligi'nde mücadele edecek. Temsilcilerimizin karşılaşacağı rakipleri kura çekimi sonrası belli oldu.

Video Oynatma İkonu Devler Ligi'nde kura günü!

David Villa Galatasaray'ın rakiplerini belirlediDavid Villa Galatasaray'ın rakiplerini belirledi

YILLAR SONRA İKİ TÜRK TAKIMI

Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı en son 2007-2008 sezonunda aynı anda mücadele etmişti. Söz konusu sezonda Beşiktaş ve Fenerbahçe, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmişti.

Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesiyle birlikte 2026-2027 sezonunda bu kez Fenerbahçe ve Galatasaray aynı organizasyonda yer alacak.

David Villa Fenerbahçe'yi çektiDavid Villa Fenerbahçe'yi çekti

LİG AŞAMASINDA KARŞILAŞAMAYACAKLAR

Fenerbahçe ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında birbirleriyle karşılaşamayacak. İki takım, lig aşamasında elde edecekleri sonuçlar ve sıralamadaki yerlerine göre turnuvanın ilerleyen bölümünde karşı karşıya gelebilecek.

ELEME TURLARINDA KARŞILAŞABİLİRLER

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki yolları lig aşamasının ardından kesişebilir. İki takım, eleme play-off turundan itibaren turnuvanın ilerleyen aşamalarında birbirlerine rakip olabilecek. Eşleşme ihtimali, lig aşamasında alacakları sonuçlara ve sıralamadaki yerlerine göre şekillenecek.

Galatasaray geçen sezon Liverpool'a elenmiştiGalatasaray geçen sezon Liverpool'a elenmişti

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YER ALAN TAKIMLARIN RAKİPLERİ

1. TORBA

PSG: Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava, Como

Bayern Münih: Arsenal, Atletico Madrid, Real Betis, Manchester United, Bodo/Glimt, Lille, Slavia Prag, Viking

Real Madrid: Inter, Arsenal, PSV Eindhoven, Roma, Leipzig, Shakhtar Donetsk, LASK Linz, AEK Atina

Liverpool: Atletico Madrid, Inter, Porto, Club Brugge, Villarreal, Fenerbahçe, RC Lens, LASK Linz

Inter: Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Stuttgart, Slovan Bratislava

Manchester City: PSG, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, AEK Atina, RC Lens

Arsenal: Real Madrid, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Real Betis, Lille, Napoli, Sabah, Slavia Prag

Barcelona: Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como, Sabah

Atletico Madrid: Bayern Münih, Liverpool, Manchester United, PSV Eindhoven, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Viking, Stuttgart

Fenerbahçe Lyon'u Fransa'da 2-1 yenerek lig aşamasına kaldıFenerbahçe Lyon'u Fransa'da 2-1 yenerek lig aşamasına kaldı

2. TORBA

Borussia Dortmund: Inter, Arsenal, Real Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodo/Glimt, AEK Atina, Sabah

Roma: Real Madrid, PSG, Sporting, Manchester United, Lille, Fenerbahçe, Slovan Bratislava, AEK Atina

Sporting: Barcelona, Manchester City, Manchester United, Roma, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, LASK Linz, RC Lens

Aston Villa: PSG, Barcelona, Borussia Dortmund, Club Brugge, Fenerbahçe, Galatasaray, Viking, Slavia Prag

Porto: Manchester City, Liverpool, PSV Eindhoven, Real Betis, Napoli, Feyenoord, Slavia Prag, LASK Linz

Manchester United: Bayern Münih, Atletico Madrid, Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Sabah, Como

Club Brugge: Liverpool, Inter, Aston Villa, PSV Eindhoven, Bodo/Glimt, Napoli, RC Lens, Stuttgart

Real Betis: Arsenal, Bayern Münih, Porto, Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, Como, Slovan Bratislava

PSV Eindhoven: Atletico Madrid, Real Madrid, Club Brugge, Porto, Shakhtar Donetsk, Leipzig, Stuttgart, Viking

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3. TORBA

Feyenoord: Inter, Barcelona, Porto, Real Betis, Leipzig, Galatasaray, Como, Viking

Lille: Bayern Münih, Arsenal, Real Betis, Roma, Galatasaray, Bodo/Glimt, Slovan Bratislava, Stuttgart

