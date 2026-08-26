Aynı takımla eşleştiler! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşanıyor. Yıllar sonra iki kulübümüzün mücadele edeceği organizasyonda rakiplerimiz belli oldu. Süper Lig'in iki dev ekibi birbirinden güçlü takımlarla puan savaşı verecek.
Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesinin ardından Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yıllar sonra iki takımla temsil edilecek. Sarı-lacivertliler ile turnuvaya doğrudan katılan Galatasaray, 2026-2027 sezonunda Türkiye adına Devler Ligi'nde mücadele edecek. Temsilcilerimizin karşılaşacağı rakipleri kura çekimi sonrası belli oldu.
YILLAR SONRA İKİ TÜRK TAKIMI
Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı en son 2007-2008 sezonunda aynı anda mücadele etmişti. Söz konusu sezonda Beşiktaş ve Fenerbahçe, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmişti.
Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesiyle birlikte 2026-2027 sezonunda bu kez Fenerbahçe ve Galatasaray aynı organizasyonda yer alacak.
LİG AŞAMASINDA KARŞILAŞAMAYACAKLAR
Fenerbahçe ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında birbirleriyle karşılaşamayacak. İki takım, lig aşamasında elde edecekleri sonuçlar ve sıralamadaki yerlerine göre turnuvanın ilerleyen bölümünde karşı karşıya gelebilecek.
ELEME TURLARINDA KARŞILAŞABİLİRLER
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki yolları lig aşamasının ardından kesişebilir. İki takım, eleme play-off turundan itibaren turnuvanın ilerleyen aşamalarında birbirlerine rakip olabilecek. Eşleşme ihtimali, lig aşamasında alacakları sonuçlara ve sıralamadaki yerlerine göre şekillenecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YER ALAN TAKIMLARIN RAKİPLERİ
1. TORBA
PSG: Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava, Como
Bayern Münih: Arsenal, Atletico Madrid, Real Betis, Manchester United, Bodo/Glimt, Lille, Slavia Prag, Viking
Real Madrid: Inter, Arsenal, PSV Eindhoven, Roma, Leipzig, Shakhtar Donetsk, LASK Linz, AEK Atina
Liverpool: Atletico Madrid, Inter, Porto, Club Brugge, Villarreal, Fenerbahçe, RC Lens, LASK Linz
Inter: Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Stuttgart, Slovan Bratislava
Manchester City: PSG, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, AEK Atina, RC Lens
Arsenal: Real Madrid, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Real Betis, Lille, Napoli, Sabah, Slavia Prag
Barcelona: Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como, Sabah
Atletico Madrid: Bayern Münih, Liverpool, Manchester United, PSV Eindhoven, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Viking, Stuttgart
2. TORBA
Borussia Dortmund: Inter, Arsenal, Real Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodo/Glimt, AEK Atina, Sabah
Roma: Real Madrid, PSG, Sporting, Manchester United, Lille, Fenerbahçe, Slovan Bratislava, AEK Atina
Sporting: Barcelona, Manchester City, Manchester United, Roma, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, LASK Linz, RC Lens
Aston Villa: PSG, Barcelona, Borussia Dortmund, Club Brugge, Fenerbahçe, Galatasaray, Viking, Slavia Prag
Porto: Manchester City, Liverpool, PSV Eindhoven, Real Betis, Napoli, Feyenoord, Slavia Prag, LASK Linz
Manchester United: Bayern Münih, Atletico Madrid, Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Sabah, Como
Club Brugge: Liverpool, Inter, Aston Villa, PSV Eindhoven, Bodo/Glimt, Napoli, RC Lens, Stuttgart
Real Betis: Arsenal, Bayern Münih, Porto, Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, Como, Slovan Bratislava
PSV Eindhoven: Atletico Madrid, Real Madrid, Club Brugge, Porto, Shakhtar Donetsk, Leipzig, Stuttgart, Viking
3. TORBA
Feyenoord: Inter, Barcelona, Porto, Real Betis, Leipzig, Galatasaray, Como, Viking
Lille: Bayern Münih, Arsenal, Real Betis, Roma, Galatasaray, Bodo/Glimt, Slovan Bratislava, Stuttgart
Bodo/Glimt: Atletico Madrid, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Club Brugge, Lille, Napoli, LASK Linz, RC Lens
Napoli: Arsenal, Manchester City, Club Brugge, Porto, Bodo/Glimt, Villarreal, Viking, Sabah
Leipzig: Manchester City, Real Madrid, PSV Eindhoven, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, RC Lens, Como
Villarreal: PSG, Liverpool, Manchester United, Borussia Dortmund, Napoli, Fenerbahçe, Sabah, Slovan Bratislava
Shakhtar Donetsk: Real Madrid, Inter, Sporting, PSV Eindhoven, Fenerbahçe, Leipzig, AEK Atina, Slovan Bratislava
4. TORBA
RC Lens: Manchester City, Liverpool, Sporting, Club Brugge, Bodo/Glimt, Leipzig, Como, Slavia Prag
Slavia Prag: Arsenal, Bayern Münih, Aston Villa, Porto, Villarreal, Fenerbahçe, RC Lens, Sabah
Slovan Bratislava: Inter, PSG, Real Betis, Roma, Shakhtar Donetsk, Lille, Stuttgart, LASK Linz
Stuttgart: Atletico Madrid, Inter, Club Brugge, PSV Eindhoven, Lille, Galatasaray, Viking, Slovan Bratislava
AEK Atina: Real Madrid, Manchester City, Roma, Borussia Dortmund, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, LASK Linz, Como
LASK Linz: Liverpool, Real Madrid, Porto, Sporting, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Slovan Bratislava, AEK Atina
Como: PSG, Barcelona, Manchester United, Real Betis, Leipzig, Feyenoord, AEK Atina, RC Lens
Viking: Bayern Münih, Atletico Madrid, PSV Eindhoven, Aston Villa, Feyenoord, Napoli, Sabah, Stuttgart
Sabah: Barcelona, Arsenal, Borussia Dortmund, Manchester United, Napoli, Villarreal, Slavia Prag, Viking
FENERBAHÇE'YE BAŞARILAR DİLEDİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu. Özbek, "Galatasaray'ın alışık olduğu zorluklardan... Daha önceki başarımızın üstüne çıkmak için gayret sarf edeceğiz. Bütün takımlara hayırlı olsun. Galatasaray en iyisini yapmak için elinden geleni ortaya koyacak. Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar Türk takımı gelirse, Türkiye'nin marka değeri yükselir. Fenerbahçe de bu sene geldi. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki takımlara da başarılar diliyorum. Onlar da ülke puanı için en iyisini yapacak." dedi.
"FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK HASRETİYLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİRDİ"
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından transfer için konuştu. Çetin, "Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok güzel. yıllar sonra büyük bir başarı gösterdik. Her takım burada güçlü. Aynı bizim gibi... Hayırlısı olsun. Temel hedefimiz var. Sayın Başkan ve camianın tek bir hedefi var; kulübü ayağa kaldırmak. Takım yapılanması belli noktaya geldi ve hala devam ediyor. Asıl olan şampiyonluk hasretinin giderilmesi. Fenerbahçe bu sinerji ile Şampiyonlar Ligi'ne girdi." ifadelerini kullandı.
FİNAL MADRİD'DE
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak. Final karşılaşması 5 Haziran 2027 tarihinde gerçekleştirilecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Lig aşamasındaki maç tarihleri şöyle:
1. Hafta: 8/10 Eylül
2. Hafta: 13/14 Ekim
3. Hafta: 20/21 Ekim
4. Hafta: 3/4 Kasım
5. Hafta: 24/25 Kasım
6. Hafta: 8/9 Aralık
7. Hafta: 19/20 Ocak 2027
8. Hafta: 27 Ocak 2027
ELEME TURLARININ TARİHLERİ
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ardından finale kadar oynanacak turların tarihleri şöyle:
Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027
Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027
Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027
Yarı finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027
Final: 5 Haziran 2027 - Madrid