Bodo/Glimt: Atletico Madrid, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Club Brugge, Lille, Napoli, LASK Linz, RC Lens

Napoli: Arsenal, Manchester City, Club Brugge, Porto, Bodo/Glimt, Villarreal, Viking, Sabah

Leipzig: Manchester City, Real Madrid, PSV Eindhoven, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, RC Lens, Como

Villarreal: PSG, Liverpool, Manchester United, Borussia Dortmund, Napoli, Fenerbahçe, Sabah, Slovan Bratislava

Shakhtar Donetsk: Real Madrid, Inter, Sporting, PSV Eindhoven, Fenerbahçe, Leipzig, AEK Atina, Slovan Bratislava

Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki gollerini Archie Brown ve Vedat Muriqi attıFenerbahçe'nin Lyon karşısındaki gollerini Archie Brown ve Vedat Muriqi attı

4. TORBA

RC Lens: Manchester City, Liverpool, Sporting, Club Brugge, Bodo/Glimt, Leipzig, Como, Slavia Prag

Slavia Prag: Arsenal, Bayern Münih, Aston Villa, Porto, Villarreal, Fenerbahçe, RC Lens, Sabah

Slovan Bratislava: Inter, PSG, Real Betis, Roma, Shakhtar Donetsk, Lille, Stuttgart, LASK Linz

Stuttgart: Atletico Madrid, Inter, Club Brugge, PSV Eindhoven, Lille, Galatasaray, Viking, Slovan Bratislava

AEK Atina: Real Madrid, Manchester City, Roma, Borussia Dortmund, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, LASK Linz, Como

LASK Linz: Liverpool, Real Madrid, Porto, Sporting, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Slovan Bratislava, AEK Atina

Como: PSG, Barcelona, Manchester United, Real Betis, Leipzig, Feyenoord, AEK Atina, RC Lens

Viking: Bayern Münih, Atletico Madrid, PSV Eindhoven, Aston Villa, Feyenoord, Napoli, Sabah, Stuttgart

Sabah: Barcelona, Arsenal, Borussia Dortmund, Manchester United, Napoli, Villarreal, Slavia Prag, Viking

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve eşi Mesude Özbek kırmızı halıda görüntülendi.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve eşi Mesude Özbek kırmızı halıda görüntülendi.

FENERBAHÇE'YE BAŞARILAR DİLEDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu. Özbek, "Galatasaray'ın alışık olduğu zorluklardan... Daha önceki başarımızın üstüne çıkmak için gayret sarf edeceğiz. Bütün takımlara hayırlı olsun. Galatasaray en iyisini yapmak için elinden geleni ortaya koyacak. Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar Türk takımı gelirse, Türkiye'nin marka değeri yükselir. Fenerbahçe de bu sene geldi. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki takımlara da başarılar diliyorum. Onlar da ülke puanı için en iyisini yapacak." dedi.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK HASRETİYLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİRDİ"

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından transfer için konuştu. Çetin, "Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok güzel. yıllar sonra büyük bir başarı gösterdik. Her takım burada güçlü. Aynı bizim gibi... Hayırlısı olsun. Temel hedefimiz var. Sayın Başkan ve camianın tek bir hedefi var; kulübü ayağa kaldırmak. Takım yapılanması belli noktaya geldi ve hala devam ediyor. Asıl olan şampiyonluk hasretinin giderilmesi. Fenerbahçe bu sinerji ile Şampiyonlar Ligi'ne girdi." ifadelerini kullandı.

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FİNAL MADRİD'DE

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak. Final karşılaşması 5 Haziran 2027 tarihinde gerçekleştirilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Lig aşamasındaki maç tarihleri şöyle:

1. Hafta: 8/10 Eylül
2. Hafta: 13/14 Ekim
3. Hafta: 20/21 Ekim
4. Hafta: 3/4 Kasım
5. Hafta: 24/25 Kasım
6. Hafta: 8/9 Aralık
7. Hafta: 19/20 Ocak 2027
8. Hafta: 27 Ocak 2027

ELEME TURLARININ TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ardından finale kadar oynanacak turların tarihleri şöyle:

Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027
Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027
Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027
Yarı finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027
Final: 5 Haziran 2027 - Madrid

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